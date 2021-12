Conforme a los criterios de Saber más

Mientras el mundo de prepara para recibir la Navidad, el balón no deja de rodar. El fútbol sigue en algunos países. Este 25 de diciembre se llevarán a cabo un partido muy entretenido que tendrá como protagonistas a dos de los mejores jugadores de la selección peruana: André Carrillo y Christian Cueva.

La Navidad no se festeja en todo el mundo. De hecho, hay algunos países donde el 25 de diciembre es una fecha normal. También, hay otros más extremos donde se prohíben estas celebraciones por las creencias.

Arabia Saudí al ser un país musulmán tiene muchas restricciones. Dentro de sus principales reglas está respetar su religión. Es por eso que no se celebra la Navidad. Así que su principal liga de fútbol continuará sin ningún problema.

Se sabe que la minoria que practica el cristianismo en Arabia Saudí celebra en privado esta festividad debido al proceso de liberación social que existe, pero no puede hacer demostraciones en público. Existe una reglamentación que prohibe los “signos visibles” de esta celebración.

Cueva vs. Carrillo

El partido más atractivo de la Liga Profesional Saudí será entre el Al Hilal de André Carrillo vs. Al Fateh de Christian Cueva . Dos equipos con presentes distintos que están obligados a ganar sí o sí. El encuentro está pactado para las 9:50 a.m. (hora peruana).

El Al Hilal marcha en el cuarto puesto con 21 puntos. El equipo de André Carrillo se encuentra a 5 puntos del primer lugar (Al Ittihad). Mientras que el Al Fateh donde Christian Cueva es figura no la pasa nada bien. Se encuentra en puesto 12 con solo 13 unidades. Está muy cerca del descenso.

Es por eso que este partido es muy importante para ambos equipos. El Al Hilal viene de ganale 2-0 al Al Raed por la Copa del Rey. En aquel partido, André Carrillo marcó un tanto y fue uno de los jugadores más destacados.

Por su parte, Christian Cueva no la pasó nada bien en su participación en la Copa del Rey. El Al Fateh perdió 3-2 ante el Al Ittihad. El atacante de selección peruana no terminó el partido y salió expulsado. Un dato importante es que el equipo de Aladino no gana hace 5 encuentros, cosechó 4 derrotas y un empate.

