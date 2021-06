Conforme a los criterios de Saber más

Si nos tomáramos unos segundos para pensar qué tipo de jugador es Paolo Guerrero, ¿qué elegiríamos? Como delantero sabemos que es goleador. Como capitán ha quedado demostrado que es líder con todas las letras. ¿Como jugador? Uno de selección. De esos que rozan el significado de mártir. Con 37 años, tres medallas de Copa América (dos bronces y una de plata) y un Mundial encima; el ‘9’ no se duerme en sus laureles. El último lunes arribó a Lima cerca de las 2 de la tarde y un par de horas más tarde ya estaba en la Videna trabajando con miras a los duelos ante Colombia y Ecuador por las Eliminatorias.

“¡Cómo te extrañaba, Blanquirroja!”, escribió en su Instagram. El delantero no juega con la selección peruana desde el 15 de noviembre del 2019, en la derrota 1-0 ante Colombia en un amistoso . Hace más de año y medio. En agosto pasado, a dos meses de iniciarse el camino a Qatar 2022, se lesionó gravemente de los ligamentos cruzados y estuvo fuera por 210 días. Hoy, está de regreso y lo haría justamente ante el combinado cafetero.

“Está vigente, se siente participativo, se ha preparado para estar en esta fecha doble. Le puede faltar continuidad pero ya estuvo un año parado por el tema doping y pese a que no tuvo el rendimiento habitual que él tiene sí estuvo a la altura de un Mundial . Yo creo que va a estar preparado”, dijo Ricardo Gareca sobre su ‘9’ en conferencia de prensa.

Con apenas seis partidos y un gol en el 2021, el debate sobre su presencia en el once titular frente al seleccionado colombiano se ha instaurado . Podría ir junto a Gianluca Lapadula o podría acompañar desde el banco de suplentes. “Aún no lo puedo confirmar”, sentenció el ‘Tigre’, que espera que su mejor guerrero esté al cien por ciento para ir a la batalla por la victoria.

El delantero peruano arribó a Lima en un vuelo privado y se puso a disposición de Ricardo Gareca. El delantero peruano llega con pocos minutos disputados en el Inter. Sin embargo se perfila como titular para enfrentar a Colombia.

Un tiro libre inolvidable

Martes 10 de octubre de 2017. Estadio Nacional repleto. El cronómetro marca el minuto 74 con 11 segundos. Perú pierde 1-0 ante Colombia y se aleja del Mundial Rusia 2018. En ese momento, tras un rechazo de la defensa rival, Aldo Corzo disputa un balón a media altura con la cabeza sin importarle arriesgar su integridad. El árbitro brasileño Sandro Ricci marca falta de Wilmar Barrios, que fue con el pie. Jugada peligrosa y tiro libre indirecto .

Entre reclamos colombianos y aliento de la hinchada, los segundos pasan. Christian Cueva coge la pelota, la acomoda y le dice a Paolo Guerrero que vaya al área a cabecear. ‘Aladino’ sí escuchó al juez decir “dos toques, dos toques”. El capitán no. Se niega. “Yo le voy a petear”, le replica al ’10′. Estaba decidido.

“Lo único que pasó por mi cabeza era ponerla donde yo quería. No escuché al árbitro, lo único que me dijo Cueva fue ‘anda a cabecear’ y le contesté que no, que me dejara tranquilo ”, narró un día después. “Últimamente no se cobraban los dos toques de los tiros indirectos”, añadió justificándose.

Paolo Guerrero celebrando su gol ante Colombia. (Foto: EFE)

Paolo dio un paso largo hacia atrás y respiró concentrado. El reloj marcaba los 75:23, cuando el capitán disparó por afuera de la barrera. La confusión se apoderó de todos por breves segundos hasta el que el de negro decretó el gol . David Ospina, arquero colombiano, había tocado la pelota.

“Yo me lancé para poder atajarlo, pero no logré contener su balón ni desviarlo”, contó el portero pos-partido aún confundido.

El Nacional estalló. El 1-1 clasificaba directamente a Colombia y le daba la opción del repechaje a Perú . En Sao Paulo, Chile perdía 2-0 ante Brasil y necesitaba un gol para dejar fuera a Perú. El partido quedó 3-0 con un tanto de Marquinhos a los 93′, luego de que un narrador chileno suplicara a señal abierta: “qué te hace un gol, Brasil, qué daño te hace”.

Finalmente, Perú accedió al repechaje ante Nueva Zelanda y accedió al Mundial después de 36 años. Colombia accedió de manera directa. Y Chile quedó fuera. Este 3 de junio, la Bicolor se enfrentará nuevamente al cuadro cafetero por Eliminatorias y podría marcar el retorno oficial de Paolo Guerrero . Todos esperamos que sea como el 10 de octubre de 2017.

La selección peruana recibe a Colombia por la fecha 7 de las Eliminatorias Qatar 2022. Conoce todos los detalles del partido en donde ‘La Blanquirroja’ buscará sumar su primera victoria en el proceso mundialista.