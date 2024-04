—¿Cómo explicas el desempeño de las chicas de la Sub 20 de Perú en el Sudamericano?

Primero, estoy muy feliz por este logro que ha tenido la selección Sub 20, ya que desde el 2006 fue la última selección de menores que logró llegar a la fase final o el 2005 que nosotras (selección mayor) ganamos Los Bolivarianos. Creo que son varios aspectos. Uno muy importante es que muchas de estas chicas han sumado muchos minutos en equipos como Sporting Cristal, Alianza Lima, Universitario y algunas que juegan en provincia. Ha sido muy importante que han sido parte de la Liga Femenina desde el año pasado.

— ¿Cuán clave ha sido que tengan rodaje para lograr esta hazaña?

Antes, en este tipo de campeonatos, las chicas iban y no había ni pisado el gramado de la Liga Peruana. Ha sido muy importante para el roce, la experiencia de juego, sobre todo. Hay que reconocer que fue un acierto la contratación de Emily Lima junto a su comando técnico. Lo que está haciendo Jaqueline Ucella, entrenadora de la Sub 20, ha sido muy importante desde la confianza, trabajo, ya que todas siguen un mismo lineamiento para todas las categorías y eso da fruto.

— ¿Es posible la clasificación?

Ya me subí hace mucho al bus de la clasificación al Mundial y no me bajo por nada, porque le tengo mucha confianza y fe a este equipo. Son chicas con mucha personalidad.

— ¿Cuál es tu ranking de las futbolistas de la Sub 20? ¿Hay alguna jugadora que te sorprendió?

Para mí ha sido un trabajo de todas en conjunto, las titulares, suplentes y el comando técnico. Hay jugadoras que han resaltado mucho como Valery Gherson, Birka Ruiz, quien es una de las que me ha sorprendido en lo físico, no podía entender cómo seguía corriendo. Mía León me ha gustado por su inteligencia para jugar. Es aguerrida y mentalmente muy fuerte.

— ¿Qué recuerdos de cuando ganaron los Bolivarianos?

Yo recuerdo mucho que alguien nos dijo después del primer o segundo partido: ‘Chicas, ustedes ya se subieron al bus del campeón’. A veces sientes o tienes esa sensación, ¿no? Yo quiero creer y pensar que estás chicas ya se subieron al bus de la clasificación. Tienen todo el potencial para hacerlo.

🫂 𝗘𝗹 𝘀𝘂𝗲𝗻̃𝗼 𝗺𝘂𝗻𝗱𝗶𝗮𝗹𝗶𝘀𝘁𝗮 𝘀𝗶𝗴𝘂𝗲 𝗶𝗻𝘁𝗮𝗰𝘁𝗼 #LaBicolor Femenina Sub 20 🇵🇪 unida y mentalizada en un solo objetivo.#UnSentimientoQueNosUne pic.twitter.com/dN3DMMKx9h — La Bicolor (@SeleccionPeru) April 17, 2024

— ¿Por qué no se profesionalizó el fútbol femenino tras salir campeón en los Bolivarianos?

Quizá no se tomó conciencia de aquel entonces del logro que habíamos tenido de impulsar el fútbol femenino porque había personas equivocadas en la FPF. Fue una pena, porque era un logro importante. Si nos daban más armas hubiéramos logrado un poco más, como esa clasificación al Mundial que tanto buscábamos.

—¿Ves alguna similitud de aquel equipo de los Bolivarianos en el 2005 con la Sub 20 actual?

Cada equipo tiene sus virtudes; algo que me hace recordar mucho de esta Sub 20 a la selección 2005, es quizás el aspecto físico. Yo como lo viví, siempre sentía que después de un partido podía jugar otro. Estas chicas han jugado dejando un día, cuatro partidos, dejando día, pero a pesar que ves que en momentos en que el tema físico pasa factura, a pesar de ello, seguían. El aspecto físico han seguido y ha sido determinante, ya que si las piernas no te dan, por más que la mente esté fuerte, no es así. Eso es algo en lo que esta selección Sub 20 se parece mucho a aquella selección 2005. Obviamente, las ganas de que se pueda lograr y conseguir el objetivo. Eso da confianza y autoestima, ya que no sales diciendo bueno, ojalá podamos lograr algo. Tenemos todo para lograrlo.

—Entonces, el entorno ha sido clave para ganar confianza...

El entorno ha ayudado mucho y te da confianza. Otra cosa que se parece a la selección 2005, es que, el comando técnico te da esa confianza para trabajar contigo no solo en el aspecto táctico y mental. Esa inyección de confianza es muy importante y es una de las cosas que resalto. Este comando técnico de Jaqueline Ucella les ha dado ese plus que se necesitaba para que las chicas salgan a matar.

Marisella Joya perteneció a ese equipo de la selección peruana que ganó su única medalla de oro internacional en los Juegos Bolivarianos de 2005

—Los clubes o la FPF, a propósito de este logro, ¿qué deberían hacer en un mediano o largo plazo?

La FPF debe seguir impulsando y apoyando este deporte, seguir respetando el proceso de este comando técnico liderado por Emily Lima y apoyarlo en todo lo que el fútbol de alto nivel requiere. Concretar alianzas estratégicas con empresas que inviertan y apoyen exclusivamente al fútbol femenino y eso se vea reflejado no solo en la selección, sino también en la Liga, se necesita más compromiso. Invertir a futuro, si estas pequeñas están logrando avanzar entre los mejores 6 de Sudamérica no es casualidad, es porque han podido participar de la Liga y en torneos de menores, imagínate lo que podrían lograr con mejor presupuesto y organización.

—Si Perú clasifica, ¿cómo se debería cuidar este grupo y si no se logra el objetivo que sugerirías mejorar?

Pase lo que pase, lo más importante es confiar en este proceso y seguir apoyándolo. Perú ha demostrado mucha mejoría, sobre todo en este nivel de menores, quienes ahora también en sus respectivos equipos tienen una mejor preparación física y futbolística. Esperemos que no solo los grandes clubes, sino poco a poco también los demás puedan alinearse y tener mejores proyectos para el fútbol femenino a largo plazo.