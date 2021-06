Conforme a los criterios de Saber más

El VAR nació para impartir justicia y a la selección peruana ha vivido tanto del lado bueno como de sus errores. Esta noche, en Río de Janeiro, al menos la tuvo de lado al anular un penal sancionada por Patricio Loustau que nunca existió contra Neymar.

Corría el minuto 62, y Neymar cayó en el área ante la marca de Renato Tapia. El réferi argentino sancionó de inmediato penal, pero tras el llamado del VAR, donde arbitra el argentino Mauro Vigliano, tuvo que anular la sanción tras ver el monitor.

Perú vs. Brasil: Neymar quiso sorprender dentro del área de la Selección Peruana. No hubo penal (Video:América TV)

ECUADOR - PERÚ: Mano pegada

En menos de quince días, el VAR hizo justicia con Perú. Recordar que el pasado 13 de junio, se sancionó un penal en Quito luego de una mano en el área de Luis Abram. El uruguayo Esteban Ostojich cobró el penal, cuando apenas empezaba el segundo tiempo.

Felizmente, desde la sala VAR, Andrés Cunha hizo el llamado para que se revise la jugada. Finalmente, se decidió anular el penal porque la mano de Abram era con el brazo en posición natural. No era una infracción sancionable.

PERÚ - COLOMBIA: Roja cafetera

Colombia ya goleaba a Perú y una falta de Muñoz contra el peruano López fue sancionada con amarilla por el árbitro. Sin embargo, tras revisar el video, cambia su decisión y decide expulsar con roja directa al lateral colombiano.

CHILE - PERÚ: Amarilla a Tapia

Ante Chile hubo una revisión de VAR por una falta de Tapia sobre un atacante chileno. Un pisotón a la altura de tobillo que le costó la amarilla al peruano. Se analizaba una posible tarjeta roja, que finalmente no se dio.

Pero no siempre el VAR estuvo fino ante Perú. Se recuerda el partido ante Argentina en Lima por las Eliminatorias. Wilmar Roldan revisó un posible penal contra Christian Cueva de parte del portero Franco Armani. En primera instancia, no sancionó, pero fue llamado a revisar la jugada.

Tras ver la jugada, no sancionó la falta. “Primero llega el arquero y posiciona el pie. No hay un movimiento, el toque del delantero es inevitable con el arquero. Para mí no es penal, mantengo mi decisión”, fue la explicación de réferi a los miembros del VAR.

Tampoco cobró una caída de Messi en el área peruana, ante el contacto con Anderson Santamaría. Desde el VAR aseguraron que el argentino se dejó caer en el área.

PERÚ - BRASIL: El show de Bascuñán

Se sufrió más ante Brasil por Eliminatorias en Lima. El ‘Scratch’ ganó 4-2 con dos penales sancionados desde el VAR. El primero fue por una mano de Yotún cuando caía el esférico en una jugada aérea. También el nacional jaló de la camiseta del brasileño.

Sin embargo, la más polémica fue el penal de Zambrano contra Neymar. Un roce en el área en el que el brasileño se deja caer. Bascuñan sancionó la falta y Piero Maza desde el VAR confirmó. En ninguno de los dos casos, el árbitro chileno sancionó sin recurrir al monitor.

La tercera jugada de VAR fue la roja al defensor nacional, por agresión contra Richarlison. Zambrano fue sancionado con una amarilla, pero luego de que revisara las imágenes, decidió expulsar directamente al peruano.

PARAGUAY - PERÚ: Salvaron a Zambrano

En el inicio de las Eliminatorias, Carlos Zambrano se salvó de la roja luego de un fuerte choque con Miguel Almirón. El árbitro Néstor Pitana solo le sacó amarilla al defensor peruano. Desde el VAR advierten el brazo en el cuello del paraguayo, pero no pidieron la roja porque adujeron que ambos jugadores llegaron a velocidad al choque.

Pitana explicó que primero ve una falta abajo y luego, producto de la velocidad de la jugada, Zambrano busca protegerse y levanta el brazo sin intención de agredir directamente.

PERÚ -VENEZUELA / PERÚ - URUGUAY: Buenas y malas

En la pasada Copa América, la selección peruana también tuvo que esperar la decisión del VAR. Ante Venezuela, en el partido por la fase de grupos. Wilmar Roldán anuló el gol de Christofer Gonzales por off side en la jugada del tiro libre. También no validó un gol de cabeza de Jeffersón Farfán por una posición adelantada de Edison Flores, quien lanzó el centro. En ambos casos, las decisiones fueron correctas.

En el mismo certamen, el VAR salvó a Perú de tres goles uruguayos. Primero, un off side milimétrico de Cavani, luego otro de Suárez. En ambos casos, el árbitro brasileño Wilton Pereira se ayudó del videoarbitraje para definir las faltas. En el primer tiempo, se anuló un tanto de Nandez, pero este off side fue sancionado por el juez de línea.

DINAMARCA - PERÚ: El penal más triste

El VAR más festejado, que pasó a ser el más lamentado fue sin duda el duelo ante Dinamarca en el Mundial Rusia 2018. Fue la primera vez que Perú jugaba un partido bajo el videoarbitraje y este nos dio un penal.

Una falta en el área de Poulsen sobre Christian Cueva no fue visto por el árbitro Bakary Gassama. Ante el llamado del VAR y tras revisar el monitor, el réferi de Gambia decidió cobrar la falta.

El mismo Cueva se paró frente al balón, pero lamentablemente erró el disparo. El resultado final fue victoria danesa por 1-0. Perú había conocido el VAR y, lastimosamente, no pudo sacar provecho de sus bondades.

