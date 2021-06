Conforme a los criterios de Saber más

Es indiscutible que una de las figuras del partido entre Perú y Brasil fue Neymar. El brasileño de 29 años se lució en la cancha al hacer tacos, mostrar lujos y pasearse por la defensa peruana a lo largo del partido por la segunda fecha de la Copa América. La prensa internacional no paró de escribir notas y publicar videos de sus jugadas de ensueño en la goleada hacia Perú. Sin embargo, esto no es sorpresa para nadie. En las dos fechas de la competición continental, Neymar ha anotado dos goles y ha dado una asistencia. Por ello, Tite lo ha llenado de elogios sin medirse. Entregado totalmente al talento de su ’10′.

“Neymar tiene virtudes técnicas imprevisibles y estructuramos para él recibir el balón más en el frente, incluso para que el rival evite cometerle faltas en zonas de peligro para ellos, pero es una injusticia compararlo con otras generaciones”, declaró el técnico brasileño después del partido inaugural de la Copa América.

Así, Tite revela una de las funciones que cumple Neymar en el ‘Scratch’: jugar para él en el frente de la cancha para que así el ’10′ pueda generar ocasiones peligrosas para el equipo. Eso, ciertamente, se pudo apreciar en el partido de Brasil ante Perú: un Neymar habilidoso que juega de vez en cuando con la pelota entre sus pies y, cuando no, habilita a sus compañeros con una precisión envidiable. Además, Neymar forzó a la defensa y el mediocampo peruano a jugar fuerte contra él para que la jugada no progrese.

Gracias a ello, Yoshimar Yotún jugó condicionado la mayor parte del juego por amonestación. También, el ingresado a los 82′ Martín Távara recibió una tarjeta amarilla tras una falta contra Neymar. Y el juez, atento a ello, no dejaba de pitar faltas a su favor.

Con un estilo de juego ya conocido, pero al mismo tiempo impredecible, Neymar fue una de las pesadillas brasileñas del 4-0 a la ‘blanquirroja’. Sin embargo, estas actuaciones del ’10′ no son nuevas, pues Perú ya lo ha sufrido en el pasado. ¿Cómo ha sido el desempeño de ‘Ney’ ante la Selección Peruana?

Neymar es uno de los goleadores de la Copa América, con dos anotaciones. (Foto: AFP)

Neymar, el sol en el universo brasileño

Algo que sorprendió al mundo entero fue la reacción de Neymar tras golear a Perú por 4-0. En la entrevista post-partido, el ’10′ brasileño se mostró llorando ante cámaras. “Para mí es un honor muy grande formar parte de la historia de la selección brasileña. Nunca me imaginé poder llegar a estos números [anotó su gol 68 y está a 9 de igualar a Pelé]. Y es hasta emocionante porque pasé por mucha cosa estos dos años, que fueron bien difíciles y complicadas”, contó el jugador en Río de Janeiro.

El delantero, con 68 goles en 107 partidos con Brasil, tuvo su debut con la selección absoluta de Brasil en el 2010. No fue hasta 5 años después que Neymar se enfrentó por primera vez como absoluto a Perú, por la Copa América Chile 2015.

Brasil 2-1 Perú – Copa América Chile 2015

Por la primera fecha del grupo C, Brasil se enfrentó a Perú. Christian Cueva sorprendió a los brasileños a anotar el primer gol del partido a los 5 minutos tras un grave error del arquero rival. Sin embargo, Neymar empató el partido dos minutos después. El brasileño aprovechó un increíble centro del lateral Dani Alves y cabeceó el balón solo en el área.

Después, una buena jugada de Neymar por la banda izquierda, seguido de un centro habilitó a Douglas Costa para la victoria de Brasil en el minuto 90+1. A pesar de ello, Perú perdería el encuentro, pero lograría clasificarse como segundo de su grupo por encima de Colombia y Venezuela.

Este fue el once peruano que enfrentó al Brasil de Neymar en la Copa América 2015. (Foto: GEC).

Brasil 3-0 Perú – Eliminatorias Rusia 2018

En aquel partido, Perú fue goleado por su similar brasileña con Neymar en la cancha. Sin embargo, los goles llegaron por otro lado que no fue el ’10′. Sin mucha participación en las jugadas decisivas, pero con igual importancia dentro del esquema presentado en ese entonces por Dunga, Neymar solo recibió una tarjeta amarilla por una jugada peligrosa ante un jugador peruano.

Perú 0-2 Brasil – Eliminatorias Rusia 2018

Por el partido de vuelta de la clasificación a la Copa del Mundo Rusia 2018, Perú recibió a Brasil en casa. A pesar de la derrota peruana, Neymar no pudo conseguir anotar un gol ni dar una asistencia en aquel partido.

Sin embargo, sucedió algo inesperado: con Perú, Neymar cortó su racha de siete partidos seguidos anotando goles con Brasil. Entre los Juegos Olímpicos y las clasificatorias a la Copa del Mundo, Neymar venía anotando ocho goles en los últimos siete partidos que se vistió de verde y amarillo.

Neymar junto a Corzo y Cueva, en el partido de Eliminatorias del 2016. Brasil le ganó a Perú 2-0 en Lima. (Foto: GEC)

Brasil 0-1 Perú – Amistoso

La revancha de la final de la Copa América 2019, la cual Neymar no pudo jugar por una torcedura en el tobillo derecho, se dio dos meses después. En setiembre de ese año, ambos equipos jugaron en Estados Unidos. A pesar de los ataques de Neymar y compañía, Perú aguantó el marcador en cero. Sin embargo, el central Luis Abram empujó la pelota con la cabeza para darle la victoria a Perú.

Luis Abram anota en el arco de Brasil el 11 de setiembre del 2019. Con 24 años, el zaguero es el futuro en la defensa de la selección peruana. (Foto: AP)

Perú 2-4 Brasil – Eliminatorias Qatar 2022

En aquel partido en Lima donde Julio Bascuñán fue el árbitro, Neymar se mostró como la figura de Brasil. Con un triplete, el ’10′ dejó en claro su nivel y su versatilidad dentro del campo.

Tanto por el medio como por las bandas, Neymar se paseó e hizo lo que quiso con la defensa peruana que, a pesar de todo, le supo aguantar la mayoría de los embates a Brasil. Aún así, esa noche Neymar ganó el duelo personal ante Gallese dos veces al anotarle los dos penales y una tercera ocasión minutos antes de finalizar el partido.

Brasil 4-0 Perú – Copa América Brasil 2021

En la noche de ayer, Brasil mostró su jerarquía por un Neymar imparable. Con solo un gol, pero con un partido lleno de lujos y jugadas de ensueño, el ’10′ de Brasil tuvo una muy buena actuación. A pesar de haber fingido un penal, lo cual llevó al VAR a actuar, pudo generar varias tarjetas amarillas por faltas directas hacia él. De esta manera, Perú jugó con más de un jugador condicionado.

Neymar no es un jugador cualquiera y el mismo Tite lo ha dicho. A pesar de no quererlo comparar con las figuras de las generaciones pasadas de Brasil, ‘Ney’ brilla por sus propios actos y es una de las guías para un Brasil que lo ha ganado todo en los últimos años, pero que busca aún la sexta Copa del Mundo. Sin embargo, la competición más cercana es la Copa América que se juega por segunda vez consecutiva en casa y, por lo demostrado en las dos jornadas del torneo, Neymar y sus compañeros no dudarán en conseguirla de nuevo.

Brasil goleó 4-0 a Perú, suma seis puntos en el grupo B y clasifica a cuarto de final de la Copa América 2021. (Foto: AFP)

