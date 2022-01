Conforme a los criterios de Saber más

Estos tres amistosos no solo han sido un antídoto para combatir la inactividad de casi veinte futbolistas de la selección peruana. Estos 270 minutos, además, han distribuido importantes dosis de refuerzo para la confianza de nuestros jugadores. La goleada 3-0 ante Jamaica fue una palmada en el hombro para dos atacantes que necesitaremos pronto y para uno de los epicentros de nuestro fútbol: Yoshimar Yotún.

Qué importante es que anote Luis Iberico con la selección. El ‘9′ de una de las últimas generaciones de ‘Jotitas’ remató con potencia de cabeza para el 1-0 en el estadio Nacional. El ‘coloso’ de José Díaz tuvo muchos vacíos en las tribunas y luego se confirmó que no se vendieron la totalidad de las 12 mil entradas. Esa historia debería cambiar el 1 de febrero ante Ecuador (donde se pondrían la venta hasta 20 mil entradas si el gobierno otorga el OK).

Iberico hoy sonríe luego de haber tenido que reinventarse varias veces en estos últimos cinco años. El hombre de Melgar (23 años) tiene el reto de acercarse cada vez a ese goleador incansable de las selecciones de menores. Sus 12 goles en la última temporada de la Liga 1 y esta anotación frente a Jamaica lo postulan como solución en el ataque para el futuro cercano.

También alivia ver que siga celebrando goles Álex Valera. El atacante de la ‘U’ aprovechó una mala salida de la defensa jamaiquina para sellar el 2-0. Sin Guerrero (vuelve en marzo), sin Ruidíaz y con Farfán como recambio, es urgente que Valera crezca como el suplente directo de Gianluca Lapadula en la próxima fecha doble de Eliminatorias. La producción del crema en los últimos cuatro meses tiene como aliada hoy a la confianza.

Si alguien tenía dudas de lo indiscutible que es Yoshimar Yotún en el esquema de Gareca –a pesar de su bajón de rendimiento–, suficiente mirar con calma la vistosidad del tercer gol anotado por el volante. Una exhibición de técnica que el hincha siempre agradece.

Yotún, que todavía no encuentra equipo, ahora sí pudo aprovechar estos noventa minutos. El volante no pudo estar en el partido ante Panamá, porque estaba pendiente que se firme su póliza de seguro para lesiones (sobre todo por no tener contrato con algún club). Quizá todavía no está en su mejor versión, pero es un titular con poco margen de discusión.

Las dudas que quedan

A diferencia del partido ante Panamá, anoche hubo más actuaciones individuales para destacar. Tranquiliza ver la solvencia de Sergio Peña y el crecimiento de Jairo Concha. Sin embargo, el gran signo de interrogación para Ricardo Gareca son los laterales.

Loyola no hizo un mal partido, pero aún hay distancia con el lesionado Marcos López (de quien se espera que pueda estar en Barranquilla ante Colombia). Y por la derecha sí es fácil percibir la duda. Lo de Aldo Corzo no fue convincente y Jhilmar Lora sería una apuesta avezada frente a un cuadro colombiano que tiene como fortaleza sus dos extremos. De todos modos, el lateral de Sporting Cristal ya tuvo una exigente prueba al jugar ante Argentina. Oslimg Mora también puede ser una opción en esa parte del campo. Recordemos que por la banda derecha de Perú hoy la carta colombiana es Luis Díaz, el delantero del Porto que ha multiplicado su cotización en el último año.

Hoy al mediodía, en la convocatoria definitiva de la selección para las Eliminatorias, Gareca podrá decirnos en voz alta parte de sus conclusiones de estos amistosos. Lo más importante, por ahora, es que los atacantes están anotando. Para ser felices en Colombia hay que llegar con la etiqueta de “peligro en el área”. Sin goles no hay paraíso.

