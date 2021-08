Conforme a los criterios de Saber más

El PSG se ha vuelto el equipo de moda por su interés de finchar a Lionel Messi. Los parisinos se han convertido en los nuevos “Galácticos”. Para completar su plantel más rimbombante de toda su historia, solo faltaría que el ex capitán del Barcelona estampe su firma. El dinero no es problema para el club francés. Es más, han gastado tanto que su actual equipo supera en casi 15 veces en valor de mercado a la última selección peruana que participó en la Copa América.

En estos últimos mercados de fichajes se ha hablado mucho de los “clubes estado”. Esta es la denominación que se le puso a todos los equipos que fueron comprados por países donde abunda el dinero como el caso del PSG. El cuadro parisino está bajo el mando de la familia más poderosa de Qatar.

La familia real, encargó a Nasser Al-Khelaifi a que se haga cargo de uno de sus proyectos más ambiciosos: el París Saint Germain. Pasó de ser un frustrado jugador de tenis, a la mano derecha de las personas más poderosas en el mundo.

Nasser Al-Khelaifi tuvo caja libre para hacer el sueño realidad de la familia real de Qatar. Desde su llegada en 2011, ha desembolsado casi 1.500 millones para convertirse en el equipo más poderoso en el mundo. Pero ese dinero hasta la fecha no ha podido garantizar la Champions League. Uno de los juguetes que le falta en su vitrina.

Con todo ese dinero que maneja, parece que Al-Khelaifi está jugando el “modo carrera” del FIFA o Liga Master del PES. Compra lo que se le da la gana. Hoy es capaz de quitarle un fichaje al Real Madrid o Barcelona. Algo que hace algunos años era imposible pensarlo.

Los clubes tradicionales como el Real Madrid, Bayern, Juventus no pueden competir con el PSG. Estos equipos siguen dependiendo de sus socios y del manejo de un presidente. No tienen a todo un país invirtiendo o inyectando dinero para hacer gastos exorbitantes. El PSG sí lo tiene y prueba de ellos es sus ganas de fichar a Lionel Messi.

Para esta temporada está decidido romper el mercado de fichajes. Y no necesariamente pagando traspasos multimillonarios. Si no, fichando jugadores con sueldos astronómicos con los que cualquier equipo no pueda competir. Por ejemplo, Georginio Wijnaldum decidió no ir a Barcelona porque el PSG le ofreció 10 millones de euros netos.

Sin la llegada de Lionel Messi, el plantel para esta temporada, según la página Transfermarkt, pasó de tener un valor de 774 millones de euros a costar 934 millones. Convirtiéndose en el tercer equipo más caro por detrás de Liverpool (941 millones) y Manchester City (1.020 millones). Con la llegada del argentino es probable que pase al segundo lugar.

-MÁS DE 10 VECES-

El valor actual del PSG es una cifra que superar a la selección peruana. La blanquirroja luego de redondear una buena Copa América terminó con un valor de mercado de 64.28 millones de euros que son 15 veces menos del o que vale el conjunto parisino.

El último fichaje del PSG, el arquero Gianluigi Donnarumma vale casi toda la selección peruana. Para tener una idea, el arquero italiano que acaba de salir campeón de la Eurocopa, tiene un valor de mercado de 65 millones de euros.

La página Transfermarkt también muestra que el valor total de todos los equipos de Liga 1 es de 121,83 millones de euros. Cifra que no le llega ni a los talones a los 934 millones de euros que registra el PSG. Eso sí el valor del torneo peruano es superior al de Neymar que bajó a 100 millones, pero no les gana a los 160 millones de Kylian Mbappé.

El francés gana 2.098.000 euros al mes y es uno de los que más cobra en el PSG. Según Transfermarkt, el equipo peruano con mejor valor de mercado total es Universitario con 8.85 millones de euros. Es lo que vale, la suma de todos los volares de su plante. Esa cifra sí cubre para pagarle 4 meses meses de sueldo al francés. Si se juntan los cremas con Sporting Cristal (8,68 millones de euros) y Alianza Lima (8,05 millones de euros) llegarían a los 25 millones y alcanzaría para cubrir la remuneración del delantero para todo el año.

Pero la cosa cambia si es que logran fichar a Lionel Messi. En la última renovación de la ‘Pulga’ con Barcelona en el 2017, ganaba 197 mil euros al día, 1.4 millones a la semana, 5.9 millones al mes y 70.8 millones al año. Ahí sí, la cifra de los equipos peruanos de La Liga 1 no alcanza para cubrir ni dos meses el sueldo de astro argentino.

Esta semana será una fecha clave para conocer si es que el PSG logra fichar a Lionel Messi. Dicen que hay otros equipos que han preguntado por el astro argentino, Nasser Al-Khelaifi está listo para hacerle una propuesta irrechazable a la ‘Pulga’.

