En el podcast de Cristian Rivero, la exjefa de prensa de la Federación Peruana de Fútbol, Romina Antoniazzi reveló varios pasajes de su vida, hasta ahora desconocidos: su trabajo en la selección, la amistad con Ricardo Gareca y hasta de su boda.

Sobre su matrimonio relató un hecho inédito en donde Ricardo Gareca es el principal protagonista. “No había nada en mi fiesta. Me habían estafado, estaba vacío. Con invitados y con la novia llegando. No sé cómo bailé lo que hay que bailar, me encerré en el baño, no me acuerdo cuántas horas”, inició la periodista.

Claramente conmovida, Antoniazzi mencionó que fue nadie menos que el ‘Tigre’ quien la animó para afrontar la situación y le dio palabras de ánimo que recuerda, hasta ahora, con cariño.

“El único que logró sacarme del baño fue el profe Gareca. Me dijo ‘salís ahora que ya me tengo que ir a tomar un avión’. Se iba de viaje, había ido a mi matrimonio y se iba”, dijo con una sonrisa.

“Cuando salí me puse a llorar, me dijo que era la novia más linda. Me dio palabras extraordinarias, me emocionan un montón. Me dijo ‘mirá toda la gente que te quiere, que ha venido por ti’. Lo que nadie sabe, yo fui la primera novia con la que él se tomó foto. Yo me casé un 17 de diciembre del 2016, le veníamos de ganar a Paraguay en Asunción” reveló.