Nació en el Callao, pero fue adoptado en el Cusco y terminó nacionalizado español. Con cabello corto, estilo militar, alcanzó la cúspide con Cienciano, al lograr la Copa Sudamericana y Recopa, en el 2003 y 2004. Con dos títulos internacionales adornando su palmarés, dio el salto a la Madre Patria, donde conquistó Almería, al ser capitán y enfrentar a los grandes de La Liga.

Con acento español y la melena ondulada, Santiago Acasiete, más conocido como ‘Santi’, defendió la blanquirroja en la era de Paulo Autuori, Julio César Uribe, José ‘Chemo’ Del Solar y Sergio Markarián. Todo esto entre el 2004 y el 2011.

Hoy, a sus 43 años, el ex futbolista y actual entrenador, no solo analiza el trabajo de los defensores peruanos en la Copa América de Brasil 2021, sino también habla del delantero que tendrá que usar Ricardo Gareca para el duelo por Eliminatorias contra Uruguay, en setiembre, en Lima. Para él, Paolo Guerrero ya es una opción tras su regreso a los campos.

-¿Cuál fue tu balance de Perú en la Copa América Brasil 2021?

Buena, pues se abrieron oportunidades a jugadores que venían de la suplencia por mucho tiempo. Hemos visto apariciones importantes en la Copa América. En lo deportivo, el equipo tiene presencia, actitud, es cuestión de acomodar ciertos puntos para fortalecer el camino. En líneas generales, el grupo está fuerte y algunos jugadores aprovechar sus oportunidades.

-¿Qué te pareció la rotación de defensores?

Ha servido para que el técnico vea el funcionamiento en base a algunos cambios. Creo que ha sido positivo. Es verdad que mientras más continuidad tienen, al final se da un resultado. Lo hemos visto con Christian Ramos y Alberto Rodríguez, los dos centrales que estuvieron en el Mundial. Ahora busca alternativas, pero por momentos. Debe tener dos titulares fijos, pero siempre puede haber lesiones o suspensiones. Es válida la rotación. Alexander Callens, Anderson Santamaría, Miguel Araujo, Luis Abram, uno se da cuenta que hay jugadores que pueden aportar más. Después hablamos de Gianluca Lapadula, Raziel García, Marco López, Wilder Cartagena. Al final nos gustó en base a pruebas y oportunidades que ha dado.

-¿Con qué pareja de centrales te quedas de la Copa América?

Desde mi punto de vista, el técnico ha manejado bien los tiempos. Ha sido una persona que no se ha sentido presionado por la prensa, el gusto, sino seguro y convencido que cada uno tiene su momento y tiempo. Ha hecho una familia fuera y dentro del campo. Para el jugador le incomoda no jugar, pero ahora hubo un gran porcentaje que jugaron minutos, en lo personal, motiva. Es lo que más destaco de Ricardo Gareca, que siempre nos sorprende. Esperemos seguir viendo más jugadores y saber lo que tenemos.

-¿Qué otros rostros nuevos sorprendieron?

El equipo tiene una identidad y en base a eso se van adaptando. Lapadula es un jugador que se desempeña bien en los espacios, juega bien a las espaldas, y es la característica del juego de Perú, entonces, tiene conceptos positivos. Raziel ha tenido una oportunidad y la aprovechó. Se dio cuenta de su importancia. Ahora sigue destacando en Cienciano, es muy bueno. Se habla un poquito más del club.

Santiago Acasiete marcando a Zlatan Ibrahimovic durante su estadía en el Almería de España. (Foto: Agencias).

-¿A qué ex compañero de Cienciano te hace recordar su juego?

Tiene visión de juego muy buena como la tenía Julio García. Tenía una buena zurda, diferente, pero ese jugador habilidoso, que genera peligro. Muy contento por Raziel, y por la selección. El hecho que Ricardo Gareca haya dado oportunidades a varios jugadores en la selección hace que se sienten parte del grupo. Ya saben que habrá oportunidades. Se va armando un equipo para el futuro, ya no vamos de nombres, sino de jugadores trabajados a corto y largo plazo.

-Se vienen las Eliminatorias. Uruguay, el primer termómetro por los primeros tres puntos en las Eliminatorias…

Es una oportunidad muy bonita, pues te puedes meter arriba obteniendo dos buenos resultados. Uruguay es un equipo duro, pero a jugarle abajo, que se le hará mucho daño. Sabemos el juego directo, contacto, las luchas, faltas, trabajarán bien el partido. Hay estrategias para defender a los más grandes. Se presenta oportunidades muy lindas, es lo mejor, para estar pegados a los demás y no alejarnos.

-¿Quién sería el ‘9’ que reemplazará al suspendido Lapadula?

Es importante que Paolo Guerrero haya regresado a jugar con su equipo, ya que para el grupo es una motivación especial. Esperemos que tengan más minutos en su club para su regreso. Después tenemos a Santiago Ormeño, Raúl Ruidíaz, Alex Valera, y que estén todos bien, el profesor que le salga humo en la cabeza para armar un buen grupo. Tenemos todas las armas para hacerla.

-¿Cómo frenar a delanteros como Cavani y Suárez?

Hay que alejarnos de nuestra portería o siempre estando en su campo. Uruguay busca la falta, el balón detenido. Ahora juega con más profundidad, pero hay que ganarle las divididas, eso no le gusta. Vamos a sufrir es parte de la profesión, pero Perú tiene argumentos para hacer daño a Uruguay.

-¿Genera controversia la utilización del VAR?

Las interpretaciones hacen que el VAR se complique, no la máquina, sino los que manejan. Prefiero que se equivoque el árbitro que está en campo al que está con cámaras. En Europa anda normal. Entonces, creo que es equivocación humana. Mejor dejemos el VAR a un lado y sigamos con el árbitro en la cancha. Esperemos que vaya mejorando, pero los que interpretan, no la máquina. Creo que no están preparados.

-¿Habrá que tener cuidado con Luis Suárez y las decisiones del árbitro?

La única forma que puede parar esa forma de jugar tan fea es el árbitro. Si están pendiente como actúa en una falta, exagera, se tira, trata de engañar, es válido, es su estilo, buscar el contacto, a pesar que no lo tocan.

Santiago Acasiete fue clave en Cienciano para la obtención de la Copa Sudamericana en el 2003.(GEC Archivo).

-¿Luis Abram tiene las condiciones para destacar en Granada de España?

Me alegra mucho que el jugador peruano mejore en lo personal. De Argentina saltar a Europa es importante. Está en un equipo exigente, una bonita ciudad, esperemos que sigan más peruanos con Europa, fuera del país. Está Renato Tapia, quien también destaca en Celta.

-¿Hizo bien Luis Advíncula en dejar La Liga para jugar en Boca Juniors?

Está claro que es una decisión personal, que se debe respetar. A mí me hubiese gustado que se quede en Rayo Vallecano. Una cosa es enfrentar, con todo el respeto que se merecen en Argentina, a Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Villarreal. El nivel de competencia es de cien, pues. Pero es una decisión de él. Objetivo corto es Boca Juniors, uno de los grandes de Sudamérica. Lo mejor para él, hay que desearle lo mejor, todavía jugando, está en buen nivel, dará mucho a Boca.

-¿Es necesaria la convocatoria de Carlos Zambrano?

Es un buen jugador, lo ha demostrado, el tema es que ha estado en riesgo por su temperamento. Eso es bueno, tiene presencia, pero hay momentos que no se calma en pasajes de partidos. Gareca sabe la importancia para la selección, esperemos verlo. Sería muy lindo.

-¿En España, con Almería, a qué monstruos enfrentaste?

Imagínate haber marcado a Messi, Ronaldinho, Ronaldo, Raúl, Henry, Ibrahimovic, Luis Fabiano, Forlán, el “Kun” Agüero. Cada jornada era video de dos horas, del rival, de los delanteros, de sus movimientos. Me comía horas por verlos. Hay momentos que he pasado mal, y otros que defendí de lo mejor. Lo he disfrutado, lo más importante. Toda esa clase de informaciones me sirvieron de mucho.

-¿Qué recuerdos por los 120 años de vida institucional de Cienciano?

Muy contento, felicité al equipo, agradecí, pues soy parte de la historia de Cienciano. Me tocó vivir un lindo momento, y siempre verlo más arriba. Que se le presente lo mejor, a todos los equipos, a nivel de clubes no lo hemos pasado bien. Aunque esperemos que Sporting Cristal tenga un camino importante en la Copa Sudamericana.

-¿Estás a la espera de un proyecto serio para dirigir a un equipo profesional?

Sí, me siento preparado y listo, es cuestión de tiempo, de esperar mi oportunidad para mostrar mi capacidad. Esperemos que se pueda dar. Estoy con todas las ganas de trabajar y enseñar, que es lo importante. Es bueno mejorar lo que hace la Federación, el nivel de enseñanza. Esperemos que todo vaya muy bien.

Oscar Ibáñez, Carlos Lugo, César Ccahuantico, Roberto Holsen, Santiago Acasiete, Giuliano Portilla, Juan Carlos Bazalar, Germán Carty, Miguel Llanos, Rodrigo Saraz y Julio García integrantes del Cienciano, Cusco 25/09/2003. (GEC Archivo)

