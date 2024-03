🗣️¡𝗦𝗢𝗠𝗢𝗦 𝗚𝗔𝗥𝗥𝗔 𝗬 𝗖𝗢𝗥𝗔𝗭𝗢́𝗡!



El Alejandro Villanueva y Monumental 🏟️, se alistan para vivir dos noches mágicas con #LaBicolor 🇵🇪.



La era Fossati ha cumplido ya dos meses y tiene posturas bastante claras sobre tópicos urgentes para reconstruir al equipo peruano. 1) La disciplina no se negocia. “Este es un deporte colectivo -le dijo a DT hace unas semanas-. Si no estás alineado, entonces dedícate al tenis o la box”. 2) La importancia de recuperar la autoestima del grupo con partidos en apariencia de trámite sencillo, tanto en Matute como en el Monumental. 3) La decisión de no viajar a conversar con los legionarios, como sus antecesores en el cargo. Desde Videna nos aclaran ese asunto. “Pensó que era lo mejor no viajar, sin embargo, siempre está en contacto con ellos por teléfono”.

Asimismo, Fossati siempre está en comunicación constante con el director general de fútbol de la FPF. Juan Carlos Oblitas para comentarle sobre la metodología de trabajo que prepara con los convocados previo a los duelos amistosos ante Nicaragua y República Dominicana. En ese sentido, la idea es fortalecer el grupo en Lima y sostener varias charlas grupales en los casos 7 días de estadía en la capital.

¿Cómo llega la legión extranjera para esta convocatoria? En Videna confían mucho en que Jorge Fossati es el técnico idoneo para, nuevamente, hacer competitivo al equipo peruano. Estos son los números a tomar en cuenta.

1 ¿Cuándo se conocerá la primera lista de convocados de la selección peruana? Este lunes, en una conferencia de prensa desde la Videna, el técnico Jorge Fossati anunciará su primer lista de convocados para los amistosos de marzo por fecha FIFA.

Pedro Gallese

El arquero de Orlando City dejará la cinta de capitán con la bicolor, ya que para Jorge, el arquero no puede ser capitán; sin embargo es titular indiscutible para Fossati por el gran nivel que tiene, ya que es considerado uno de los tres mejores en su puesto a nivel de Sudamérica.

Nombre Club Partidos jugados 2024 Pedro Gallese Orlando City 2

Luis Advíncula

El lateral - extremo de Boca Juniors también tiene asegurada su convocatoria. Su presente en Boca Juniors es bueno y llega con confianza para los amistosos de marzo con la selección peruana.

Nombre Club Partidos Jugados Luis Advíncula Boca Juniors 9

Edison Flores

Vital en el sistema de Jorge Fossati por lo que le puede aportar en el campo de juego. El extremo de Universitario de Deportes viene teniendo un buen 2024 y su experiencia será clave en el modo de jugar del nuevo entrenador de la selección.

Nombre Club Partidos Jugados 2024 Goles Edison Flores Universitario de Deportes 7 2

Andy Polo

El extremo es del gusto de Fossati por su respuesta táctica que realiza en el campo de juego. Forma parte de los 11 futbolistas del campeón sobre los que el técnico ha pedido información.

Nombre Club Partidos Jugados 2024 Goles Andy Polo Universitario de Deportes 272

Renato Tapia

Pese a que sufrió una rotura fibrilar de grado I en el recto anterior del muslo derecho, su presencia no está descartada y estará presente para los partidos ante Nicaragua y República Dominicana. El volante viene teniendo minutos con su equipo Celta de Vigo y es clave en la zona medular del campo de juego.

Nombre Club Partidos Jugados 2024 Goles Renato Tapia Celta de VIgo 8 0

Gianluca Lapadula

El delantero ítalo-peruano es la carta de gol de la bicolor, pese a que en la actual temporada está peleado con las redes, su jerarquía e experiencia es vital para el equipo de todos.

Nombre Club Partidos Jugados 2024 Goles Gianluca Lapadula Cagliari 8 1

¡Golazo de Lapadula! El delantero peruano hizo seguir de largo a Memo Ochoa, dejó a Manolas desparramado y marcó el 1-0 de Cagliari ante Salernitana.



André Carrillo

El extremos también es una de las figuras importantes de la bicolor. Hace poco anotó un gol y viene teniendo regularidad en su equipo Al-Qadisiyah de Arabia Saudita.

Nombre Club Partidos Jugados 2024 Goles André Carrillo Al-Qadisiyah 9 0

Paolo Guerrero

Pese a que lleva pocos minutos en la Liga 1 con César Vallejo, no se descarta que sea convocado. Ante la ausencia de ‘9′ sería llamado a la selección peruana.

Nombre Club Partidos Jugados 2024 Goles Paolo Guerrero César Vallejo 2 1