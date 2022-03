Conforme a los criterios de Saber más

Los dos pensaron que fue gol. Fue la primera sensación que tuvieron como espectadores desde el sofá de sus casas. Pero luego Alberto Tejada y Gilberto Hidalgo se pusieron el pito a la boca imaginariamente y analizaron el centro de Miguel Trauco a los 91′ como lo que son: dos de los mejores árbitros que ha dado el Perú. Un temple y una mesura que difícilmente se le puede exigir a una hinchada convencida de que el arquero uruguayo Sergio Rochet se metió con pelota y todo. Y que cree, más allá de los audios, los videos y cualquier material audiovisual, que le robaron. Alberto Tejada, árbitro en los mundiales de Estados Unidos 1994 y Francia 1998, responde primero.

Alberto Tejada: “Yo hubiese ido a chequear la jugada”

—Muchos espectadores se quedaron con la sensación que como no se paró el juego y el árbitro Anderson Daronco no fue al monitor, la jugada no se revisó en el VAR.

AT: Así es. Pero hay que dejar algo en claro: el VAR está en funcionamiento en todo momento. No solo cuando los árbitros se acercan al monitor. Claro, nos hemos quedado con esa idea. Pero si nos fijamos bien en la transmisión podemos darnos cuenta que el árbitro está participando activamente de la discusión en torno a si el arquero uruguayo introdujo el balón en su arco.

—¿No es una obligación del árbitro ir al monitor en una acción tan polémica?

AT: No es mandatorio. El árbitro no tiene la obligación. El protocolo no establece la obligatoriedad, porque más bien es al revés: si la pelota hubiera ingresado y el árbitro no se hubiera dado cuenta el VAR tiene la obligación de llamar al árbitro y decirle: oye, hubo un gol. Y lo tiene que revisar. Pero en este caso el árbitro era consciente de la jugada dudosa y él hablaba con el VAR continuamente. Por eso toma la decisión de no ir al monitor. Pero sí creo que desde el punto de vista de la Opinión Pública y de todos los que vimos que fue gol por televisión debió ir al monitor para calmar las aguas. Creo que pudo haberlo hecho. Pero no necesariamente eso se constituye como una falta desde el punto de vista procedimental.

—¿Si usted fuera Anderson Daronco hubiese parado el partido?

AT: Sí, yo hubiese ido a chequear. Nada costaba mirar. Pero el gol a diferencia de un penal o una tarjeta roja no es una jugada de interpretación. O es gol o no lo es. El árbitro en esas condiciones normalmente no puede ver si la pelota entró o no entró. Esa es la verdad del asunto. El VAR tiene una cámara fija en esta área. Que es la que ha publicado la Conmebol en su análisis. Hay todo un proceso que hoy día se valida a través de un Quality Manager, que es un profesional que audita toda la operación de la corrida de imágenes, y que supervisa que se hagan las cosas como corresponde. Pero más allá de todo eso, yo no me imagino una situación así sin VAR. Imagínense esta jugada discutida en este partido definiendo una Eliminatoria sin un VAR. ¿Cómo sería esta circunstancia? Los dos países nos estaríamos liquidando, porque cada uno siempre va a tener su imagen preferida.

—¿Por qué no existe el denominado Ojo de halcón en las Eliminatorias Sudamericanas?

AT: Ya se probó en el 2005 en el Perú en un campeonato Mundial de FIFA y no dio resultados en el deporte del fútbol. Por lo menos ese fue el informe en su momento. Porque habían falsos positivos y falsos negativos, producto de la interferencia de jugadores que entraban con balón y jugadores que interferían con la imagen de la pelota. Entonces se optó por el VAR. El VAR es un sistema que tiene la cámara puesta en un lugar donde causalmente lo vas a mirar a través de repeticiones y el testimonio que se da es para evitar discusiones, en medio de tantos apasionamientos.

—¿En pleno 2022, el VAR nos da la suficiente claridad o es un artefacto que por más tecnológico que sea se presta para ser manipulado?

AT:Siempre van a haber imperfecciones. Lo perfecto no existe. Pero acerca bastante la voluntad de transparencia con respecto a un problema fáctico como es validar un gol o no. Yo sé que es impopular hablar, cuando todos queremos que sea gol. Yo también como peruano hubiera querido que fuera así. Pero Anderson Daronco estaba teniendo un buen desempeño y esa jugada la tiene que dilucidar a través de esta herramienta. Es fácil colocarse del lado del gol peruano. Obviamente el reclamo se puede hacer. Pareciera hasta justo. Pero el tema es que el VAR es ese momento donde se dilucida una circunstancia límite para darle el resultado o no a un equipo.

Gilberto Hidalgo: “En jugadas demasiado polémicas se tiene que ir al VAR”

Gilberto Hidalgo, exárbitro FIFA de largo recorrido en el fútbol peruano e internacional, coincide en que Anderson Daronco debió paralizar las acciones, pues la celeridad con la que actuó solo ha dejado más suspicacias en la hinchada peruana. Sostiene también que la Conmebol debe mejorar sus protocolos e incluir el DAG: detección automática de goles, un sistema se utilizó en Brasil 2014, Rusia 2018 y que también estará presente en Qatar 2022.

—¿Comparte la idea en que Anderson Daronco tuvo que ir al monitor?

El VAR tiene un propósito: se creó para que el aficionado y el mundo del fútbol tuviera la certeza de que las decisiones son las correctas. Si a mí por el auricular me dicen que el balón no entró no tengo por qué ir a revisar el VAR, porque el VAR ya me dio la certeza de que el balón no ingresó. Pero eso no lo va a entender el común de la gente. El mundo del fútbol entiende que ante una jugada como esta el árbitro debe ir al monitor y ver las imágenes. Si el árbitro hubiese paralizado el juego a sabiendas que el balón no ha ingresado, de repente no estaríamos hablando en estos momentos. Porque todo hubiese sido más claro y explícito. No daría lugar a polémicas.

—¿Qué jugadas merecen que el árbitro sí vaya?

Una jugada que no sea fáctica como un penal, una tarjeta roja o para identificar un jugador. En Rusia 2018, Edison Flores recibió una amarilla injustamente ante Francia y él no había sido. El árbitro no pudo distinguirlo bien. Ahora bien, si una jugada es tan controversial como el centro de Miguel Trauco creo que amerita el protocolo de revisión por más que el VAR tenga su veredicto.

—¿Por qué no se utiliza el Ojo de halcón en las Eliminatorias?

Hay un sistema llamado DAG: detección automática de goles. Es un sistema que introduce un chip en el balón, formando un campo magnético en el arco. De tal manera que cuando el balón ingresa, el árbitro tiene un reloj para el sistema. Si el balón ingresa, el reloj vibra. En vez de ver la hora, el árbitro ve la palabra gol. Esa tecnología se usó en Brasil 2014, Francia 2018 y se va a emplear en Qatar 2022. Pero qué sucede: en las Eliminatorias europeas se usa el DAG y en Sudamérica no. En Europa todo lo que es arbitraje le llaman inversión y en Sudamérica para la Conmebol todo es gasto. Por eso sucede lo que sucede.

—Según ha podido verse en el video liberado por la Conmebol, el VAR se guía de una sola imagen.

El sistema consta entre 30 y 35 cámaras. Ellos tiene muchas tomas. Agarran las mejores para tomar una decisión. La señal que se emite en la televisión es de un ángulo oblicuo, pero ellos tienen cámaras en mejores ubicaciones.

—Pero, entonces, ¿por qué la Conmebol no muestra todas las imágenes?

Sería lo ideal por un tema de transparencia. Al final son decisiones que ellos deben tomar. Sería espectacular poder tener todos los ángulos.

—¿Qué cree que va a representar esta jugada en los próximos años? ¿Será una anécdota o una pesadilla?

Hay que ser moderado con el mensaje para que eso no ocurra. Se debe orientar a la gente de que no fue gol. Entiendo que las personas estén con la sangre en el ojo, pero no podemos desbordarnos. Para mí la decisión fue correcta, justa o injusta. ¿Qué culpa tiene el árbitro de una situación que no nos fue favorable? Ni siquiera va a querer hacer escala en el Perú, porque lo van a querer matar.

—Han estado circulando imágenes manipuladas en las que se ve a la pelota totalmente dentro del arco. Paolo Guerrero compartió esa imagen en sus redes sociales.

Eso para mí ya es maldad. No deberíamos llegar a eso. Los personajes públicos deben ser más responsables.

—¿El VAR cumple con darnos esa sensación de justicia para la que fue creado?

El VAR es un instrumento espectacular. ¿Pero qué pasa? A los árbitros les han dado una tablet de última generación, pero la están usando para picar cebolla. Así de simple. Tienen que modificar sus protocolos en beneficio del fútbol como espectáculo. Lo repetiré una y mil veces: en jugadas demasiado polémicas se tiene que ir al VAR. El árbitro tiene que estar seguro al 110%.

