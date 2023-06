-Trabajaste en Alemania (Hoffenheim y Mainz). En comparación, ¿cómo está el scouting en el Perú?

Estamos muy alejados de lo que es la élite de otros países. Poniendo como ejemplo Alemania: las cosas que encontré allá cuando llegué, hace más de 15 años, aún no están acá. En ese dato te das cuenta de cómo estamos. Pero lo positivo es que ya se está dando. Ahora los clubes, como Alianza Lima, Universitario y Cristal, lo hacen. Y si ellos lo hacen, en algún momento la ola conseguirá que otros equipos empiecen a imitarlos.

-¿Y la FPF cómo está en ese aspecto?

La federación me ha sorprendido. No es que hayamos llegado y empezamos de cero, ya había un trabajo previo. Lo que sí hemos hecho es que creamos el área de scouting, capacitación y videoanálisis, la cual lidero. Y entre los cambios más relevantes que hemos hecho es que ya no estamos trabajando en divisiones separadas, ya no hay selección mayor y selecciones menores, sino que hemos unificado, consolidado todo a una sola área. Nosotros le damos soporte a todas las categorías masculinas de fútbol en las cuales la federación compite a nivel internacional que empieza con la Sub 15, Sub 17, Sub 20, Sub 23 y selección absoluta.

-¿Por qué se unificaron las áreas? ¿Qué beneficios trae?

Porque al final hay una sinergia entre los tres términos. El scouting es buscar y detectar jugadores, a nivel nacional e internacional. Una vez que lo logras, se hace un primer acercamiento con el jugador y su entorno cercano para corroborar que tengan la ascendencia peruana y la elegibilidad. Luego pasas a hacer el análisis y ahí entra a ser parte del proceso el área de videoanálisis. Después de ver como mínimo cinco partidos, y 15 si es posible, presentamos un informe a la jefatura de la Unidad Técnica de Menores y a los entrenadores de las distintas categorías. El objetivo final es ampliar el universo de jugadores elegibles para los diferentes comandos técnicos, luego se verá si son convocables o no.

-¿Cuándo se sabe si un juvenil que vive en otro país es competitivo y debe formar parte del universo de jugadores elegibles?

Para eso hay dos factores a tener en cuenta. 1) el conocimiento de las ligas de cada país y para eso tenemos aliados (scouts estratégicos) en los diferentes países. 2) no existe un jugador que entre en la base de datos si no mandan, como mínimo, cinco partidos completos, porque ahí recién podemos analizar y darnos cuenta el nivel de competencia en el que están.

Entrevista con Daniel Kellerstrass, Jefe del área de Scouting de la FPF

-¿Cuál es el parámetro para medir el nivel de competencia?

Nosotros siempre tomamos como parámetro de medición en menores lo que es Copa Federación y en mayores la Liga 1. A nivel internacional lo que son los Sudamericanos. Y tenemos que ser realistas, es otro nivel a lo que hay acá en torneos de menores, pero que se están mejorando poco a poco.

-¿Oliver Sonne ha sido el único jugador con el que la FPF inició procesos para tramitar sus documentos y puede ser convocado?

No es el único. Estamos en proceso también con otros jugadores porque son parte de un universo que consideramos que podrían ser considerados en algún momento por el profesor Juan Reynoso.

-¿Se puede saber cuáles son los otros jugadores?

No, no te puedo decir nombres.

-¿Pero de qué países serían?

Te digo un dato. Los países donde más migración peruana hay son Argentina, Chile, Estados Unidos, España, Italia, Alemania y Japón. Si de repente hacen una búsqueda en esos países, van a encontrar nombres y podrán sacar sus conclusiones, ja ja ja. Lo que sí quiero dejar en claro es que Oliver no es el único, tenemos a varios mapeados. Queda esperar que se les dé una oportunidad si es que muestran tener las condiciones para ser convocados.

-¿Esos países mencionados son donde la FPF iniciará el proyecto para tener scouts, tal como lo mencionó Chemo del Solar, jefe de la Unidad Técnica de Menores?

Sí. Por la masa de peruanos que hay y por el nivel de competencia que hay en esas ligas. Y ahí entra otro criterio. Si hubiera migración de peruanos en Haití, por ejemplo, no tendría sentido ir hacia allá porque no es un país futbolero. Pero, a tu pregunta, la respuesta es sí. Ahora tenemos uno en un país estratégico, no te diré cual.

-Se habla mucho de juveniles seguidos por la FPF, ¿pero hay casos como el de Lapadula, ya consolidados, que puedan ser convocados a la selección mayor pensando en las Eliminatorias?

Sí. Lo de Oliver Sonne se volvió mediático, pero como te dije no es el único jugador que estamos gestionando para tratar de agilizarle los papeles.

-¿Y cómo es el trabajo de scouting al interior del país?

En la federación, para scoutear al interior del país, tenemos 25 centros de desarollo a nivel nacional. Es decir, uno por cada región/departamento. Y en cada centro tenemos tres entrenadores. En total son 75 especialistas que se encargan, semana a semana, en hacerle seguimiento a todos los jugadores y analizarlo. Nos juntamos constantemente con ellos, cada dos o tres semanas, y nos comparten nombres de los más destacados, nos envían informes.

-¿Hay torneos en todas las regiones?

Sí. Para este año cada región tiene su torneo. Son 25 en total que se juegan en paralelo y empezaron a competir ya hace semanas. La idea es que al final ellos formen una selección regional y que estas compitan entre ellas. Y ya teniendo el filtro de los entrenadores que están allá sobre algún jugador, nosotros vamos a estar presencialmente y viendo cómo se desempeña.

-En julio del año pasado, Pablo Bossi, exjefe del área de scouting de la FPF, señaló que habían 530 Lapadulas que se seguían. ¿La cifra aumentó?

Sí, la cifra ha incrementado. El trabajo que se hizo anteriormente con el señor Pablo Bossi fue muy bueno, es lo que pudimos encontrar acá. Con respecto a lo otro, para la Sub 17 trajimos a tres chicos que no estaban en el radar antes: Felipe Chávez, Matías Barboza y Philipp Eisele. Ahora la competencia inmediata es la Sub 15 que es a fin de año y después el preolímpico que es en enero del 2023. Este trabajo de hormiga que estamos haciendo a la par con los consulados, de ir peruano por peruano, buscando y viendo, hace que aumente la cantidad. Lo que sí quiero mencionar es que el hecho de que uno juegue afuera es mejor de lo que está acá.

-¿Las pésimas participaciones de las selecciones juveniles influye en que futbolistas nacidos en otros lados pero con raíces peruanas acepten una invitación por parte de la FPF?

No afecta en lo más mínimo. Nosotros no le ofrecemos algo al corto sino al mediano y largo plazo. También para poder jugar por Perú tienes un padre o una madre que es peruano y en la mayoría de casos le ha transmitido ese sentir, ese amor al país de origen de sus padres. Y los peruanos somos recontra hinchas de la selección. Debe ser de los pocos países, si no es el único, donde la mayoría es hincha de la selección y no de clubes en particular. Además está la ilusión de que cada jugador que se suma acá quiera revertir esa situación. Es a lo que aspiramos: tener a los mejores jugadores posibles en el universo.