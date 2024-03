- ¿En tu análisis es la misma selección de Reynoso o con Fossati es un nuevo grupo?

No es la misma selección de Reynoso, porque la selección no es solamente la composición de los nombres en una lista. La selección también es la forma como se integra y cohesiona un grupo, la forma como se vincula con su técnico, la propuesta de juego que pueda tener el técnico, sus políticas de trabajo, que espero yo, sean muy distintas a la de Juan Reynoso. Entonces, yo no creo que sea la misma selección más allá de que sean nombres que se repitan, la selección de Bengoechea no es la misma de Gareca. La selección de Gareca no es la de Reynoso y la de Reynoso no es la misma de Fossati.

- De lo que ha visto en el debut... ¿qué le parece el trabajo de Fossati?

La verdad es que hemos visto muy poco. A mí si me llamó la atención que cuando lo entrevisté y me confirmó su propuesta y que su dibujo táctico predilecto es el 3-5-2, le pregunté si había tenido diálogo y conversación con algunos jugadores claves para determinadas posiciones para que sepan que va a pedir de ellos, aspectos tácticos, la función que les va a pedir y me dijo que no. Entonces, yo me acordaba cuando Bilardo decía y conformaba la selección argentina en un café dibujando sobre la servilleta lo que le iba a pedir al jugador y me llamó la atención que Fossati no haya tomado contacto con el jugador salvo con los que tenía una lesión o estaban sin jugar que fue lo que él dijo. Después no tengo cómo ver el trabajo de Fossati lo veremos en los partidos.

- ¿Por qué cree que el 3-5-2 tiene tanta influencia en el Perú? Lo usa Fossati ahora y antes en la U campeón, también Restrepo en Alianza Lima...

Mira, yo creo que el éxito con Fossati en Universitario provocó que más de un técnico piense en esa alternativa, pero yo no creo que sea un sistema que el jugador peruano sienta y conozca. El jugador peruano, de por sí, tiene una formación muy precaria en base. No es que tenga diferentes maneras de jugar o diferentes formas de plantear los partidos a lo largo de su formación, por lo general y más tradicional a sido jugar con cuatro defensores, dos centrales y dos laterales. Entonces, yo creo que el éxito de Fossati ha influido, pero en el caso de Alianza Lima, el principal problema es que Restrepo está teniendo que jugar así, porque no tiene laterales. Como no tiene laterales, está jugando con tres centrales y con carrileros, que en realidad son extremos y no son marcadores de punta. Yo creo que no debería ser tomado en cuenta como una moda, sino que cada técnico debería conocer bien cuál es la propuesta de juego que mejor le funciona.

- ¿Pero Fossati tiene equipo para usar el sistema 3-5-2?

A ver si tiene jugadores para el 3-5-2. Digamos, carrileros, tiene como Advíncula, Sonne, Polo, lo que le gusta a él. Puede considerar por la izquierda a Marco López, Edison Flores, Yotun y el propio Miguel Trauco pueden jugar como carrilero. El tema es que el carrilero tenga llegada a campo rival y tenga capacidad de marca, pero lo que más me preocupa del sistema es la coordinación de los centrales, porque el central juega bien en la medida en que coordine bien con sus compañeros, si un central se desubica, pierde la posición, sale a destiempo, complica al otro, porque el otro tiene que salir a cubrirlo, el otro tiene que salir antes al 9 o de repente queda enganchado y deja habilitado al jugador rival y no hay posición adelantada, ya de por sí coordinar dos centrales requiere trabajo. Coordinar tres centrales requiere mucho más trabajo y más, si en el Perú es un sistema que se utiliza poco. Corzo está acostumbrado, pero no sé si Callens, Tapia, Araujo o el chico Noriega. Entonces, hay que ver como traslada a la cancha y que funcione. No se trata de ponerlos y que el sistema funcione.

- Encima, Miguel Araujo tiene pocos minutos en Portland y Noriega si conoce ese sistema con la sub-23, y pese a los resultados adversos fue el mejor lo que le llevó su convocatoria. Entonces, hay ventajas y desventajas con ese sistema 3-5-2

El sistema 3-5-2 ubica dos delanteros y cuando ubica a dos delanteros y el rival ya pasó la línea de dos delanteros, te quedas con un volante menos que marque, ya tienes a ocho jugadores en posición de marca aparte del arquero, pero cuando juegas con un solo punta, tienes 9 jugadores en posición de marca, para marcar aparte del arquero. Entonces, a mí me gusta, el sistema 4-2-3-1 o 4-5-1, pero hay que respetar que para Fossati es el sistema de su predilección.

- ¿ Cuál es tu análisis del Perú vs. Nicaragua? ¿Convenció Perú con este triunfo ante Nicaragua?

No. Enfrentó a un rival muy inferior y aún así no tuvo el control y la posesión de la pelota, le generaron situaciones y se conformó con el 2 a 0 desde los 15′ del primer tiempo.

- ¿Le parece que el sistema 3-5-2 será útil para lo que viene?

No hay una respuesta confiable ahora porque el discreto nivel del rival no lo permite.

- ¿De lo que vio A Sonne en cancha convenció?

Sonne jugó muy poco y es difícil evaluarlo, no lo hizo mal en los minutos que estuvo.

- Para usted, si Sonne ya no jugaba contra Nicaragua o Dominicana, ¿no debería venir?

Yo creo que hay que asegurarlo para partidos oficiales, o sea, ahora es irrelevante, puede ser importante verlo jugar y ver si se inserta al equipo, y si puede ser útil, yo creo que sí, pero lo más importante es asegurarlo en la selección peruana para los próximos años, ya que no nos sobra figuras y para asegurarlo tiene que jugar dos partidos oficiales en Copa América, yo creo que por lo menos para la Copa América tiene que estar para asegurarlo en la selección peruana

- Paolo Guerrero es el capitán, pero si no está él, ¿quién debería ser el capitán de Perú?

Yo creo que un jugador idóneo porque yo tampoco creo que Paolo Guerrero debe seguir, pero creo que un jugador idóneo que debería asumir la capitanía del equipo podría ser Yotún, es un jugador con mucha experiencia y en un sistema 3-5-2, si juega, puede ser Corzo. Hay que evaluar. Pasa por un tema de experiencia, de ascendencia sobre los compañeros y de inteligencia emocional, porque no se puede tener un capitán que constantemente se esté peleando con el árbitro. Eso es una elección que entre los mismos jugadores pueden evaluar.

- ¿Guerrero debe seguir toda de la Eliminatoria? ¿Por qué?

No. Porque en mi opinión, Fossati tiene la tarea de formar una selección para pelear lo que queda de la Eliminatoria, y lo que queda de la Eliminatoria son 6 partidos entre septiembre y noviembre y 6 partidos en el 2025. En los primeros 6 partidos, Paolo Guerrero fue irrelevante, no trascendió en el equipo. Tiene 40 años y yo no digo que no deba ser convocado, creo que puede ser útil en segundos tiempos, entrando cuando el rival tenga un desgaste, cuando hay espacio, pero no creo que deba arrancar. Si estamos en una contradicción, ya que estamos pensando en una selección del futuro, que queremos renovar, bajar el promedio de edad, pero estamos pensando que nuestra esperanza de gol es un delantero de 40 años, parece contradictorio. Entonces, yo no digo que no lo convoquen a Guerrero, que lo convoquen en cuanto esté físicamente bien, pero no creo que debe ser un jugador que arranque, porque ya demostró que cuando arranca, en la primera media hora le cuesta tomar el contacto con el balón, los rivales lo absorben, se frustran, empieza a pelearse consigo mismo y empieza a discutir con el árbitro, se sale del partido y le termina haciendo daño a si mismo. Si el empieza en los segundos tiempos va a encontrar un equipo que ya peleó la primera parte, que en el segundo tiempo tiene un rival con algún desgaste, quizás con más espacio, me parece que puede ser más útil.

- Se habla mucho de la falta de ‘9′ y los equipos principales prefieren contratar a delanteros extranjeros, ¿cómo ve ese panorama en un mediano plazo?

Muy preocupante, no hay ningún solo delantero peruano que haga más de 20 goles en una temporada en alguna .liga del mundo, ni siquiera en la peruana. No tenemos un delantero que haga 20 goles en Perú, que es probablemente la peor liga de Sudamérica. Entonces, si es muy preocupante, y yo creo que tiene que ver con un tema de formación, pero también tiene que ver con aspectos técnicos de menores, que en muchos casos tiene temor de perder y se llena de volantes, no juegan con extremos ni con 9 o juegan con un 9. Entonces, llega un chico que va a pelear un puesto y dice yo juego de volante, todos quieren ser volantes porque juegan 4 o 5 en esa posición y ninguno quiere ser 9 porque solo uno juega y si te toca ser suplente le va a cortar. Entonces, hay un tema de déficit de formación.

- ¿Por que no hemos producido un 9 que pueda reemplazar a Paolo? Lapadula fue una aparición, un milagro...

Valera no es un delantero de alta competencia, no tenemos un 9 de alta competencia. También hay selecciones que en algún momento solucionaron sus problemas de ataque sin 9, Chile por ejemplo. En algún momento tuvo a Alexis Sánchez y Eduardo Vargas, ninguno de los dos es 9, los dos son delanteros extremos y que se mueven por todo el frente de ataque, entonces, perfectamente puedes tener dos delanteros que jueguen por todo el frente. Bryan Reyna con Lapadula o Grimaldo y D’ Arrigo, que sean delanteros que se muevan por todo el frente y que con velocidad y cambio de ritmo se pongan en posición de gol.

- Entonces, ¿eso sería una solución?

Es buscar una alternativa, si es que no aparece el goleador que necesitamos.

- ¿Usted está del lado de que Cueva se debe recuperar o ya es un exjugador?

Bueno, yo no tengo el derecho de decirle a Cueva ya no puedes jugar, si Cueva se recupera de la operación, se pone físicamente bien, juega en un club y rinde, mientras no haya mejor que él puede ser útil.

- En Videna y los hinchas tienen la expectativa que nos ira bien con Fossati, pero ya se jugó la terceraparte de la Eliminatoria y no hemos competido, ¿cómo ve el panorama que afrontará Fossati?

Yo creo que nosotros tenemos un problema serio de plantel más que de comando técnico. Lo de Reynoso fue muy penoso, pero hay un problema de plantel evidente, o sea, ya Gareca tenía problemas de plantel, pero él logró armar un plantel, cohesionarlo, y darle un funcionamiento. Pero ese mismo plantel no ha tenido sustitutos y la mayoría de jugadores sobrepasan los 30 años. Tenemos a Gallese con más de 30 años, Advíncula más de 30 años, Tapia cerca de los 30 años, Callens tiene 31 años, Zambrano más de 30 años, Trauco más de 30 años, Yotún más de 30 años , Pedro Aquino 28 años, Cueva más de 30 años, Carrillo más de 30 años, Guerrero 40 años, Edison Flores 29 años, entonces, tenemos una selección muy mayor y no hemos tenido sustitutos, y no aparecen grandes figuras. ¿Qué hemos exportado? Luis Iberico a Letonia, Jesús Castillo a Portugal, un volante de contención, donde hay varios en esa posición. Goicochea hay que ver si rinde o funciona en Platense. Hay una escasez de figuras de alto nivel que es evidente. Ese es un problema más grave que el del técnico.

¿Pero si Fossati no logra el objetivo que es la clasificación debería seguir al mando para la próxima Eliminatorias?

A ver, te respondo con otra pregunta, si, estuviéramos en el momento en que Gareca ya no renueva Perú y hay que buscar un nuevo técnico, Fossati no dirigía en Perú, ¿Fossati hubiera sido opción? No habría sido opción, entonces, yo creo que Fossati se hizo opción por la coyuntura y emergencia, ya que cesó a Reynoso y había echar mano del que más cerca estaba, que conozca el fútbol peruano y que conozca a los jugadores. Además que acababa de campeonar con la U, pero eso, yo creo que va solo hasta el proceso de este Mundial 2026 y hallamos clasificado o no, después del Mundial 2026, hay que pensar en un nuevo proyecto con un comando técnico nuevo creo yo.

- En ese caso, el técnico idóneo sería ‘Chemo’ Del Solar, ¿por qué en Videna hablan maravillas de su trabajo?

Yo creo que Chemo es un técnico muy comprometido, es uno de los pocos que hace un trabajo serio en la Federación, porque él se ha tomado en serio su rol, ha recorrido el país en busca de jugadores y los ha traído a Chincha. Pese a que se ha tomado en serio su compromiso, yo no lo veo como para encabezar un proyecto de selección adulta, porque necesitamos pegar un salto de calidad y lamentablemente los técnicos peruanos tienen un techo bajo. No tenemos entrenadores más allá de Reynoso en México, Oblitas en Ecuador o Costa Rica, Chemo en Chile y Mosquera en Bolivia y paramos de contar. No tenemos un entrenador que se halla codeado con los mejores y que haya estado en un torneo de alta exigencia como el chileno Pellegrini que dirigió al Real Madrid, Villarreal y en Inglaterra. Creo que inclusive al jugador peruano le inspira mayor respeto y genera una mejor disposición al trabajo un entrenador extranjero.

Bienvenido a la familia de El Comercio, ¿podría invitar a los lectores sobre este nuevo reto que tiene junto a nosotros?

