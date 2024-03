Jorge Fossati y su comando técnico han recibido, literal, con los brazos abiertos a los jugadores de la selección peruana en la primera convocatoria de la fecha FIFA que los enfrentará a Nicaragua (viernes 22 en Matute) y República Dominicana (martes 26).

Cuando Deporte Total conversó hace más de un mes con el técnico uruguayo fue más que necesario preguntarle por la disciplina que implementará en el plantel nacional. El charrúa, con las tres décadas de experiencia en su currículo, respondió que nunca renunciará a ser él.

“Yo voy a seguir siendo Fossati. No me cambia, menos a esta altura de mi vida, no. Yo no soy ni un extremo ni el otro. Soy de bastante frontalidad con el jugador. Cuido mucho la privacidad. En lo que se puede”, dijo aquella vez.

¿Qué significa? Jorge Fossati no registra escándalos extradeportivos, no se caracteriza por poner mano dura en sus equipos ni ve las concentraciones como cuarteles del ejército. Al contrario, en las primeras escenas con sus dirigidos muestra que el afecto es el primer paso para que entiendan su mensaje.

Lunes 11 de marzo, conferencia de prensa en Videna. La lista de Fossati no se ha filtrado por ningún lado. Los periodistas están atentos a los jugadores que mencionará. Entre nombrar a los convocados y responder preguntas de la prensa nacional, el ‘Nono’ muestra el primer guiño con su plantel.

“Alexander Callens llega hoy”, dijo. La conclusión es sencilla. Más de una seleccionado sabía que estaba considerado para la primera fecha FIFA del 2024. Por eso Callens aprovechó que AEK Atenas entraba en receso en el torneo en Grecia y tomó un avión para llegar hasta Lima.

¿Cuántas veces habló Fossati con Callens antes de conocerse en Videna? Según el video que la FFP publicó, pareciera que se conocían de mucho antes. Abrazo, sonrisa cómplice y bienvenida al primer seleccionado que entrenaría en Videna una semana antes que comience la fecha FIFA oficial.

La misma situación se vio con Bryan Reyna, Wilder Cartagena y Gianluca Lapadula. Reyna fue el segundo en llegar (viernes 15) a pesar que aún se jugaba el torneo argentino. Cartagena aprovechó que estaba suspendido en Orlando City y también adelantó su llegada (domingo 17). El que sorprendió, por otro lado, fue Lapadula. Jugó con Cagliari en la mañana del domingo 9:00 a..m. (derrota ante Cagliari) y, luego, aterrizó en Lima el lunes antes de las 7:00 a.m.

El espíritu está elevado y renovado en Videna.

Hincha del grupo

Piero Quispe pisa la Videna, desayuna, se pone la ropa de entrenamiento, sale de los vestuarios y corre. Corre como los niños felices. Todo está registrado en un video viral. Llega al campo de entrenamiento y, primero, saluda a Juan Carlos Oblitas y Franco Navarro (hijo) y luego le da la mano a cada uno de sus compañeros. Eso sí, no se salva del ‘callejón oscuro’ clásico en la selección que da la bienvenida a cada jugador (ni Sonne se salvó).

Luego, como los hijos agradecidos, busca a Jorge Fossati al otro extremo el campo y lo abraza. Se unen el PF Sebastián Avellino y el asistente técnico Gonzalo Gutiérrez. Piero no es el engreído del equipo, pero en el comando técnico saben que hay que rodear bien al talento que puede ofrecer el volante del Pumas mexicano.

“Yo soy el entrenador del plantel, no soy el entrenador personal de nadie, si te puedo ayudar personalmente encantado de la vida, siempre y cuando no me afectes el grupo. Yo soy responsable y, no solo responsable, hincha del grupo, y el que se mete con el grupo se mete conmigo, sea quien sea. Jugador, del cuerpo médico, del cuerpo técnico, del que sea, no tiene lugar. Creo mucho en la importancia de la convivencia y de la mentalidad que tengamos como grupo”, dijo Fossati a El Comercio semanas atrás.

Que se entienda en sus palabras, que si bien se muestra como el abuelo bonachón, siempre va a priorizar lo que sea mejor para el grupo. “Si no llegamos a tener una mentalidad como grupo, si somos 50 que, con la mejor intención, pero cada uno empuja para su lado o va por su camino. Esto es colectivo, si querés ir por tu lugar anda a jugar al tenis o andaba boxear. Vamos todos juntos o te bajas de la unión”, comentó.

¿El primer once?

El equipo de trabajo de Jorge Fossati cuida muy bien cada detalle. Otra muestra de la rigurosidad con la que se manejan es que a menos de dos días para el debut ante Nicaragua, las pizarras no tiene confirmados los nombres que encajarán en el sistema 3-5-2.

Se puede intuir a los seleccionados que usará, pero hasta la fecha no ha trabajado con ningún once sobre el campo. Recién hoy jueves podría conocerse el once inicial contra Nicaragua en Matute (8:30 p.m.).

Queda claro que estos primeros días de trabajo están sirviendo al comando técnico para conocer al grupo en general y, también, las condiciones tácticas y físicas de cada jugador.

“Tengo determinados parámetros. Les marcó desde el primer día qué pienso, que no pienso y si hay alguno que quiere cambiar alguna de esas normas lo escucho. Si un jugador me dice ‘yo creo que por este camino vamos a estar mejor’. Te escucho. Dame argumentos, por esto, por aquello, si los tengo que pensar y lo tengo que cambiar, no tengo ningún problema. Pero me tenés que dar argumentos”, respondió Fossati sobre cómo se maneja la disciplina dentro del plantel.

El ciclo del ‘Nono’ avanza con buenas nuevas. La fruta del pastel tendrá que ser una victoria que reconcilie al hincha con el equipo. Ayer, el subgerente comercial de la FPF, André Genit, contó que “para Matute, ya estamos al 80%. Vamos muy bien, faltan dos días. Sabemos que, por experiencia, en los últimos días las ventas crecen”.

De paso, desde la FPF agradecieron la predisposión que ha tenido Fossati, su equipo y los jugadores para hacer un llamado a que los hinchas llenen Matute contra Nicaragua. En estos primeros gestos se va notando la diferencia con otros procesos.