En Sudamérica, las Eliminatorias a Qatar 2022 están muy peleadas. A falta de cuatro fechas para el final, hay varios países que pelean palmo a palmo para lograr los dos cupos directos que quedan (Argentina y Brasil ya están clasificados) y el puesto para el repechaje. La selección peruana está dentro de ese pelotón.

Luego de las dos victorias consecutivas que logró la selección peruana en esta fecha doble, se metió a la pelea por alcanzar un cupo para el Mundial Qatar 2022. El equipo de Ricardo Gareca derrotó 3-0 a Bolivia en Lima y 2-1 a Venezuela de visita.

Con estas dos victorias, la selección peruana sumó 17 puntos. El equipo de Ricardo Gareca terminó el año en el quinto puesto. Y por el momento estaría clasificando al repechaje como las Eliminatorias pasadas.

Perú logra 6 puntos de 6 posibles. La 'Bicolor' venció 2-1 a la selección de Venezuela y sigue alimentando su esperanza de entrar al Mundial Qatar 2022. Disfruta los goles.

La selección peruana tiene el mismo puntaje que Colombia que está en el cuarto puesto. El tercer lugar es para Ecuador que tiene 23 unidades. Está muy cerca de alcanzar su clasificación. Salvo Venezuela que no tiene chances, Paraguay (13), Bolivia (15), Uruguay (16) y Chile (16) están muy cerca de Perú.

Al equipo de Ricardo Gareca le quedan partidos con rivales directos. En enero tendrá que visitar a Colombia y recibir a Ecuador. Luego cierra las Eliminatorias a Qatar enfrentando a Uruguay en Montevideo y a Paraguay en Lima. La selección peruana depende de sí misma.

FIXTURE DE PERÚ COLOMBIA VS. PERÚ PERÚ VS. ECUADOR URUGUAY VS. PERÚ PERÚ VS. PARAGUAY

La Selección peruana logró seis puntos en las últimas dos jornadas de las Eliminatorias. (Foto: AFP)

-FIXTURE COMPLICADO-

Ecuador es la selección favorita para quedarse con el tercer cupo al Mundial. Podría asegurar en la siguiente fecha. Si logra ganarle a Brasil y se dan algunos resultados, el equipo de Gustavo Alfaro, llegaría a su partido ante Perú en Lima con su boleto a Qatar 2022.

FIXTURE DE ECUADOR ECUADOR VS. BRASIL (local) PERÚ VS. ECUADOR (visita) PARAGUAY VS. ECUADOR (local) ECUADOR VS. ARGENTINA (visita)

Colombia no la pasada nada bien en las Eliminatorias. En las últimas 5 fechas no ha ganado un solo partido. El combinado cafetero registra 4 empates, una derrota y 0 goles a favor. A pesar de ese resultado, no dependen de otros para clasificar.

FIXTURE COLOMBIA COLOMBIA VS. PERÚ (Local) ARGENTINA VS. COLOMBIA (Visita) COLOMBIA VS. BOLIVIA (Local) VENEZUELA VS. COLOMBIA (Visita)

Chile perdió 0-2 ante Ecuador, por la fecha 14 de las Eliminatorias. (Foto: AFP).

Chile se metió a la pelea en la última fecha triple pasada. Encajó 2 victorias consecutivas y ahora en esta última fecha doble ganó 1-0 a Paraguay en Asunción y, sorprendentemente, perdió 1-0 ante Ecuador en Santiago. Este último resultado, los complicó. El calendario de ‘La Roja’ está complicado porque tiene que jugar ante Brasil, Argentina y Bolivia en La Paz.

FIXTURE CHILE CHILE VS. ARGENTINA (Local) BOLIVIA VS. CHILE (Visita) Brasil vs. Chile (Visita) Chile vs. Uruguay ( Local)

Uruguay es otra de las selecciones que tuvo un bajón llamativo en estas últimas fechas de las Eliminatorias. El cuadro charrúa, suma 16 puntos y se ubica en el puesto 7. A pesar de ello, depende de sí misma para clasificar porque enfrenta a rivales directos.

FIXTURE URUGUAY PARAGUAY VS. URUGUAY (Visita) Uruguay vs. Venezuela (Local) Uruguay vs. Perú (Local) Chile vs. Uruguay (Visita)

Bolivia quiere ser la sorpresa de estas Eliminatorias. Sus tres victorias seguidas en La Paz los pusieron en la pelea. A La Verde le quedan dos partidos más de local y está obligada a robar puntos fuera de casa y esperar algunos resultados.

FIXTURE BOLIVIA Venezuela vs. Bolivia (Visita) Bolivia vs. Chile (Local) Colombia vs. Bolivia (visita) Bolivia vs. Brasil (Local)

Paraguay es la selección que está cerca de quedarse fuera de Qatar 2022. Sin embargo, el equipo de Guillermo Barros Schelotto tiene que esperar resultados y prácticamente hacer puntaje perfecto en estas últimas 4 fechas.

FIXTURE PARAGUAY Paraguay vs. Uruguay (Local) Brasil vs. Paraguay (Visita) Paraguay vs. Ecuador (Local) Perú vs. Paraguay (Local)

