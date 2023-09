“Voy a llamar a uno que ustedes no esperan”, dijo Markarián en 2013 en la conferencia de Videna. Previa a la gira con Corea, la interrogante de los periodistas era quien sería el tapadito que se sumaría como invitado a la selección adulta. Se pensó en jugadores de la liga, pero el futbolista elegido terminó siendo un talentoso de la sub 17, “que juega de central o volante”, que “Ahmed ha promovido” y que “no se la dejó tocar a Pizarro” en la practica de los grandes. El jugador era Renato Tapia.

Ubicado por Markarián y potenciado por Gareca, hoy Reynoso también lo utiliza, pero en una posición que lo regresa a sus orígenes más defensivos: la zaga. Los puntos de contacto entre Tapia y Reynoso no son pocos: ambos ganaron fama inicial como volantes antes de ser centrales en la selección, ambos fueron capitanes desde chicos en las juveniles peruanas, ambos se internacionalizaron desde el comienzo de sus carreras (Reynoso en Sabadel, Tapia en Feyenood) y ambos son de este perfil peleón y competititivo que no duda en discutirle al periodista por una postura o al trol por una sentencia. Tapia no es Reynoso pero hoy jugará de back, nada menos que ante Brasil.

Renato tuvo un mal primer tiempo como volante, pero de central destacó como defensa. (Foto: GEC)

Su ingreso refuerza la idea de la búsqueda de perfiles versátiles en este ciclo. Cabía preguntarse si lo usaba en esa posición por gusto o por necesidad, pero que lo elija por encima de Araujo deja claro que las virtudes de un jugador tan técnico desde la zaga son imperiosas para el seleccionador. En otras palabras, si teníamos la duda en el primer post de si el Reynoso-entrenador hubiera citado al Reynoso-jugador, ya no la tenemos más. Basta ver a Tapia.

Tendrá que cuidar de cerca a Richarlison. (Foto: AFP) / NELSON ALMEIDA

