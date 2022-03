Conforme a los criterios de Saber más

Se avecinan dos finales para la selección peruana. Dos auténticas finales. Con el cuchillo entre los dientes, la ‘Blanquirroja’ saldrá a la busca de una hazaña en Montevideo y luego espera cerrar con broche de oro en Lima. Para estos desafíos contra Uruguay y Paraguay, Ricardo Gareca ya convocó a todos sus guerreros. Y lo más curioso es que el ‘Tigre’ acumuló más nombres en la volante. Pero todo tiene una explicación.

En la lista que dio a conocer el entrenador argentino este viernes, a través de una conferencia de prensa, aparecen un total de 13 mediocampistas, superando el número de defensas (10) y también el de los delanteros, que tienen igual cantidad de convocados que el de arqueros (3).

Renato Tapia, Wilder Cartagena, Josepmir Ballón, Sergio Peña, Horacio Calcaterra, Yoshimar Yotún, Christofer Gonzáles, André Carrillo, Gabriel Costa, Edison Flores, Christian Cueva, Raziel García son los jugadores de la volante que aparecen en la nómina.

La presencia de Josepmir Ballón es la que más sorprende en la convocatoria. La última vez que el actual volante de Alianza Lima fue considerado para partidos de Eliminatorias fue el 25 de marzo del 2016, en un empate 2-2 ante Venezuela por el clasificatorio rumbo a Rusia 2018.

Desde entonces, Ballón solo apareció en la convocatoria de la Copa América 2019, donde jugó únicamente dos partidos, y luego fue considerado únicamente para cotejos amistosos en ese mismo año y, recientemente, en enero del 2022. Ahora, su inclusión en la lista ante Uruguay y Paraguay pasa por un tema de auxilio a la volante.

La idea de Gareca es acumular la mayor cantidad de variantes en el mediocampo, teniendo en cuenta que Tapia, Yotún, Cartagena, ‘Canchita’ Gonzales, ‘Gabi’ Costa y Carrillo están en capilla. Todos los mencionados, en caso de recibir una tarjeta amarilla en el duelo ante los charrúas, se perderán el duelo contra los guaraníes.

Es probable es que en el mítico Estadio Centenario muchos seleccionados sean amonestados. El partido, días antes de su desarrollo, anuncia un juego friccionado en la mitad del campo. Por ello, en medio de la preocupación que genera ese panorama incierto, el ‘Tigre’ Gareca ya escogió todas sus cartas para socorrer a su volante en caso lo necesite.

¿Otra preocupación?

Otro sector de la selección peruana que generó -y continúa generando- preocupación semanas antes de las Eliminatorias es en los laterales de la zaga defensiva. Por la banda derecha, Aldo Corzo se encuentra fuera de actividad por lesión, mientras que Luis Advíncula es uno de los jugadores que también está en capilla. Por la banda izquierda, Miguel Trauco y Marcos López solo han jugado un partido oficial con sus clubes en el 2022.

En el caso de Corzo, últimamente se ha ausentado con Universitario de Deportes por una lesión en el aductor. Sin embargo, Ricardo Gareca confía en que el lateral derecho de la selección peruana podrá estar preparado para los dos desafíos venideros. Además, en caso no llegue, está Jhilmar Lora en la lista para reforzar esa zona.

“Con Corzo me dan garantías de que va a llegar para los dos partidos, porque es lo que me ha dicho el médico y preparador físico. Es también lo que transmite y nos comunica el jugador. La lesión no reviste gravedad. En caso de no producirse que no esté en el primer partido, está Jhilmar (...) Además, ante cualquier emergencia, siempre tenemos a los muchachos del medio local”, explicó Gareca en la conferencia de prensa.

En este cuanto a Miguel Trauco, su inactividad en el Saint-Étienne le puede pasar factura. Desde la última convocatoria de la selección, el lateral zurdo no ha jugado ningún partido con su club; sin embargo, fue incluido en la lista para el partido de esta tarde ante Lille por la Ligue 1.

Por su parte, Marcos López recién ha podido jugar un encuentro oficial con San Jose Earthquakes el pasado fin de semana y este sábado seguirá con más acción en la MLS . Sea como fuere, la poca actividad que han tenido ambos jugadores en este tiempo no es motivo de angustia para Gareca.

“Como no tiene amarilla ningún lateral izquierdo, ni Miguel Trauco ni Marco López, no vemos la posibilidad de convocar un tercero. Con ellos dos creemos que estamos cubiertos. En caso de que se produzca alguna novedad tenemos a Nilson Loyola y algún otro muchacho más, que siempre están en la mira nuestra”, dijo el ‘Tigre’.

