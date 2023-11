Richard Paez, extécnico de Venezuela, ahora vive en Estados Unidos tras emigrar luego de pandemia. Tuvo que dejar su trabajo como entrenador de Mineros de Guayana porque no estaba convencido de las medidas sanitarias dadas en su país.

-Su país está en un gran nivel. ¿Esperaba eso y que compitiera de esta manera en las Eliminatorias?

Lo importante es que hemos vuelto a ver a esa Venezuela que habíamos observado hace rato, en una condición donde ya no deja dudas. Hoy del fútbol la gente solo ve al resultado porque eso resume la efectividad o el concepto de búsqueda de resultado para llegar a un Mundial. Nosotros siempre hemos creído que para conseguir resultados consistentes y persistentes, es mantener una identidad de juego. Venezuela tiene eso hoy: está representado por un juego asociativo, con una predisposición de ataque y con una demostración de jugadores con talento para hacerlo. Lo he vuelto a ver en esta selección y gracias a Dios, se ha juntado con resultados.

𝐅𝐚𝐦𝐢𝐥𝐢𝐚 🫂



Las palabras de Nahuel Ferraresi en su cumpleaños 🎂🥳#SiempreVinotinto 🇻🇪 pic.twitter.com/0tOUZq1zdF — La Vinotinto (@SeleVinotinto) November 20, 2023

-¿A qué atribuye la revolución venezolana en las Eliminatorias? ¿El entrenador, el equipo, al talento que tienen?

Yo creo que se suman. Primero, la decisión del técnico que asumió y el reto de colocar jugadores con esa característica o perfil funcional, y el talento que el jugador posee. Hoy tenemos una generación que juega en cualquier cancha con el peso de haber sido subcampeones del mundo Sub-20. Había que sumarle eso a la selección mayor. Se sumaron las dos cosas y hoy tenemos que apostaron a que un jugador venezolano se mostrara con su talento. El jugador respondió porque lo tiene. Esta es una generación internacional, ya no es como antes, que solo teníamos nombres que jugaban en la liga local.

- Pero si tuviera que decir nombres, ¿quiénes son los responsables?

El cuerpo técnico liderado por Fernando Batista y al grupo de jugadores que creyeron y aceptaron el desafío con esa condición protagónica. Eso era lo que siempre reclamamos a Venezuela, que jugara como protagonista y no como actores de reparto.

-¿Qué hizo Venezuela en todo este tiempo para ubicarse en el nivel que está?

Haber comenzado contra Brasil en su casa, con jugadores de perfil ofensivo. Venezuela no fue a defenderse, como en las últimas Eliminatoria. Fue, le puso dos volantes de salida y dos delanteros como para darle una preocupación a Brasil. Fue a pelear. Y fue 1-1. Para mí eso fue lo que marcó la diferencia de lo que he visto en esta selección. Todos nos miraron con otros ojos.

2 DE SEPTIEMBRE DE 2008 CONFERENCIA DE PRENSA OFRECIDA POR EL ENTRENADOR DEL CLUB ALIANZA LIMA, RICHARD PAEZ. FOTO: JUAN PONCE / EL COMERCIO. / JUAN PONCE

-¿Cómo está trabajando en menores Venezuela?

Yo digo que el gran salto que se le dio al fútbol de menores fue cuando hizo obligatorio incluir al jugador juvenil en el fútbol profesional. Le dimos una importancia real, ya que cada club debía tener entre 4 o 5 jugadores entrenando con el plantel profesional y no solo eso, utilizarlos en cancha. Nuestros juveniles ganaron experiencia. A pesar de que no se puede comparar el nivel con otras ligas, estos chicos entrenaron de forma profesional y jugaron 40 o 45 partidos al año, y así acortó la ventaja que un juvenil venezolano tenía frente a un argentino o brasileño.

-¿En qué año se dio esa regla?

Comenzó en el 2007 y justo se acaba de eliminar, a través de la nueva Federación, por sugerencia del cuerpo técnico de José Pékerman. Esta regla dio todos los resultados y al año siguiente César Farías clasificó por primera vez a un equipo a un campeonato mundial y luego Dudamel logró ese subcampeonato del mundo, en otro momento.

-¿Está de acuerdo que se haya quitado la regla?

Veremos. No podemos hacer otra cosa si no observar, ver la realidad, yo creo que hasta en dos años se podrá ver la repercusión de esto. Esta Sub 17 que ahora va al Mundial recoge los últimas huellas y trae jugadores que tuvieron experiencia de entrenamiento profesional y creo que hay un buen plantel para competir. A partir de ahí, esto sigue dando los frutos que nos ha dado hasta el momento.

-¿Hoy Venezuela es más que Perú?

Hoy Venezuela es más que Perú, eso se ve. Soy de los que creí al ver Perú vs. Brasil, que Perú mantenía esas características de juego asociativo, porque a mí me gustó lo que vi, que se enfrentó de igual a igual pese a perder, pero creía que se mantenía en esa consistencia, me equivoqué. Me parece que está en la etapa de transición y en esa etapa hasta que no consiga un cambio, un resultado, va a sufrir.

-¿Qué otras conclusiones tiene de Perú en estas cinco fechas disputadas en Eliminatorias?

Está atravesando la etapa de un equipo en crecimiento, desarrollo y transición. A la mayoría de los países los veo como cuando uno va a la Copa América, que generalmente llega con un equipo que está probando. En ese grupo, yo veo a Perú, Chile, Paraguay y Bolivia. En cambio, Venezuela lo que pasa es que mantuvo un grupo similar por eso la transición no fue tan fuerte y además, vemos a mi selección, como yo la llamo, irreverente para jugar. Nuestros jugadores respondieron. En Perú, yo vi que la actitud de juego que propone Juan Reynoso no se ve un engranaje: los jugadores de experiencia mundialista que todavía no se integran con los nuevos, además de los jugadores que para mí faltan y han sido vitales, como Cueva.

-¿Es un despropósito echar a Juan Reynoso si nos va mal en esta fecha doble?

Yo creo que es la oportunidad de Juan Reynoso de mostrarse y ver su capacidad. No es fácil tener resultados con un proceso inmediato, yo tuve esa experiencia en el año 2001, Venezuela estaba en el último lugar y faltaban ocho fechas y me habían contratado supuestamente para esas fechas como seleccionador y se llevaron la sorpresa que en ocho jornadas ganamos cuatro partidos seguidos. Imagínate a Reynoso que gané cuatro partidos seguidos por Eliminatorias, a uno lo vuelve loco y más en una Eliminatoria. Ganar cuatro partidos es imposible, solo lo logran Argentina o Brasil. Nosotros lo hicimos y Reynoso me parece que, por obligación, tiene que sumar. Pasados estos dos partidos, si no se dan los resultados, lamentablemente cortar el proceso.

-¿Le daría un consejo a Juan Reynoso?

Creer y ser coherente con lo que él cree, por lo que mostró en los dos primeros partidos, a mí, me pareció que Perú con talento se puede competir. Ahí hay talento, Juan Reynoso ha salido campeón en México, una liga importante y ahora que tiene el privilegio de ser seleccionador de Perú, me parece que le falta convencer pero con coherencia a sus jugadores, para que jueguen a lo que sabe jugar el futbolista peruano con toque rasante y toques dinámicos que fue lo que le dio Gareca en este último tiempo a Perú.

-¿Por qué Venezuela exporta más jugadores que Perú?

El futbolista venezolano joven se ha vuelto apetecible porque logró un subcampeonato del mundo, se volvió competitivo y se ganó ese respeto que no tenía. Entonces, la liga venezolana que atraviesa una crisis económica terrible, lamentable, el fútbol recibe esa crisis y su respuesta es colocar muchos jugadores jóvenes que han tenido la oportunidad que en otro momento no hubieran tenido. Es muy valiente eso, de parte del futbolista venezolano joven.

Luego del recibimiento de la Vinotinto en los alrededores del hotel de concentración en Lima, los venezolanos empezaron a limpiar y recoger toda la basura que generaron 👏🏻👏🏻👏🏻.



Somos la mejor afición del mundo 🇻🇪⚽.



Vídeo: @rjppcfcvzla pic.twitter.com/ac8rruzEnV — ¡Qué Golazo Vinotinto! (@quegolazov) November 21, 2023

-¿La crisis repotenció al jugador venezolano?

A Venezuela siempre le faltó cultura futbolística, normalmente el analista o periodista venezolano es resultadista, basaba su análisis en base a resultados y eso generaba una insaciabilidad de resultados, ya que había una inmediatez por conseguir cosas, no se veía el talento, sino el talento de afuera, más si tú hablabas con un acento diferente eras oído y copiado, pero si tú hablabas con el acento venezolano no tenía gran impacto. Eso fue mejorando a raíz del año 2001 cuando un entrenador venezolano logró dar un salto al futbolista y a la forma de jugar, es lo que siempre reclamé hasta que me fui que no lo veía hasta ahora, lo vimos con César Farías con un estilo diferente que se hizo respetar y que ganó cosas importantes la selección bajo su mandato. Nosotros fuimos contra la lógica y fuimos a jugar contra quien sea, donde sea con nuestra intención de jugar fútbol asociado y el futbolista respondió a ese desafío que nosotros le planteamos como técnico.

-¿Hoy Venezuela puede ir al Mundial?

Venezuela empezó bien y aprovechó la transición que están viviendo Chile, Paraguay, Perú, Bolivia y Colombia, pese a que este último tiene un talento increíble en las convocatorias, pero que son exigidos por resultados y no han logrado afianzarse como equipo de trabajo. El único equipo que está demostrando una dimensión de otro nivel es Argentina que está haciendo un fútbol como caracteriza a un campeón del Mundo. Antes, Argentina creía que estaba jugando con calidad y jugaba a base de Messi, hoy superó la dependencia de Messi y juega sincronizado al máximo nivel y se nota en la cancha y Brasil está jugando caótico porque no tiene un orden de trabajo de equipo. El Uruguay de Bielsa es el que más cerca se encuentra a Argentina porque se ve un juego sincronizado que me parece que hoy marca la diferencia en el fútbol.

-¿Perú puede ganarle a Venezuela?

Yo creo que Perú tiene la calidad... no sé si ha conformado un grupo todavía, no lo he visto sólido en la consistencia de funcionamiento de juego, pero que tiene la calidad y un técnico para lograrlo, me parece que eso llevará tiempo hoy el tiempo para Perú se le está haciendo corto, si no lo hace rápido...

-¿Usted cree que es mucha ventaja jugar con un ‘9′ de 39 años como Paolo Guerrero?

Es la misma pregunta que hacen por Salomón Rondón (River Plate) que ya tiene casi la misma edad y se ve veterano. Yo creo que sí tiene la efectividad que lo ha demostrado en los equipos que juega y Perú lo que necesita es que exista juego armónico y de buena posesión para el pase de gol final, pienso que Paolo tiene las condiciones. Pero no pueden depender de solo Guerrero para todas las Eliminatorias, pero para el comienzo me parece que es el mejor ‘9′ que tienen. Lapadula puede ser su reemplazó.

-¿Esta Venezuela es la mejor de todos los tiempos?

Yo creo que tiene la generación internacionalizada mejor de todos los tiempos, el talento hay y nos falta desarrollar un equipo consistente con el juego ofensivo. Hoy se puede demostrar que esta generación puede ser mundialista. Está en ese camino.

El nuevo técnico de la selección habla con El Comercio luego de más de una década. Ratifica titularidad de Cueva, habla sobre el regreso de Ruidíaz, le preocupan las canchas del torneo local y ya organiza lo que podría llamarse "una selección local", con jugadores de Melgar de Arequipa, sorpresivo e histórico semifinalista de la Copa Sudamericana.