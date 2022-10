La sub-20 de Perú está a la deriva en un tiempo clave. A solo tres meses del Sudamericano 2023 de la categoría, la escuadra nacional se quedó sin entrenador y, de hecho, un cambio a estas alturas es, desde ya, perjudicial. Pero hay que buscar opciones para -si quiera- maquillar en solo tres meses un problema estructural que ya lleva varios años.

En febrero del 2022, Gustavo Roverano tomó las riendas de la Sub-20 en medio de una situación bastante complicada para el fútbol de menores. Los juveniles nacionales aún seguían de para por la pandemia y poco podían hacer para volver a la acción sin la autorización.

El DT uruguayo, entonces, no tenía una tarea nada fácil. Pero transcurrieron muchos meses, muchos microciclos, muchas pruebas nacionales e internacionales y en ningún momento se vieron verdaderos frutos que se esperaban del prometedor grupo que tiene a su disposición.

Básicamente, la campaña del DT uruguayo fue totalmente negativa. Solo pudo celebrar una victoria en 12 partidos. Registró cuatro empates y siete derrotas. El equipo, además, nunca encontró un correcto funcionamiento. La mala participación en los Juegos Sudamericanos solo fue la gota que derramó el vaso.

Gustavo Roverano dejó la selección peruana sub 20 con un saldo negativo | Foto: FPF

No es que el entrenador no haya contado con buenos jugadores en su plantilla. Todo lo contrario. Contó con armas bastante interesantes a su merced para explotar a placer. Pero no supo hacerlo. Nunca encontró la manera.

Con esos números y con mucha pena, Roverano se marcha. Cesarlo ya era una posibilidad que se conversaba en la FPF semanas atrás. Y ahora habrá que buscar un reemplazante lo más pronto posible. De todas formas, el presente ya es duro para nuestro futuro.

¿Qué entrenador lo puede reemplazar?

Las razones para prescindir de Roverano en el banquillo son claramente justificadas. Por temas de estadísticas y de rendimiento, el uruguayo no debía seguir más. Pero con el Sudamericano ya en el horizonte, esta decisión a la larga puede ser bastante dañina para el equipo. Sin solución a la vista, de igual forma hay que buscar un remedio inmediato.

En ese contexto, Flavio Maestri, actual entrenador de la Sub-23 nacional, figura como una gran opción para tomar las riendas de esta categoría. Sin embargo, fuentes internas de la FPF le confirmaron a este Diario que no le encargarán esa responsabilidad al exdelantero, como dicen los rumores.

Flavio Maestri actualmente dirige a la selección Sub 23. (Foto: @FPF)

Además, el elegido tendrá que ver directamente con el gusto de Juan Reynoso. Primero hay que tener en cuenta que Roverano arribó a la Sub-20 sin ningún mérito como formador, un requisito que debería ser indispensable para un combinado juvenil. En esa línea, se pueden barajar algunas opciones para reemplazarlo.

“Si hablamos de alguien con mucha experiencia en la formación de jugadores dentro de la Unidad Técnica de Menores, Conrad Flores (técnico de la rama femenina) es el ideal. Sin embargo, a poco más de dos meses del Sudamericano Sub-20, es complicado que haya un cambio radical en el equipo”, opina Gonzalo Santiago, CEO de ‘VSN - Fútbol de Menores’.

También hay otras opciones en nuestro país, fuera de la Unidad Técnica de Menores, que pueden asumir este gran desafío. Vìctor Rivera, quien anteriormente ya ha dirigido a la selección Sub-20 y que hace menos de un mes dejó de entrenar en la Universidad San Martín, es una interesante alternativa. Pero no es el único.

“En el ámbito local podríamos tener como opción a Pablo Zegarra, campeón del Torneo de Reservas 2016 con Sporting Cristal y subcampeón de la Copa Federación Sub-18 con el equipo rimense. Creo que combina la formación con el enfoque competitivo profesional que puede llegar a requerir esta Sub-20″, comenta Gonzalo Santiago.

Pablo Zegarra ha tenido éxito dirigiendo las categorías menores de Sporting Cristal. (Foto: Sporting Cristal)

De todas formas, el tiempo de trabajo es bastante corto. La FPF ya debe pensar en un proyecto a largo plazo, pero no solo eso. El trabajo de menores desde hace mucho que no está yendo nada bien en el Perú. Varios países de la región nos han sacado demasiada ventaja en ese aspecto. Por ello, es necesario hacer varias reestructuraciones para darle vuelta a esta realidad adversa.

Sea como fuere, la misión ahora es encontrar una solución urgente de cara al Sudamericano. Quien asuma el cargo que dejó libre Roverano tendrá una tarea extremadamente difícil y, por tanto, merece un mayor respaldo en lo que se viene.

“Es complicado que un entrenador quiera encargarse del equipo cuando faltan poco más de dos meses para el Sudamericano, teniendo resultados negativos y con un reto importante”, sentencia Gonzalo Santiago.