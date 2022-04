El fútbol mundial demanda tener a lo mejor en tu once y las selecciones no son la excepción. Lo vivió la selección peruana acogiendo a Gianluca Lapadula, nacido en Italia, y lo hacen las selecciones que disputarán el repechaje asiático para luego medirse ante la Bicolor: Australia y Emiratos Árabes Unidos.

En los últimos días, el técnico de Australia Arnold aseguró que no descarta la posibilidad de convocar a Jason Cummings, delantero del Central Coast que es nacido en Escocia pero de madre australiana, por lo que puede actuar por los ‘Socceroos’.

Cummings, de 26 años, ha jugado en el fútbol escocés e inglés. De hecho, antes de llegar al Central Coast militó en el Dundee FC de Escocia, con 14 goles en 36 partidos en la liga escocesa. Hoy, en la A-League australiana suma 7 goles y 6 asistencias en 16 encuentros , sin duda una gran apareción que los australianos esperan aprovechar en su selección.

“Me encantaría estar allí. Por supuesto que me encantaría estar allí, sería un sueño”, declaró Cummings para la prensa australiana.

Uruguayo que venció a la U

Pero no es el único ‘naturalizado’ en Australia. Los ‘Socceroos’ ya cuentan en sus filas con varios jugadores nacidos fuera de sus fronteras. Al ya conocido Martín Boyle (Escocia), que disputó el Mundial Rusia 2018, se sumaron en los últimos años los juveniles que iniciaron su carrera en el país oceánico Denis Genreau (Francia), James Jeggo (Austria) y Awer Mabil (Sudán), además de Fran Karacic, quien jugó en la Sub 21 de Croacia y desde el 2021 juega por Australia.

Sin embargo, el caso más curioso es el del uruguayo Bruno Fornaroli. El nacido en el país oriental de Sudamérica se nacionalizó este año y en marzo pasado debutó con los ‘Socceroos’ en el cierre de las Eliminatorias. Los inicios de la carrera de Fornaroli lo llevaron a vestir la Celeste de Uruguay en el Sudamericano Sub 17 de Bolivia en el 2003 -no se cruzó con Perú-, y luego ya no fue tomado en cuenta para la Sub 20 ni mayores, pese a que en el 2008 fue vendido a la Sampdoria de Italia.

Antes de viajar a Europa, enfrentó a Cienciano y Bolognesi por la Libertadores 2008, marcándole a los tacneños en el duelo disputado en la ciudad del sur del país. Un año después, fue titular ante Universitario.





Fornaroli con la 9 celebrando el gol de San Lorenzo. (Foto: Reuters)

En el 2009 jugó en San Lorenzo -cedido a préstamo de la Sampdoria- volvió a medirse ante un peruano y fue partícipe de lo que fue la dura eliminación de Universitario en aquella edición de la Copa. Con los ‘Cuervos’ estuvo presente en el primer tiempo de la victoria argentina de 2-0 que dejó fuera a los cremas del torneo -San Luis de México lo superó por diferencia de goles al empatar en el último minuto con Libertad-.

No fue un buen partido de Fornaroli, que fue cambiado para la segunda parte por Bergessio. Pero sí aparece en la foto del autogol de Calheira, celebrando el tanto nada menos que con Hernán Peirone, argentino que luego llegó a Alianza Lima.

El argentino goleador

En Emiratos Árabes Unidos la historia no es muy distinta. Los de Medio Oriente cuentan con dos ‘foráneos’ en sus filas: el brasileño Caio Canedo y el argentino Sebastián Tagliabúe, ambos convocados por Rodolfo Arruabarrena en el cierre de las Eliminatorias asiáticas.

Caio Canedo llegó a Emiratos en el 2014 y juega por la selección emiratí desde el 2020 y sumó 3 goles en 12 partidos de las Eliminatorias. En total tiene 6 en 20 encuentros.

Pero es el argentino Tagliabúe quien llama la atención, ya que desde que llegó a Emiratos, en el 2013, ha logrado convertirse en el máximo goleador extranjero del torneo local en noviembre del año pasado.

Pero lo llamativo de Tagliabúe es que figura en puestos top de goleadores argentinos en actividad. En enero de este año se realizó esta lista en la prensa argentina: Messi lidera con 758 goles en ese momento, seguido por Gonzalo Higuaín con 350 y ahí aparece Sebastián con 325, superando los 322 de Tevez.

Top 10 de los máximos goleadores argentinos 🇦🇷 en actividad:



🥇Lionel Messi: 758

🥈Gonzalo Higuaín: 350

🥉Sebastián Tagliabúe: 339

4️⃣Carlos Tevez: 322

5️⃣José Sand: 297

6️⃣Lisandro López: 250

7️⃣Rodrigo Palacio: 247

8️⃣Mauro Boselli: 237

9️⃣Lucas Barrios: 230

🔟Gonzalo Bergessio: 229 pic.twitter.com/SfT2ObqDV3 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) January 15, 2022

Tagliabúe hizo menores en Boca y River Plate y debutó profesionalmente en el Club Colegiales de Primera B en el 2003. Pasó por el fútbol de Chile y Colombia hasta llegar a Arabia en el 2010. Tres años después llegó al Al Wahda de Emiratos donde estuvo por siete temporadas antes de fichar por el Al Nasr.