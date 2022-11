Por la fecha 2 del Grupo C del Mundial Qatar 2022 y por las señales de TUDN, DIRECTV Sports y DIRECTV GO, sigue en vivo el partido de México vs. Argentina en el estadio Lusail, este sábado 26 de noviembre. A continuación, conoce todos los detalles de este compromiso que será seguido a nivel internacional por distintos países.

¿Cuándo juega México vs. Argentina?

El partido se disputará este sábado 26 de noviembre del 2022 en el estadio Lusail, un feudo deportivo multipropósito ubicado en la ciudad de Lusail, Catar.

México - Argentina: horarios

En México la pelota rodará desde la 1 de la tarde, mientras que en Argentina será desde las 4 de la tarde. Mira los horarios internacionales.

Perú, Colombia, Ecuador - 2:00 p.m.

Bolivia, Venezuela, Estados Unidos - 3:00 p.m.

Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil - 4:00 p.m.

España - 8:00 p.m.

Canal de transmisión para ver México vs. Argentina

En México se verá por TUDN, DIRECTV Sports, TV Azteca, Azteca 7, Canal 5, Sky Sports, Televisa Deportes, Canal de las Estrellas y Blim TV.

En Estados Unidos se verá por Telemundo, FOX Sports, Peacock, UFORIA App y Telemundo.

En Perú se verá por Latina TV y DIRECTV Sports.

En España se verá por Gol Mundial.

En Colombia se verá por Caracol TV y DIRECTV Sports.

En Chile se verá por DIRECTV Sports.

En Ecuador se verá por CNT y DIRECTV Sports.

En Paraguay se verá por Tigo Sports y SNT.

En Uruguay se verá por DIRECTV Sports, Antel TV, Teledoce y Montecarlo TV.

Alexis Vega y Henry Martín de México disputan el balón con un jugador de la selección de Polonia. (Foto: GEC / Daniel Apuy)

¿Cómo ver TUDN en vivo en México?

Para suscriptores de los proveedores de TV de paga participantes, el acceso a la transmisión es un beneficio de tu servicio de TV, disponible sin cargo extra. Sólo inicia sesión con tu nombre de usuario y clave de tu proveedor de TV. Aquí te mostramos cómo.

Dale click al botón play de cualquier juego. Selecciona tu proveedor de TV de paga. Ingresa tu nombre de usuario y clave de tu proveedor de TV de paga. Si no recuerdas tu usuario y clave, da click en los enlaces de recuperación en línea en la pantalla de inicio de sesión de tu proveedor de TV.

¿Qué canal se transmite TUDN?

SKY 547 / 1547, con programación 24/7

IZZI 501 / 890, con programación 24/7

CABLECOM 52, con programación 24/7

TOTAL PLAY 503 / 504, con programación 24/7

Links para descargar TUDN

TUDN tiene disponible la aplicación para Android y iOs.

Presente de México

Los aztecas mostraron un gran versión ante Polonia, pero carecieron de claridad en las áreas. Medios internacionales informan que Gerardo ‘Tata’ Martino no realizará muchas modificaciones en su once inicialista, aunque alguna que otra variante podría haber.

Así llega Argentina

La ‘Albiceleste’ perdió su invicto de 36 partidos contra Arabia Saudita y mostró serias falencias defensivas que deberá corregir de cara a este compromiso. En este caso, el comando técnico de Lionel Scaloni sí movería algunas piezas en su pizarra.

Lionel Messi anotó de penal contra Arabia Saudita en el debut de Argentina en el Mundial. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP) / KIRILL KUDRYAVTSEV

Grupo C del Mundial Qatar 2022

Lo conforman México, Argentina, Polonia y Arabia Saudita.

Tabla de posiciones del Grupo C

PJ G E P DF Puntos 1. Arabia Saudita 1 1 0 0 +1 3 2. Polonia 1 0 1 0 0 1 3. México 1 0 1 0 0 1 4. Argentina 1 0 0 1 -1 0

Historial México vs. Argentina

En total, jugaron 35 partidos, dejando un saldo de 16 victorias para Argentina, 14 empates y cinco triunfos para México. Por Mundiales jugaron en tres oportunidades y todas fueron victorias para la ‘Albiceleste’.

Fechas del Mundial Qatar 2022

El Mundial de la FIFA Qatar 2022 comenzó el domingo 20 de noviembre y culminará el domingo 18 de diciembre. En la fecha de inauguración de la Copa del Mundo se enfrentaron el país anfitrión, Qatar, contra Ecuador en el Estadio Al Bayt (Jor).