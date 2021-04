Conforme a los criterios de Saber más

Desde que ganó el título de peso mosca (56.69 kg) de UFC en el 2018, Valentina Shevchenko se ha impuesto con autoridad sobre cuatro oponentes. A los 33 años, la ‘Bala’ (20 victorias–tres derrotas) se prepara para defender el cinturón, el próximo sábado 24, contra la recia brasileña Jéssica Andrade en el UFC 261.

Shevchenko, considerada la segunda mejor peleadora de la organización, asegura que buscará terminar el combate lo antes posible. Además, considera que un tercer enfrentamiento contra Amanda Nunes –la única mujer que la ha vencido en UFC– “tiene mucho sentido”.

–Eres una peleadora conocida por tus viajes constantes y tu contacto con la naturaleza. ¿Las restricciones y nuevas rutinas por el COVID–19 han afectado tu vida cotidiana o tus entrenamientos?

Muchas cosas son iguales, claro que con algunas restricciones. Durante el 2020 tuve dos excelentes viajes: uno de 60 días y otro de 72 días manejando auto dentro de Estados Unidos. Fue una gran oportunidad para conocer más el interior del país y ver cómo vive la gente en diferentes estados, cómo es el clima y la naturaleza. Claro que siempre me mantuve entrenando todos los días. En el camino o en la ruta, siempre he seguido entrenando.

–¿En este contexto de pandemia, el campamento de preparación para tu pelea contra Jéssica Andrade ha sido muy diferente a los anteriores?

Cuando hacemos nuestro campamento en Las Vegas, entrenamos en el UFC Performance Center. Ahí recibimos a nuestros amigos de diferentes academias: hacemos ‘sparring’ y todo tipo de entrenamiento. Eso es lo mejor, porque las puertas [de ese centro] han estado abiertas siempre durante la pandemia del COVID–19.

–¿Ya recibiste la vacuna contra el COVID–19?

No, porque no quise hacerlo antes de la pelea. Ojalá después de la pelea pueda tenerla para olvidarme de todo [risas].

–Andrade comentó recientemente que tiene una estrategia para derrotarte y habló de las deficiencias de tu estilo. Incluso ha pronosticado en qué round podría terminarse la pelea…

Creo que no es muy inteligente que ella diga esas cosas. Pero sé que lo hace porque tiene que decir algo. Parece que no le importa si va a quedar como una chica inteligente o no. Por eso dice cualquier tontería, como ha estado haciendo.

–¿Y tú te animas a pronosticar lo que pasará en la pelea?

Como siempre, voy a ir con mucha agresividad desde el inicio hasta el final. No importa en qué round, pero voy a tratar de terminar la pelea lo más pronto que pueda. Lo que sé es que el cinturón se quedará conmigo.

Shevchenko debutó en UFC en el 2015 con una victoria por decisión dividida sobre Sarah Kaufman. (Foto: Getty Images)

–Desde el 2015 hay una constante en tu carrera: peleas dos veces cada año. El combate contra Andrade es el primero de este 2021. ¿Cuál es el plan: competir más seguido o continuar con ese ritmo?

Quiero pelear con más frecuencia, pero no depende de mí, sino de la promotora también. Si dependiera solo de mí, me gustaría pelear más seguido.

–En los últimos años es común ver que se promocionan ‘súper peleas’ o combates en busca de dobles campeones [’champ champs’]. ¿Está en tus planes competir en algún combate de ese tipo?

Por ahora, quiero defender muchas veces el cinturón de mi peso. De ahí, creo es la promotora la que debe preocuparse de hacer ese tipo de peleas. Para mí, cualquier oportunidad es bienvenida. Siempre estoy preparada y lista para pelear contra cualquiera.

–¿Entonces cuál es tu objetivo, establecer una marca difícil de superar en esa categoría?

Mi amor por las artes marciales es infinito, solo quiero seguir practicando artes marciales. No importa en qué división, mi meta cuando salgo al octágono es única: ganar y mostrar mi arte de la mejor manera. Eso para mí es lo más importante. Yo no quiero jugar a ser como alguien más, quiero ser yo misma y seguir mi propio camino.

–En entrevistas previas conmigo y otros periodistas siempre has resaltado tu intención de cerrar una trilogía con Amanda Nunes. ¿Sigues pensando así o Nunes ya es un episodio cerrado en tu carrera?

Creo que es una pelea que tiene mucho sentido. Ella ha continuado ganando en su categoría y yo en la mía. La pelea tiene mucho sentido para mí.

–En las últimas semanas hubo un intercambio de frases entre tú y Weili Zhang, campeona de peso paja (52.16 kg). Zhang incluso mencionó que “quizá sientes que es una amenaza para ti”. ¿Ha nacido una rivalidad deportiva o qué sucede?

No sé qué sucede con ella. Toda la fama inesperada que ha ganado tal vez golpeó su cabeza o algo así. Todas mis contrincantes creen que son grandes amenazas para mí, pero eso es solo antes de encontrarnos en el ring. Después su opinión cambia en 180 grados. En fin, no importa, ella tiene en Rose Namajunas a una fuerte rival y todavía no se sabe quién saldrá como campeona.

–¿En el futuro tendría más sentido para ti tentar el cinturón de Weili Zhang o el de Amanda Nunes en peso gallo (61.2 kg), una división en la que además ya has peleado antes?

No lo sé. Como siempre digo, estoy abierta para cualquier oportunidad, pero estoy enfocada en la oponente que estará frente a mí ahora, Jéssica Andrade. Comenzaré a pensar en lo demás el día siguiente de la pelea.

Valentina Shevchenko y Amanda Nunes se han enfrentado dos veces. La brasileña se llevó la victoria por decisión en ambos combates. (Foto: Zuffa LLC)