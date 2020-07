Hubo tiempos de gloria olímpica para el Perú. Históricamente, nuestro país ha alcanzado cuatro medallas (tres de plata y una de oro) en Juegos Olímpicos y tres de ellas se obtuvieron en la disciplina de tiro, donde Francisco Boza Dibós fue uno de los responsables de la hazaña.

Un 31 de julio como hoy, pero hace 36 años, ’Pancho’ Boza hacía retumbar al país tras subirse al podio y llevarse la medalla de plata en la modalidad fosa olímpica en los JJ.OO. de Los Ángeles 1984. El peruano, que en ese momento pocos conocían, lograba dejar en alto el nombre del país y acumular la segunda presea plateada en la historia del certamen olímpico.

Una de las experiencias más intensas en su vida, así fue la participación de Francisco Boza en Los Ángeles 1984. ‘Pancho', quien estudiaba en Alemania, recibió el llamado de su papá para que participe en los Juegos Olímpicos. “Vente a Los Ángeles que vas a competir”, le dijo Don Carlos, conocedor del ranking y nivel de su hijo.

En ese momento, Francisco alistó sus maletas y viajó por casi 20 horas hacia Estados Unidos. Para ello tuvo el apoyo de sus padres, quienes cubrieron todos los gastos. En esos tiempos el Estado no apoyaba a los deportistas como ahora lo hace el Instituto Peruano del Deporte.

-La competencia-

Tres días antes de la inauguración, Francisco Boza llegó a tierras estadounidenses. El tirador, con solo 19 años, empezó a sentir la importancia de representar al país en unos Juegos Olímpicos. “Yo no pensaba en fallar o no fallar. A mí no me sumaba ni me restaba estresarme en ese momento” recuerda en una entrevista para la Revista Regatas.

En la etapa final, Boza se encontraba limpiando su escopeta, cuando de pronto su papá le dijo, “es tu turno, tienes que desempatar”. Tras ello, Francisco Boza entró en acción logrando el segundo lugar en la modalidad de fosa olímpica. Con ello registró su nombre en la historia nacional y mundial del tiro deportivo.

-En la historia-

A lo largo de la historia nacional, más de 300 deportistas han representado al Perú en las 31 ediciones de los Juegos Olímpicos, donde se ha registrado un saldo de cuatro medallas: una de oro y tres de plata en los deportes de tiro deportivo y voleibol.

La medalla dorada fue obtenida por Edwin Vásquez en Londres 1948. Luego fue el turno de Francisco Boza, quien se alzó con la medalla de plata en Los Ángeles 1984. Tras ello, la selección peruana de vóley se llevó la presea de plata en Seúl 1988. Por último, Juan Giha se llevó el metal plateado en Barcelona 1992.

