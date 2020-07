Alianza Lima: equipo de vóley reclama deuda o que las liberen

Mientras el equipo de fútbol está pensando en reforzarse, el plantel de vóley de Alianza Lima padece las de Caín. A casi una decena de jugadoras del equipo de mayores se les adeuda cinco meses de sueldo y están exigiendo que se les pague o, en todo caso, se les entregue su carta-pase para poder fichar por otro club.

Si bien no existe un contrato profesional firmado entre el equipo y las jugadoras (en el vóley no es obligatorio al ser amateur), hay un acuerdo de afiliación entre Alianza y las voleibolistas para contar con ellas durante dos años. Sin embargo, este 2015 solo les han pagado hasta marzo y el acuerdo es hasta el próximo año.

La semana que pasó, el grupo de jugadoras acudió a Matute en busca de una solución. Intentaron reunirse con el administrador Christian Bustos, pero este no las atendió y las derivó a conversar con el gerente deportivo Gustavo Zevallos.

El último jueves el plantel se reunió con Zevallos y el gerente les pidió esperar una semana para encontrar una solución. Sin embargo, el plazo de las jugadoras era hasta el martes pasado.

Las voleibolistas están muy mortificadas, ya que los demás equipos se están reforzando y el reglamento solo permite contratar como máximo a cuatro nacionales por temporada y podrían quedarse sin jugar. “Si no nos pagan, nos deberían dar nuestra carta. Si no pasa eso, no jugaremos por Alianza”, nos aseguró una de las voleibolistas afectadas.

Fue en junio cuando les pagaron marzo, y el club se comprometió en abonarles mayo una semana después, pero hasta ahora siguen esperando.

Ellas esperan que el martes se solucione el problema por el bien del plantel, para que puedan cobrar o jugar en otros clubes, y para la institución que se precia de ser la más popular del país, pero que hace padecer este tipo de situaciones a los que visten sus colores.

