La WWE sube la temperatura y sale del Performance Center para mudarse al Amway Center de Orlando, Florida, que albergará este domingo el esperado SummerSlam 2020, donde los aficionados de la lucha libre profesional se harán notar tras estar en silencio durante meses por la pandemia de COVID-19. Sigue todas las peleas e incidencias que se desarrollarán en el evento a través de la web de El Comercio.

La jornada no tendrá espectadores presenciales, pero cientos de fanáticos podrán ingresar virtualmente al edificio y alentar a sus superestrellas favoritas. Los combates serán transmitidos a través de la señal de Fox Action y WWE Network.

WWE SummerSlam 2020 | Horarios:

16:00 / 18:00 horas - Perú, México Ecuador, Colombia

17:00 / 19:00 horas - Venezuela, Bolivia, Chile, Paraguay, Estados Unidos (Miami)

18:00 / 20:00 horas - Argentina, Uruguay, Brasil

23:00 / 01:00 horas del lunes - España, Alemania, Italia, Francia

SummerSlam 2020 | Cartelera:

Drew McIntyre (c) vs. Randy Orton / Campeonato WWE

Braun Strowman (c) vs. Bray Wyatt / Campeonato Universal

Sasha Banks (c) vs. Asuka / Campeonato de mujeres RAW

Bayley (c) vs. Asuka / Campeonato de mujeres SmackDown

Apollo Crews vs. contra MVP / Campeonato de Estados Unidos

The Street Profits (c) vs. Andrade y Angel Garza / Campeonato de parejas Raw

Seth Rollins vs. Dominik Mysterio / Pelea Callejera

Mandy Rose vs. Sonya Deville / Pelea sin descalificación

Previa del evento

Con el propósito de recrear el ambiente ideal a uno de los pay-per-view más importantes de su calendario, la WWE estrenará el “ThunderDome”, una serie de tableros de video LED al rededor del ring que transmitirán imágenes en vivo del público.

Las acciones del programa se iniciarán a las 4:00 de la tarde (hora peruana) con el kickoffy y el show principal arrancará a las 6:00 p.m. Los combates serán transmitidos a través de la señal de Fox Action y WWE Network.

Tras acabar con Edge, Big Show y Christian, Randy Orton tratará de demostrar que su condición de “Legend Killer” frente a Drew McIntyre, en busca del Campenato de la WWE; mientras que Braun Strowman se medirá nuevamente contra Bray Wyatt en defensa del Campeonato Universal.

En la velada se dará el debut de Dominik Mysterio, hijo del legendario Rey Mysterio, quien tratará de vengar a su padre enmascarado ante Seth Rollins en una pelea callejera.

MÁS EN DT...

NO DEJES DE VER

Mike Rodriguez noqueó a Marcin Prachnio en el primer asalto. (Vídeo: UFC)