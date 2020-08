“La Roja pasa a ser rojiblanca”; polémica en Chile por nueva indumentaria

La selección chilena presentó este último viernes la indumentaria que utilizará por los próximos meses en todas las competencias que sostenga. Dicha equipación luce un rojo predominante; sin embargo, las mangas son totalmente blancas. Este último detalle ha causado indignación en los medios del país sureño. Incluso, el diario ‘La Tercera’ ha publicado un artículo en el que se detalla que “La Roja pasa a ser rojiblanca”.

Roberto Gálvez, periodista del diario ‘La Tercera’, desarrolló una nota periodística indicando que “La Roja pasa a ser rojiblanca”. En su titular, explica que es un “capricho de la mercadotecnia”.

“La curiosidad es que la nueva camiseta de titular, desde siempre con el rojo como predominante, ahora no lo es del todo: el blanco aparece para teñir las mangas. La Roja pasa a ser rojiblanca”, afirmó Gálvez.

Así informó el diario 'La Tercera' de Chile

Chile ha tenido predominancia del color rojo entero en las últimas ediciones de su camiseta. Sin embargo, para la presente edición, se añadieron blancos a los bordes y un detalle azul en los costados del torso.

“El marketing gana. No sé, pensé que Nike tenía diseñadores más cuerdos. Cómo se va perdiendo la esencia. El fútbol tiene una gran connotación social y se apela a la identidad de los pueblos, en buena onda. Si se apela a eso, cómo no se resguardan los colores que nos identifican”, protestó Leonardo Véliz, mundialista en 1974.

Equipación alterna de Chile | Foto: Nike

Asimismo, el propio diario, en una nota que se titula “¡Vaya a quitarles el celeste a los uruguayos!”: el ataque a la indumentaria roja enciende a los históricos, recogieron el testimonio de Sergio Navarro, capitán de la selección chilena que logró el tercer puesto en la Copa del Mundo de 1962.

“No veo la razón para cambiar. Los colores estaban bien distribuidos. Son tan tontos, y no es que me crea superdotado. Uno se identifica con el color de la camiseta. Es como que a la U (de Chile) le metieran otro color por el azul. El país está identificado por el rojo. Las críticas deberían ser más duras. No lo entiendo. Este es el país de los tontos. No sé qué pasa en Chile. Nunca vamos a tener identidad como los argentinos, los brasileños. ¡Vaya a quitarles el celeste a los uruguayos! Hay que defender la Roja como sea”, afirmó el ex jugador de ‘La Roja’.

