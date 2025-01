Dentro de este grupo destacan ministerios como los de Justicia, Interior, Economía, Desarrollo e Inclusión Social, Relaciones Exteriores, Educación y Vivienda. Le siguen las reuniones con representantes de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), con el 7% del total (56 visitas), así como los recibimientos a personas particulares, con un porcentaje similar. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional representaron en conjunto el 6% (45 visitas).









En contraste, los gobiernos regionales, provinciales y locales tuvieron poca relevancia en la agenda de reuniones de Boluarte. En conjunto solo tuvieron el 3% del total (26 reuniones), y solo 8 de los 25 gobernadores visitaron el despacho presidencial. Entre ellos destaca Wilfredo Oscorima (Ayacucho), investigado por el caso Rolex, con tres visitas registradas. Los congresistas tuvieron 9 reuniones de trabajo en la oficina de la mandataria. Entre los asistentes figuran los dos últimos presidentes del parlamento: Alejandro Soto y Eduardo Salhuana.

La mayor relevancia de los funcionarios de alto nivel también se refleja en la lista de visitantes más asiduos al despacho presidencial. En el 2024, nueve ministros y un funcionario de inteligencia concentraron casi el 50% del número de encuentros con Dina Boluarte. La lista la encabeza el ministro de Justicia, Eduardo Arana, con 77 visitas, y el exjefe de la DINI, Luis García Barrionuevo, con 49 encuentros a puerta cerrada. Ambos funcionarios también registran la mayor cantidad de tiempo invertido en los encuentros (175 horas y 112 horas, respectivamente). Completan la lista otras figuras conocidas del actual Gobierno, como los ministros Julio Demartini (Midis), Juan José Santiváñez (Interior), Hania Pérez de Cuellar (extitular de Vivienda) o Morgan Quero (Educación) [ver cuadro].









Aislamiento continuo

¿Qué muestra el registro de visitas a Palacio respecto a las prioridades del Gobierno? Según el ex primer ministro Juan Jiménez Mayor, el entorno de Palacio de Gobierno siempre genera una suerte de “aislamiento” de los mandatarios en torno a un círculo cerrado y afirma que, si bien es común que los presidentes tengan reuniones con sus ministros, no existen actas que puedan detallar lo conversado en cada sesión.

”No solo en el Perú sino muchos presidentes son rodeados de lo que se denomina la cortina o el ‘círculo de hierro’ que está conformado por gente que suele adularlos, informar de las cosas que quieren informarles, nunca decirles que no, y con esto establecer sus propias agendas de trabajo. El acuerdo supremo es la reunión donde el presidente despacha con su o sus ministros dependiendo de los temas y donde se toman diferentes decisiones, pero no suelen tener actas. No existe ningún funcionario que pueda ser testigo de lo que en esas reuniones se desarrolla”, sostiene.

Jiménez también considera que podría haber un subregistro de visitas debido a que las reuniones anules de la presidenta serían menores que las reportadas en otros gobiernos. “En un gobierno normal, si hiciéramos una comparación, probablemente el MEF sería el ministerio de mayor interacción con el presidente, después de la PCM, siempre que no existan diferencias entre el presidente y el Primer Ministro. El tema es que este es un inquilino de Palacio probablemente esto no esté registrado y sería bueno saber cuantas veces despacha con otros ministros que no sabemos”, detalla.

En un recuento realizado por EcData, el jefe del Gabinete, Gustavo Adrianzén, tuvo 1.201 visitas desde que asumió el cargo hasta fines del 2024.

Por otro lado, para el politólogo Paulo Vilca, las visitas recurrentes del titular de Justicia y de la DINI evidenciarían una mayor atención y preocupación de Boluarte por temas judiciales relacionados a su gobierno. “Sí llaman la atención las [recurrentes] reuniones con el jefe de la DINI. Tendríamos que remontarnos hasta los años noventa para recordar a otro gobernante que tuviera una relación tan asidua con un funcionario en temas de inteligencia. Hay que recordar que, en más de una ocasión, la presidenta ha mencionado que hay una persecución judicial contra ella. Esto parece muy revelador del carácter que tiene el Gobierno”, considera.

Vilca, además, destacó que el menor porcentaje de reuniones con autoridades subnacionales refleja una falta de interés de Boluarte en las relaciones con esos niveles de gobierno. “Pese a que muchas veces intenta presentarse como alguien que viene del interior, inclusive usa palabras en quechua, no pasa de ser una performance, porque el tiempo que dedica a atender las demandas o necesidades de las autoridades subnacionales no llega ni al 5%. No parece haber un interés importante”, indica.

Para el politólogo, conforme el rechazo ciudadano al gobierno continúe aumentando, el aislamiento en Palacio podría intensificarse. “Va a ser muy complicado que Dina Boluarte se sea una presidenta que pueda ir a cualquier parte del país sin ningún problema. Al contrario: a medida que pase el tiempo, va a tener que recluirse aún más en Palacio, no va a poder salir por el rechazo de la población”, advierte.

Este Diario intentó comunicarse con la secretaría de prensa de Palacio de Gobierno; sin embargo, al cierre de la edición no obtuvo respuesta.