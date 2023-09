—¿Cuál diría que es la principal actividad en esta jornada?

Las actividades de hoy han sido interesantes. Hemos ido a ver una empresa comercializadora muy grande de alimentos y me llevé la grata sorpresa de que casi el 30% de alimentos que importa, son peruanos. Esto es bueno para el Perú y para el comercio internacional. Mañana esperamos el evento central […] Pero un tema que yo quería recalcar -y eso lo he hablado con el ministro Mathews, que está totalmente de acuerdo-, es el de la acumulación de origen. Por ejemplo, si yo hago un vestido, los botones los hago en Colombia, la tela la confecciono en México, luego ensamblo todo en Perú y en Chile hago la caja, todo eso funciona como si fuera de un solo país. Eso es lo que estamos buscando. Nuestro temor era que la parte mexicana, al estar muy cerca de Estados Unidos, sienta que no nos necesita [a los demás miembros de la Alianza Pacífico]. Pero, ahora hablando con nuestros pares mexicanos, me he llevado también la grata sorpresa, de que están de acuerdo. Habría que ahondar en eso y hacerlo realidad, porque ya venimos hablando como en tres o cuatro sesiones de lo mismo y no se concreta.

—¿Qué falta?

Creo que falta decisión abiertamente de la parte de México, porque Colombia, Perú y Chile estamos totalmente de acuerdo. Y, luego ir todos hablar con el gobierno de Estados Unidos, que es al final nuestro mercado más grande de exportaciones no tradicionales. Creo que falta muy poco. Estaríamos abriendo un camino inmenso para las exportaciones de los cuatro países.

—Y eso, ¿en un año difícil? ¿Consideran que este es un año difícil para el sector?

Súper, súper difícil. Las exportaciones acumuladas de enero a julio han bajado, están en negativo y los sectores nos hemos visto bastante agobiados. Ha bajado la demanda especialmente de los bienes con mayor valor agregado. La parte textil, la parte joyería, la parte metalmecánica se ha caído, y eso es una situación global. Yo lo entiendo, pero aquí también tiene que ver el gobierno. El gobierno tiene que apuntalar los sectores y los puntos que los gremios le estamos indicando.

—¿Ve esta inteción en el ministerio de Comercio Exterior y Turimo pero también en el MEF?

Sí veo esa intención, pero yo creo que hay una capa intermedia, - no el ministro ni los estamentos bajos-, especialmente en el MEF, que pone unas trabas que no las entiendo realmente. Te frenan toda esa viada, toda esa buena voluntad que se tiene. Eso es lo que me preocupa. En estos momentos tan difíciles hay que ser más expeditivos en las normas y en las leyes. Nadie dice que se legisle mal o se sobrepase la ley, sino que sea más expeditivo. En el sector privado estamos más acostumbrados a que la cosa vaya rápido, pero en estos momentos el sector público debe ponerse a la altura.

—Hemos hablado de las exportaciones no tradicionales, pero, ¿las tradicionales cómo están? Bastante más lentas…

Las tradicionales están lentas, van caminando. Somos un país minero…

—Y dependemos de China.

Y dependemos de China. China está ralentizada. Vemos que ahora más o menos se podría arreglar, pero mi preocupación son esos grandes proyectos mineros, porque acuérdate que la minería son 5,10,15,20 años. Una fábrica la puedo armar más rápido y hacerla producir más rápido que una mina. Los proyectos no se han realizado por miedo a los gobiernos pasados, la inestabilidad. Ha habido un atraso. Esto nos va a cobrar factura más adelante.

—No solo el 2023, sino el 2024 y en adelante.

Yo creo que sí. Yo creo que el 2024 está…vamos a crecer menos de 1%, eso es de locos. Ni el promedio del mundo es ese. Estamos diciendo que el mundo está en una situación complicada, pero crecer menos del promedio, -Perú, que antes era la estrella de la región-, [significa que] hay un tema de gestión política - económica del gobierno. Tiene que ajustarse bien.

—Algo que se comenta mucho, sobre todo en el sector agrario, es que se prevén caídas muy importantes en mano, palta.

Acá se suman varias cosas. El Fenómeno del Niño que estamos viendo como afecta [el agro]. Hablaba con uno de nuestros socios que produce mandarina Satsuma, un fruto japonés que sembramos en Perú, es un orgullo hacer eso. Esas mandarinas del 100% de la producción que le daba todos los años, ahora creo que el 40% o 50% va a ser vendible, y el resto no por temas climáticos. Aparte del tema climático está la gestión del gobierno,la promoción. Realmente está complicado, pero siempre hay salida. Es un tema de gestión, de capacidad y de hacer las cosas que se deben hacer.

—¿Este año cree que terminemos con el sector en negativo?

Si estamos en cero, me doy con una mano en el pecho. Ojalá que podamos al menos este repetir las cifras, pero hay que buscar nuevos nichos de mercado, especialmente en el tema agroindustrial. No hay que buscar nuevos mercados y nuevos productos.

—De hecho, ser los primeros exportadores a China de arándonos es algo relativamente nuevo.

Así es, pero ahí viene la inteligencia comercial -y justo está hablando con la presidenta de Promperú-, y es cuál es la ventana por la cuál salimos nosotros. Si el Perú sale con los arándanos un mes, y coincide con otros países, el precio se cae. El tema es, ¿están ganando dinero las empresas que exportan arándanos? Un negocio de no gane dinero, no es sostenible en el tiempo. Yo creo que esa parte la vamos a solucionar, pero hay que tener mucho cuidado en eso. Hay que acordarnos que también un canal de promoción inmenso es la Feria Expoalimentaria que empieza la subsiguiente semana. Es la feria de agroindustrial más importante de Latinoamérica. Es un orgullo.