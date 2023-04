Leslie Passalacqua, presidenta del Gremio Retail y Distribución de la Cámara de Comercio de Lima, explicó que este 2023 tenemos un contexto distinto. Políticamente continuamos con una situación complicada pero lo más latente y lo que ha perjudicado la campaña es el tema climático.

Así, con el cambio climático en marzo y abril, las ventas ya habían caído un 30% de lo que se esperaba con una campaña escolar complicada. “El mayorista de textil, calzado, que pre compra para la campaña del Día de la Madre en febrero y marzo, es el primero que se ha visto afectado”, dijo.

Passalacqua agregó que esta campaña representa entre el 30% y 35% de las ventas del año y, siendo optimistas, comparándola con la del 2022, la campaña lograría ventas por unos S/ 4.050 millones, un 90% de la del año pasado (de S/ 4.500 millones).

Mariana Becerra, directora comercial del Jockey Plaza, señaló que, con la campaña, esperan crecer alrededor del 5% en ventas, siendo este el primer año en el que no hay restricciones, luego de la pandemia.

Según Becerra, el consumo ha comenzado a crecer luego de los impactos climáticos y políticos que hubo en el primer trimestre, desde marzo y parte de abril donde se ha visto nuevamente una aceleración. Asimismo, anotó que el ticket promedio de venta, que en general se encuentra en S/ 135, en campañas como esta se incrementa hasta los S/ 200 por persona.

“Vemos ya categorías que vienen creciendo como el vestir femenino, accesorios, perfumería. Con la campaña ya comenzaron a subir las ventas y cada vez más se incrementa la demanda de tecnología como celulares, accesorios de audio, ‘gadgets’”, agregó.

Diferente es el caso del Emporio Comercial de Gamarra. En la campaña del Día de la Madre del 2022, Gamarra no logró alcanzar el 50% de las ventas respecto a la prepandemia y este año esperaban llegar a un 60%; sin embargo, Susana Saldaña, presidenta del Consejo Directivo, sostuvo que todavía se encuentran en proceso de recuperación ya que el sector textil y confecciones no ha alcanzado sus cifras prepandemia. La empresaria anotó que, para la campaña de este año, están más enfocados en sostener lo avanzado y no retroceder.

“Todavía estamos en proceso de recuperación, por lo tanto, no podemos hablar de crecimiento. Nuestra prioridad es no retroceder lo avanzado. Nuestro objetivo este año era crecer 10% más en ventas y en ocupación (respecto al 2022), pero va a ser complicado por lo que está ocurriendo (fenómeno climático)”, explicó.

Pese a ello, para la campaña del Día de la Madre se enfocarán en su venta mayorista con actividades como desfiles para presentar su nueva colección otoño - invierno y los anuncios de ofertas.

“La campaña del Día de la Madre ha ido cambiando sobre la marcha, los tipos de productos que los empresarios han podido mover y seguir confeccionando como las prendas de otoño y colores de tendencia los están cambiando por telas más ligeras que se puedan usar con este clima”, dijo Saldaña.

Impactos externos

Las tiendas, sobre todo las internacionales, compran con más de seis meses de anticipación la mercadería, dijo Becerra, por lo que en muchos casos es difícil reaccionar a estos cambios de último momento. Pero, estos negocios están tratando de moverse rápidamente para poder tener stock de verano en sus tiendas. Además, se apoyan en impulsar la venta de otros productos, como accesorios, carteras, zapatos y productos en los que el clima no impacta tanto.

La representante del Emporio de Gamarra anotó que abril es el mes de su campaña mayorista, por la que llegan a Lima comerciantes de otras regiones para abastecerse. Entre ellas, el norte significa para ellos entre el 20% y 30% de su venta anual; sin embargo, muchas regiones en esa parte del país siguen con el comercio paralizado.

Tanto Becerra como Saldaña explicaron que muchas empresas se están viendo obligadas a rematar su mercadería de invierno. Estos descuentos agresivos ayudarán a la campaña, dijo la representante del Jockey Plaza.

“El cambio climático no es menor, hoy muestros ‘retails’ están con temporadas de invierno en sus tiendas y estamos tratando de reaccionar bastante rápido junto a ellos para ver de qué forma puede ingresar nueva mercadería y sacar lo de invierno en un par de meses, pero ese es nuestro riesgo ya para el año”, explicó Becerra.

Asimismo, Saldaña anotó que se ha visto una caída en el nivel de producción y manufactura de 20% este primer trimestre debido a los difíciles meses de inestabilidad, falta de capital y los eventos climatológicos.

“El cierre del comercio en algunas regiones en los meses previos y lo que está pasando hasta ahora ha tenido consecuencias.”, dijo Saldaña.