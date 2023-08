Mientras estaba en los últimos ciclos de su carrera, Ornella Paz, licenciada en Ciencias de la Comunicación, encontró a las relaciones públicas como una herramienta poderosa para conectar a las organizaciones con audiencias claves y, desde su primer empleo hace 12 años, considera que ha tenido la suerte de poder fusionar y gestionar estrategias de comunicación corporativa y reputación con la sostenibilidad. Gracias a su trayectoria, fue reconocida por Globant con el premio Mujeres que Construyen en la categoría Estrella Naciente.

Desde su primer trabajo se encargó de gestionar y ejecutar proyectos de responsabilidad social en el campo de la educación universitaria y, con esa experiencia, pasó a trabajar en Perú Sostenible, ONG líder en el país en promover la sostenibilidad durante los años 90 y donde se desempeñó como jefa de comunicaciones.

Paz considera que Perú Sostenible le dio las herramientas para entender cómo se desarrollaban los proyectos de sostenibilidad. “Estos emprendimientos sociales buscan tener este impacto a nivel ambiental y social, además del económico, y justamente ahí es donde me enamoro de estos y decido emprender”, cuenta.

Trayectoria hacia su emprendimiento

En el 2014 y 2015 empieza en el país la evolución de emprendimientos sociales, dice Paz, y ahí es donde comienzan a aparecer iniciativas interesadas en hacer negocios generando impactos a nivel social, ambiental y cultural.

“Ahí también decido emprender, cuando nunca quise hacerlo porque vi lo que implicaba al tener un padre emprendedor y veía su día a día, pensé que nunca emprendería pero no hay que decir que no”, comenta.

Así, en el 2015 decidió emprender pero pensando en una iniciativa que genere algún tipo de valor en la gente y descubre en la moda sostenible una oportunidad importante para revolucionar el modelo tradicional en el Perú, que todavía no se tocaba desde los negocios.

Cofundó la ONG Asociación de Moda Sostenible y durante cuatro años trabajaron en promover e introducir la sostenibilidad en la industria de la moda peruana pero como parte de la estrategia de negocio.

En el 2018, cuenta que el movimiento empezó a crecer y habían muchas personas que querían emprender haciendo moda. En ese momento decidió dejar la asociación y con otros ex socios fundaron la primera multimarca de moda sostenible que operaron desde el centro comercial Jockey Plaza.

“Duró 18 meses y fue toda una novedad porque era la primera vez que se mostraba en un centro comercial tan grande, en vitrina, maniquís con polleras, con prendas hechas por artesanos y artesanas de diferentes partes del país”, recuerda Paz.

Quranteby

A raíz de la pandemia y por razones económicas tuvieron que cerrar pero en junio del 2022, con este aprendizaje del negocio nace Quranteby, nombre basado en la palabra curaduría, pues la labor que realizan es la de validar la labor del artista para que pueda mostrar al público su trabajo.

“Decidí hacer ajustes en el modelo de negocio de mi emprendimiento anterior llamado BEE VERSA Responsible Shopping y ahora tengo Quranteby, que es una plataforma que busca democratizar el acceso tanto de emprendedoras peruanas de zonas urbanas como artesanas de zonas rurales que trabajan con textiles, para que tengan acceso a nuevos puntos de venta con consumidores locales y extranjeros”, explica.

La labor que realizan es buscar artesanos y artesanas emprendedores que hacen moda con propósito, identifican lo mejor de sus productos y los conectan con un público de viajeros nacionales e internacionales.

De estos socios comerciales, el 87% son mujeres entre artesanas y emprendedoras de Arequipa, Pucallpa, Ayacucho, Cusco, Lima, con potencial de atender un mercado con una ademanda mediana, con capacidad instalada para poder atender de manera oportuna a los clientes con los que hacen contacto.

Al momento de hacer el contacto con ellas hacen el trabajo de curaduría y un mapeo general para obtener evidencia de que la cadena de valor y la trazabilidad sean ciertas.

El siguiente paso es hablarles de Quranteby y que llenen un cuestionario elaborado inspirado en el formulario del Sistema B, que es una organización que tiene certificado internacional y, además, alineado con los objetivos de desarrollo sostenible.

Esta declaración evalúa en qué situación se encuentran realmente como negocio para poder ofrecerles un feedback que va a continuar en el transcurso de su sociedad a fin de guiarlas en el desarrollo de sus productos como tendencias y paletas de colores.

Este año llegaron con envíos a nivel nacional a través del ecommerce y con puntos de venta físicos en el Hotel Selina en Miraflores. Ahora, acaban de firmar un contrato con DHL para implementar su sistema y llegar al público de Estados Unidos en Nueva York y/o Miami.

Mujer que construye

El premio Women that Build (Mujeres que construyen) reconoce a las mujeres que están cambiando el juego en Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas (STEAM por sus siglas en inglés) y que inspiran a otras personas.

Paz cuenta que su hermana la postuló para participar y que fue cuando debió llenar los formularios para contar su trayectoria que se dio una pausa para entender todo el trabajo que ha venido realizando desde años atrás.

Así, en la última edición del 2023, fue reconocida como Rising Star (estrella naciente) que identifica a mujeres empoderadas y talentosas que están empezando una carrera en tecnología, fundadoras o cofundadoras de una start up o negocio relacionado con STEAM.

“Es la primera vez que tengo un reconocimiento de este tipo y realmente me ha motivado al 500%. Saber que no solo me reconoce mi familia y amigos cercanos o clientes, sino una organización internacional y verme rodeada de tantas mujeres increíbles. Ha sido una inyección de motivación para seguir avanzando”, comenta.