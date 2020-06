El consumo interno de cemento disminuyó 98,59% en abril al compararlo con similar mes del año anterior, informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Este resultado se explica por la suspensión temporal de actividades, a raíz de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del COVID-19.

Según el Informe Técnico Avance Coyuntural del INEI, la cuarentena afectó la continuidad de las obras de construcción, tanto del sector privado como público

Por otro lado, el sector Minería e Hidrocarburos se contrajo en 42,29% al compararlo con similar mes del año anterior.

El subsector minero metálico cayó 47,26% por la nula producción de hierro (-100%) y estaño (-100%); asimismo, se redujo la producción de zinc (-86,3%), plomo (-84,1%), plata (-73,6%), oro (-53,5%), cobre (-34,7%) y molibdeno (-10,7%).

Similar tendencia registró el subsector de hidrocarburos al disminuir en -13,40% como resultado del menor nivel de explotación de gas natural (-29,4%), petróleo crudo (-14,8%) y líquidos de gas natural (-3,0%).

Este desempeño también se explicó por la suspensión temporal de actividades económicas por el coronavirus.

Pesca

En el mes de estudio, el sector Pesca disminuyó 57,82% en comparación con igual mes del año anterior por efecto de la menor captura de especies de origen marítimo para consumo humano directo (-63,42%), consumo en estado fresco (-62,2%), enlatado (-57,8%), congelado (-43,4%) y curado (-34,7%).

En abril, no se registró pesca para consumo humano indirecto (harina y aceite de pescado) debido a la veda de anchoveta. Por otro lado, la pesca de origen continental se redujo en -4,42%.

Electricidad

El INEI informó que la producción del sector Electricidad disminuyó 30,02% en abril, determinado por la menor demanda de la industria, la minería y la actividad comercial, entre las principales.

Según el origen, se redujo la generación de energía termoeléctrica (-89,16%), hidroeléctrica (-11,16%) y la energía renovable (-0,41%).

Entre las empresas que reportaron menor producción figuraron Termochilca, Fenix Power, Engie Energía Perú, Egemsa, Enel Generación Perú, Empresa Generación Huallaga y Kallpa Generación.

Créditos

En abril, los créditos otorgados a empresas subieron 10,37% al compararlo con similar mes del año anterior. Además, mantuvieron tendencia positiva los créditos de consumo (8,22%) y los créditos hipotecarios para vivienda (7,62%).

De igual modo, la colocación de tarjetas de crédito de la banca múltiple en abril se situó en 6,13 millones de unidades, registrando un aumento de 0,76%, en comparación con similar mes de 2019.

Comercio exterior

En abril 2020, las exportaciones totales sumaron US$ 1.573 millones, registrándose una disminución de 57,35% en comparación con similar mes del año anterior; según información de la Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas (Sunat), al 27 de mayo del presente año.

Además, las exportaciones tradicionales disminuyeron en 60,42% (US$ 1.050 millones) y los envíos de productos no tradicionales cayeron 49,45% (US$ 516 millones) con relación a igual mes del año anterior.

Por otro lado, el monto total importado en abril fue de US$ 2.450 millones, registrándose una disminución de -31,69%, en comparación con el valor registrado en abril de 2019.

Las importaciones de bienes de consumo alcanzaron US$ 510 millones registrando una variación negativa (-30,44%) respecto al mismo mes del año anterior.

De igual manera, las importaciones de materias primas y productos intermedios totalizaron US$ 1.202 millones (-32,87%) y las importaciones de bienes de capital y materiales de construcción en US$ 738 millones con una variación negativa de -30,55%, al compararlo con igual mes del año 2019, según datos de Sunat al 24 de mayo del presente año.

Impuestos

Con información proporcionada por el ente tributario, la recaudación del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) ascendió a S/ 180 millones, siendo menor en 55,19% respecto al mes de abril del año 2019.

El Impuesto General a las Ventas (IGV) de origen interno, en abril fue de S/ 1.870 millones, monto inferior en 39,25% al registrado en igual mes del año anterior.

Igualmente, los Tributos Aduaneros totalizaron S/ 1.728 millones, cifra menor en 29,79% al compararlo con abril del año 2019.