“La realidad pospandemia va a ser dura. Va a convertir a nuestros mercados en unos donde cada centavo cuente, [más que antes]”, comenta Felipe Contreras, director de comunicaciones corporativas de la gigante china DiDi Chuxing para Sudamérica. El aplicativo de movilidad, presente en más de mil ciudades en el mundo y con más de 550 millones de usuarios, ha decidido ingresar al mercado peruano en el último trimestre de este año, en medio aún de la pandemia del coronavirus. La estrategia de la compañía china se dirige hacia la promesa de precios económicos sin descuidar la seguridad y apunta a diferenciarse de las otras aplicaciones del mercado con su tecnología y flexibilidad.

Si bien ingresará con el servicio de DiDi Express (para autos particulares), para el 2021 podría ingresar DiDi Taxi (únicamente para taxistas), si la regulación y la demanda lo requieren, como en Chile, sostiene Contreras. En exclusiva para Día1, el ejecutivo cuenta detalles de lo que será la operación de la rival de Uber en el Perú y los otros servicios que podríamos ver pronto de la mano de DiDi como delivery, entregas, y cómo será la nueva realidad de la movilidad urbana pospandemia.

- Desde hace un año se voceaba sobre el ingreso de DiDi al mercado peruano, ¿por qué no fue antes? ¿en qué fase de su entrada al mercado están en este momento?

Sí, se comentaba desde el año pasado por nuestro ingreso a Sudamérica, que al final fue por Chile y luego a Colombia. Lo que estamos haciendo en este momento es analizar el mercado peruano y afinar cómo será nuestro inicio de operación. Nuestra intención es apoyar con el control de la pandemia, creemos que la llegada de DiDi le puede aportar mucho a la movilidad urbana. Sabemos que este mercado de movilidad no va a ser el mismo después de la pandemia, habrá necesidad de movilidad segura, eficiente y tecnológica. Y también al alcance de la mano.

Ahora estamos en la fase de inscripción de conductores en seis ciudades (Lima, Trujillo, Arequipa, Piura y otras más) que ha tenido una respuesta muy positiva. Vemos que hay una necesidad de más alternativas de generación de movimiento y una de las razones por la que nos contactan [los conductores] es porque necesitan entender cómo será la movilidad pospandemia.

- ¿Qué han encontrado como parte de su análisis hasta ahora? ¿Cómo han visto el mercado de movilidad en el país?

Vemos que en el mercado peruano hay una necesidad grande de movilidad al alcance del bolsillo y, a diferencia de otros países, notamos que existen más alternativas [de transporte] , incluso informales, por lo que hay espacio para desarrollar soluciones. Es un terreno fértil para una tecnología como la nuestra. Ya tenemos el equipo local con soporte global, que ahora está participando de entrenamientos y que nos ayuda a entender la realidad de Perú en el corto, mediano, y largo plazo, para entregar los servicios necesarios. Por nuestro lado, como DiDi somos una alternativa de movilidad con precios muy convenientes, pero no por eso descuidamos las variables de seguridad.

- ¿Cuál es el objetivo en el mercado peruano al primer año?

En Chile, por ejemplo, en un año cubrimos el 100% del territorio nacional. Esto tiene mucho que ver con la respuesta de los socios conductores, podría ser similar. En el Perú también hemos visto que los socios necesitan alternativas más transparentes y eso les daremos. No solo ofrecemos las comisiones más bajas del mercado peruano, nos comprometemos a no tener tarifas escondidas, que muchas veces [tienen otras ´apps´] no tienen claro los conductores dentro de la tasa de servicio. Con DiDi esto va a ser muy claro: el conductor maneja y paga 18% de comisión. Es decir, si tienes un viaje de S/100, recibes S/82. Nos dimos cuenta que esta aproximación es muy importante para ellos. A eso se suma , la espalda tecnológica que tiene DiDi, una plataforma que no se queda colgada, muy amigable con el uso de los datos de conductores y herramientas de seguridad tanto para usuarios como conductores.

- ¿La comisión de 18% es una tasa fija en el tiempo o solo por ingreso al mercado y luego tendrá un aumento gradual?

Nuestro compromiso es que será una comisión (de 18%) desde el ingreso hasta el largo plazo. Con esa tarifa entramos a Chile hace un años y la mantenemos, lo mismo en México. No es una promoción. Este es un punto muy importante para los conductores y nosotros queremos marcar la diferencia en la relación con los socios conductores, que han sido un poco descuidados. Nosotros creemos que si están conformes, cómodos generarán buenos viajes. Hemos venido a darles un buen servicio para que conductores y usuarios estén contentos.

- ¿Qué medidas, que han desplegado en otros mercados, tomarán a su ingreso al país para proteger a usuarios y conductores de contagios de COVID-19?

A los socios conductores les brindamos seguros asociados, tenemos políticas de sanitización de vehículos, kits de protección que incluyen mascarillas, separadores plásticos en el auto. Además, monitoreamos muy de cerca la situación del coronavirus con nuestros socios conductores, queremos ser un aliado. Nuestra tecnología nos permite dar trazabilidad a los viajes [que permite identificar si se detecta algún caso de algún conductor, alertar a todos los usuarios que pudieron estar en contacto], y brindamos esta tecnología como aliado a las autoridades, así lo estamos haciendo en Chile. Y tenemos un fondo de ayuda a los conductores afiliados que se hayan contagiado para que no se quedan sin ingresos durante la cuarentena o hasta que superen la enfermedad.

- Teniendo en cuenta que ingresarán al Perú en medio de la pandemia o con casos que aún no logran reducirse, ¿cómo creen que será el mercado de movilidad que se encontrarán en el Perú?

Cuando se supere esta crisis, la movilidad no va a ser igual, la gente va a tener ese temor todavía. Y tenemos que estar preparados una vez que lancemos, por eso estamos esperando un poco y no lanzaremos ahorita. Estamos en etapa de implementación y con la visión de ser un aliado para las autoridades y el país, no un problema más. Una de las principales diferencias que marcamos es que no venimos a que se adapten a nosotros, somos nosotros los que nos adaptamos a cada mercado. Por eso, en este momento, lo principal es terminar el análisis local e identificar cuáles son las necesidades actuales tanto de usuarios y socios conductores.

REGULACIÓN Y TAXIS

- En el mercado peruano existen muchos taxis informales y, precisamente, antes de la pandemia se estuvo trabajando en una regulación en el Perú, que incluía también a los taxis por aplicativo. Asimismo, en países como Chile y Colombia se estuvo debatiendo sobre una regulación específica para el servicio de las apps de taxi (que tuvo más restricciones durante la pandemia) que, según Reuters, motivaba que los aplicativos como Uber y DiDi cambien de estrategia hacia la captación de taxistas, ¿cuáles son las acciones de DiDi en ese sentido y que planean para el Perú?

Es una lucha que hemos dado fuerte, la tecnología no compite con las industrias tradicionales. En Chile lanzamos, hace un año, DiDi Express (servicio regular para autos particulares), que es el primero que lanzaremos también en el Perú, y luego DiDi Taxi (solo para taxistas). Los taxistas entendieron así que la tecnología no vino a depredarlos, que más bien les permite optimizar recursos, seguridad y hoy tenemos que más del 50% de los socios conductores en Chile utilizan DiDi Taxi. El mismo plan tenemos para Perú. En un año, en Santiago tenemos DiDi entrega (para envíos), DiDi Solidario (para donaciones), DiDi Taxi (para taxistas) y habilitamos DiDi Hero (por la pandemia). La idea es adaptar la aplicación a todas las necesidades del mercado.

Los conductores de los aplicativos de taxi utilizan mascarillas, separadores entre asientos delanteros y traseros de autos, sanitización de vehículos, entre otras medidas.

- ¿Cuándo llegará DiDi Taxi al Perú?

Vamos a lanzar primero el servicio DiDi Express y cuando se genere la necesidad podrá entrar DiDi Taxi, ya está en Colombia, Brasil y Chile. Cuando hay un mercado tan fuerte de taxi tenemos que lanzar este servicio. Además, hay mucha gente sin ingresos ni dinero, en este escenario tenemos un rol súper importante.

- En estos meses se estuvo avanzando en la regulación de servicio de taxis (en el que se incluían a los taxis por aplicativo), siendo así, ¿DiDi Taxi podría acelerar y entrar este año? ¿Cuál es la posición de la plataforma china frente a la regulación?

No te puedo asegurar ahorita que DiDi Taxi ingrese sí o sí este año, pero lo vamos a observar. Nos caracteriza la flexibilidad. Si el mercado y la regulación lo requieren, y según vaya respondiendo el producto, lo haremos. Para nosotros es muy importante adaptarnos cuando llegamos a un mercado. En cuanto a la regulación, no la vemos como una amenaza, ya operamos en China y Japón que cuentan con una regulación muy estricta, donde somos flexibles y eficientes. En el Perú, tenemos un equipo local de relaciones gubernamentales para acercarnos, aportar a la movilidad del país y a la realidad económica. En Chile, ya hemos brindado nuestro aporte para la regulación que preparan.

- ¿Han tenido también acercamientos con las autoridades en el Perú para la regulación?

Todavía no. Por ahora estamos en el proceso de monitoreo. Cuando estemos mucho más cerca de entrar, lo haremos. Ahora estamos observando data para definir qué alternativa de producto es buena y en la invitación para los socios conductores. No podemos lanzar ahora mismo un producto hasta no tener la densidad de conductores que necesitamos.

- ¿Cuántos socios conductores se han sumado a DiDi hasta el momento?

No te puedo decir cuántos socios conductores por un tema de competencia, lo que sí te puedo contar es que la recepción ha sido mucho mejor de lo que pensamos, pese al poco tiempo.

-¿Cuánto más de lo que pensaban?

Yo creo que estamos un 30% arriba de nuestras expectativas. Sin duda, hay necesidad [de alternativas de generar ingresos] y es urgente. Nuestro compromiso es a largo plazo, llegamos para quedarnos, ser un aliado del gobierno, usuarios y socios.

- ¿Cuándo iniciarán operaciones en el país? En el mercado se rumoreaba que sería este mes.

No es así, necesitamos llegar en un momento en el que haga sentido llegar, donde no seamos un dolor de cabeza sino una alternativa real. Definitivamente en el último trimestre del año, en octubre, noviembre hace más sentido.

Uno de los servicios que DiDi evalúa para el mercado peruano es DiDi Entregas para realizar envíos a través de las unidades, sobre todo pensado para pymes.

NUEVOS SERVICIOS Y LIDERAZGO

- DiDi Food y DiDi entrega podrían entrar el próximo año, de acuerdo a lo que han visto en el mercado. Hace unos meses salió de carrera Uber Eats y a raíz de la pandemia, todos los aplicativos incorporaron el servicio de envíos.

Sin duda, Perú es un semillero, una tierra muy fértil no solo para movilidad sino para las distintas verticales. En cuanto a DiDi Entrega, este fue un producto que nació en Chile, en consideración a la pymes que necesitaban una alternativa y en ese contexto vimos una opción con los socios conductores, de ahí lo exportamos a México y otros países. Somos flexibles, así que podría ser para el próximo año. Una vez que funcionemos en Perú, la data nos permitirá ver cómo entrar. Nuestra misión y visión es tener todas las verticales que necesiten [los peruanos].

- A nivel global DiDi se caracteriza por tener precios bastante bajos, ¿cómo sostienen eso precios bajos con la promesa de la seguridad que mencionó hace un momento?

Así es, nosotros tenemos un precio único, muy competitivo. Lo que nos permite sostenerlo es que contamos con más de 550 millones de usuarios en el planeta, un volumen gigante que nos da la espalda financiera para ofrecer viajes a muy buen precio sin descuidar nada en materia de seguridad. DiDi Express, que será el primer servicio que lanzaremos en Perú, partirá de un precio muy conveniente.

- ¿Cuál será el precio base?

Esa información la vamos a lanzar poco antes del lanzamiento por la competencia. Queremos remarcar que no solo seremos los más económicos sino los más seguros.

Ante la salida de Uber Eats, quedó un espacio vacío en el delivery de comida preparada y de restaurantes en el país. DiDi Food, es la vertical china de delivery de comida, y podría ser una alternativa para el Perú el próximo año. La empresa china señala que si ve la necesidad, podría lanzarse.

- Precisamente, las políticas de seguridad han sido el talón de Aquiles de los taxis por aplicativo. En el Perú han sido cuestionados por cuál es el nivel de responsabilidades ante robos o incidentes y por los filtros para los socio conductores, ¿cómo sucede en el caso de DiDi?¿Cuál es el nivel de responsabilidad que tiene ante estos puntos?

Lo principal para nosotros es la prevención. Tener el tipo adecuado de socios conductores que entrarán al aplicativo, los antecedentes que recibimos no los archivamos, revisamos que no sean falsificados, que estén conforme para dar tranquilidad. Con este y otros procesos nos aseguramos de que sea la persona adecuada. Para cuando el viaje se concreta y se presenta algún incidente, tenemos un servicio de atención al cliente presente 24/7, que también estará operando en el Perú desde el primer viaje que se realice. Además, la misma ‘app’ cuenta con un set de herramientas de seguridad como un botón de emergencia (para emitir la alerta al centro de atención y a las autoridades) tanto para los usuarios como para los conductores, compartir viajes con familiares y personas de confianza. Además, los conductores podrán saber el destino antes de iniciar el viaje, lo que hará el viaje no solo seguro sino eficiente. Estas y otras medidas las podemos desarrollar con nuestra tecnología y robustez.

- En el mercado peruano hay otros cuatro jugadores posicionados desde hace varios años, entre ellos, su rival global: Uber. ¿A qué apunta DiDi? ¿Viene por el liderazgo?

Sí, venimos por el liderazgo, en el Perú y en toda Latinoamérica. En Chile ya somos los que más viajes generamos, en Colombia ya somos los líderes, y vamos por lo mismo en México. Creemos que siendo los lideres podemos generar los cambios que queremos [en este sector de movilidad].

- ¿Cómo DiDi avizora que será la movilidad luego de esta pandemia? ¿De qué manera se transformará este mercado y cómo encontraremos al consumidor?

La realidad pospandemia va a ser dura. Va a convertir a nuestros mercados en unos donde cada centavo cuente, [más que antes]. Además, como habrá riesgo de rebrote, tendremos que entregarles todo lo que les permita viajar tranquilo. El mercado peruano es muy sensible a los precios, y ahora lo será más. Como DiDi venimos a decir que el servicio que ofreceremos sea más barato no significa que sea menos seguro. Nosotros somos una alternativa real. En Chile, por ejemplo, cuando se dio el fuerte estallido social en el 2019, cuando apenas teníamos tres meses, fuimos los primeros que anulamos las comisiones y la tarifa dinámica durante esas semanas.

- ¿Cuánto invertirán para su ingreso y lograr el objetivo de ser los líderes?

Yo creo que lo correcto no es ser el número uno solo por serlo, sino crear la mejor experiencia en socios conductores y usuarios para generar una calidad de vida, y el resultado de eso será que nos convirtamos en el número uno. Ser los mejores desde el primer día. A nivel de inversiones, invertiremos lo que sea necesario para que funcione bien. La primera inversión será tener un equipo de primer nivel para tener esta visión local, y mucha inversión para desarrollar lo que necesita el mercado. Talento y recursos para darnos a conocer.

