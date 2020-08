Han pasado poco más de cinco meses desde que se conoció el primer caso de coronavirus en el Perú y, desde entonces, todo ha cambiado. También la forma en la que nos transportamos y las medidas de bioseguridad que ahora son parte de nuestra rutina. En ese camino de reducir riesgos de contagio, los aplicativos de taxi, que prometen protocolos exhaustivos, se han vuelto una opción.

Incluso lo fueron durante la cuarentena total, cuando solo podía circular el personal esencial y quienes realizaban compras o trámites. En ese momento, las ‘apps’ de taxi- o de movilidad - solo tenían permitido operar con los conductores registrados por la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y en horarios reducidos. Los principales aplicativos de taxi crearon un servicio especial, con protocolos de bioseguridad, y apagaron todos los demás.

“Definitivamente esta ha sido la coyuntura más compleja que nos ha tocado afrontar. Nuestra operación se redujo en 90% durante las primeras semanas de cuarentena”, comenta Alejandro Dubreuil, gerente general de Beat Perú. Por el lado de Cabify, no fue muy diferente: apenas el 20% de su flota pudo realizar viajes.

REACTIVACIÓN EN CURSO

Pero ya desde julio, a medida de que las actividades se fueron reactivando y más autos podían circular, se ha visto una recuperación constante semana a semana en cuanto a viajes y al retorno de socios conductores a la plataforma, cuenta Spencer Friedman, country manager de Uber Perú.

En efecto, Dubreuil reafirma que, de a pocos, en Beat también están retomando el ritmo prepandemia. No obstante, reconoce que todavía la reactivación avanza lento.

“Hoy estamos al 50% de nuestro volumen previo al COVID-19, ya que muchos conductores tuvieron que ver otras opciones de ingresos cuando los servicios regulares no estuvieron disponibles. Pero creemos que seguirá en aumento en los próximos meses”, afirma.

Jorge Romero, country manager de Cabify, coincide con esa proyección. Es más, los viajes en la plataforma se están reactivando a un ritmo de 20% cada semana y, por estos días, el volumen se acerca al 50% de los viajes registrados en febrero, antes de la pandemia.

Para los aplicativos de taxi, ellos constituyen hoy por hoy una alternativa real de transporte urbano que se puede adaptar ante esta situación de emergencia y garantizar las medidas de bioseguridad. “El transporte privado va a cambiar, la frecuencia de viajes será menor, pero la elección del aplicativo priorizará más la calidad y seguridad sanitaria”, reflexiona Romero.

En palabras del ejecutivo de Beat, pese a la complejidad de esta crisis, ha sido la oportunidad para que los aplicativos se adapten más rápido a las nuevas necesidades de los usuarios y a los requerimientos de las autoridades.

COMPETENCIA EN PANDEMIA

En el Perú, hoy son tres los jugadores principales que se disputan el liderazgo de este mercado: Uber, Beat y Cabify (que se integró con Easy Taxi el año pasado).

Pero no será así por mucho tiempo. Luego de varios meses de rumorearse sobre su ingreso al país, DiDi Chuxing, el gigante chino de las aplicaciones de transporte, finalmente llegará al Perú en el último trimestre de este año. Así lo confirma a Día1, Felipe Contreras, director de comunicaciones corporativas de DiDi para Sudamérica.

La principal competencia de Uber en el mundo entra sin reservas. “Venimos por el liderazgo en el Perú y toda Latinoamérica. (...) Nuestra apuesta es a largo plazo, así que llegamos para quedarnos”, remarca el ejecutivo.

En este momento, DiDi se encuentra monitoreando el mercado para afinar su estrategia de ingreso, pero dos cosas son seguras: se encuentran en plena captación de socios conductores en seis ciudades –con resultados de 30% por encima de sus expectativas, según Contreras– y su ingreso será con el servicio regular DiDi Express. El equipo local ya está listo.

DiDi cuenta con más de 550 millones de usuarios y está presente en más de mil ciudades en el mundo. En Latinoamérica, tiene casi dos años en México, Brasil, un año en Chile y algunos meses en Colombia. Al Perú, asegura el vocero de la gigante china, ha llegado para alcanzar el liderazgo con la promesa de de precios bajos sin descuidar la seguridad. ¿Lo logrará?

Aunque su arribo al mercado se dará en medio del contexto de COVID-19, el representante de DiDi comenta que es una oportunidad y que ven en el mercado una gran necesidad de movilidad al alcance del bolsillo. Precisamente, parte de la estrategia de la ‘app’ china son los precios súper competitivos.

“La competencia siempre es positiva porque le da al usuario más alternativas para elegir. Confiamos en que en Uber tenemos el mejor equipo, con una oferta que prioriza la innovación, la calidad y la seguridad”, comenta Friedman sobre el ingreso de la gigante china.

Desde Beat indican que la competencia es bien recibida y que eso implicará que como empresa fortalezcan su posicionamiento y servicios para mantenerse como la mejor alternativa.

Sin lugar a dudas, se agitarán las aguas en un mercado que hasta antes de marzo, ya realizaba el 35% de los viajes de taxi en Lima, según Romero. Y que, ahora, en plena pandemia, se ha subido a una nueva ola de innovación más acelerada.

INNOVACIÓN Y MÁS NEGOCIOS

La necesidad de enviar paquetes sin salir de casa y el desarrollo de nuevos negocios en el e-commerce,que requieren entregas rápidas, han motivado que todos los aplicativos de taxi corrieran para implementar un servicio de envío de paquetes.

Desde que lo lanzaron hace menos de un mes en Cabify, la categoría de envíos ha logrado representar el 10% del total de pedidos en la ‘app’, Tras esta buena experiencia, la ‘app’ de origen español incorporará también motorizados para esa vertical de negocio. La expectativa, cuenta Romero, es que se siga consolidando en el segmento corporativo. “Esta nueva categoría está siendo estratégica para nuestra recuperación”, remarca.

Así las cosas, hacia fin de año, Cabify confía en lograr un crecimiento similar al año pasado, pero con nuevos servicios que los posicionarán mejor de cara al 2021.

Para Beat, el servicio de ‘courier’ también ha sido muy importante para su negocio. El foco está, sobre todo, en que sea de utilidad para los emprendedores que iniciaron negocios en esta etapa, menciona Dubreuil.

Y mientras analizan el mercado para identificar próximas soluciones para el usuario en esta situación de pandemia, Beat apostará por potenciar su servicio económico Lite (lanzado en el 2019).

“El precio siempre ha sido un tema sensible y ahora más. Por eso enfocamos nuestra estrategia en este servicio que parte de S/5 y cuidaremos que la tarifa no tendrá cargos extra, como peajes, al final del viaje”, comenta el gerente general de Beat, quien indica también que el aplicativo de origen griego no bajará la guarda ante la coyuntura sanitaria, los cambios de los usuarios y ante la nueva competencia. Más bien, evalúan alternativas para consolidar su liderazgo en Lima.

Uber, por su parte, también implementó el servicio de envíos con Uber Flash en julio, pero es quizá una de las que más innovación ha desplegado después de hacerlo. A los pocos días, también selló una alianza con la chilena Cornershop para realizar compras y delivery de supermercados a través de la ‘app’, adaptó UberVan para convertirla en UberXL y puedan viajar más personas con distanciamiento social, y alistan tres servicios más para lo que resta del año, anuncia Friedman, su country manager en el Perú.

Esta difícil situación, agrega, ha sido la oportunidad para innovar y crear soluciones específicas.

DiDi, la nueva del barrio, no piensa quedarse atrás. Si bien el ingreso se dará con DiDi Express, el servicio regular de la ‘app’ dirigida a autos particulares, entre octubre y noviembre, para el próximo año podrían ingresar sus otras verticales: DiDi entregas y DiDi food.

“Vemos en el Perú un terreno fértil no solo para movilidad, también para nuestras distintas verticales, nosotros llegamos para adaptarnos al mercado y brindar las soluciones que requieran”, comenta.

Tal es así que si el mercado y la regulación del país lo demanda, indica su vocero para la región, también se lanzará DiDi Taxi, un servicio solo para taxistas, que la ‘app’ ya tiene habilitado en Chile y Colombia. En Santiago de Chile, el 50% de su flota utiliza DiDi Taxi. La estrategia de la ‘app’ china se centra en el precio económico pero sin descuidar las variables de seguridad, remarca Contreras.

Sobre el servicio exclusivo para taxistas que DiDi desarrolla en la región, hace unos días una nota de Reuters indicaba que las restricciones regulatorias- acentuadas por la pandemia- de los llamados aplicativos de movilidad en Latinoamérica estaba impulsando a que Uber también incorpore un servicio dirigido únicamente para conductores de taxi registrados. El primer paso lo acaban de dar hace menos de dos meses en Santiago de Chile.

Como se sabe, los aplicativos de movilidad- o popularmente llamados ‘apps’ de taxi- aún están en proceso de incluirse en las regulaciones de los países latinoamericanos, dado que además de incorporar a taxistas, tienen sobre todo a conductores particulares que cuentan con un auto y utilizan el servicio para generar ingresos adicionales o como actividad principal.

Este Diario le consultó a Uber Perú sobre la posibilidad de lanzar un servicio únicamente para taxistas en el Perú como planea DiDi y como la misma compañía acaba de hacer en el mercado chileno, y esta fue su respuesta: ”En Uber buscamos ofrecer una diversidad de productos que permitan que coexistan alternativas tradicionales y nuevas, incluidos taxis, para que todos tengan la oportunidad de aprovechar la tecnología para prestar un mejor servicio”.

Las medidas de bioseguridad para la protección de usuarios y pasajeros ha sido el activo principal de estas aplicaciones. Las empresas garantizan que a través de su tecnología fiscalizan que se cumpla el uso de mascarillas, gel antibacterial, desinfección de unidades e incluso mamparas de separación entre conductores y pasajeros.

Sea como fuere, para los meses que vienen, los representantes de los aplicativos de taxi tienen algo claro: el mercado de movilidad no va a ser el mismo después de la pandemia, habrá necesidad de movilidad segura, eficiente y tecnológica. Y hacia eso irán, enfrascados en una nueva competencia donde, esperemos, el ganador sea el usuario.

REGULACIONES QUE QUEDARON EN EL CAMINO

Antes de que llegaran los primeros casos del nuevo coronavirus, se discutían dos regulaciones que involucraban a las plataformas digitales de movilidad. En particular, para los aplicativos de taxi.

La primera de ellas ha sido promovida por la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), que establecía una regulación para el servicio público de transporte en taxi, que aplicaría para todos sin distinción. Léase, también para los conductores de aplicativos.

En febrero, la ATU indicó que todo operador autorizado tendría como requisitos: SOAT, Tarjeta Única de Circulación, credenciales al conductor vigente, el uso de GPS durante los viajes y empadronarse.

No obstante, según los aplicativos de taxi, con la crisis ya no se han vuelto a reunir con los representantes de la ATU. “Esto lo vemos de manera gremial, a través de ComexDigital, que nos agrupa, pero hasta ahora la solicitud de reuniones ha sido infructuosa porque no logramos reunirnos con la cabeza de la institución”, indica Alejandro Dubreuil, de Beat Perú.

Hay dos regulaciones que han quedado en el tintero. Mientras la ATU en el Perú es la encargada de determinar esta normativa que incluye a los conductores que hacer servicio de transporte en los aplicativos, también sucede lo propio en la región. Por esa razón y ante la demanda, DiDi lanzó en Chile un servicio exclusivo para taxis (además del que recluta conductores particulares), Uber hizo lo mismo en dicho mercado. ¿En el Perú será así? (Foto: Shutterstock)

Por el lado de Cabify y Uber, agregan que están atentos a que los convoquen para aportar al desarrollo de normativas de movilidad.

Este Diario se comunicó con ATU para saber si hubo avances, pero no obtuvimos respuesta.

La otra regulación era laboral. El MTPE creó un grupo de trabajo para evaluar las condiciones laborales de repartidores y conductores que laboran por medio de estas plataformas.

El informe final de esta mesa de trabajo –que plantearía recomendaciones– se iba a presentar el 27 de marzo, según comunicó el ministerio en febrero.

DATOS

- 10% de todos los viajes de Cabify en el país se generaban en sus cuatro mercados de provincias (Arequipa, Cusco, Trujillo y Piura) antes del COVID-19.

- 550 millones de usuarios tiene DiDi en el mundo. La gigante china de movilidad está presente en Chile, Colombia, Argentina y México, dentro de la región.