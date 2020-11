Conforme a los criterios de Saber más

Disney+ llegó al mercado latinoamericano a competir directamente con Netflix, HBO Go y Prime Video. La estrategia de la plataforma de streaming, que hoy cuenta con 73,7 millones de suscriptores en todo el globo, no irá solo por las más de 500 películas exclusivas que posee en su librería virtual, sino que apostará fuerte por el contenido local.

Natalia Scalia, directora regional de direct to consumer de The Walt Disney Company Latin America, contó en una mesa redonda para la región, donde Día1 fue el único medio peruano, cómo ha sido el arribo de Disney+ en plena pandemia, de qué manera se han adaptado al consumidor latinoamericano y los planes que vienen para la región y para el Perú.

- ¿Cuáles son las expectativas de Disney + en la región?

Somos un servicio global que cuenta con 73,7 millones de suscripciones, ha tenido un alto nivel de recepción y de adopción, en gran parte por nuestra propuesta. Sobre nuestra región tenemos expectativas muy altas. Estamos trabajando hace mucho para este lanzamiento, ahora mismo no puedo compartir los números, porque esas cifras se actualizan. Esperamos que América Latina aporte un importante caudal al negocio.

- ¿En qué se diferencia Disney + con las otras plataformas de streaming que ya están presentes en la región?

Tenemos todo el contenido de las marcas más icónicas, con un nivel de exclusividad alto solo en Disney +, con nuestras marcas Disney, Star Wars, Pixar, Marvel, que se mantienen vigentes por muchos años, más de 500 películas y más de 7.000 episodios. La propuesta, además, va a traer contenido original: más de 40 producciones Disney Plus Originals con cortos para las plataformas. Respecto a la experiencia, tenemos la posibilidad de realizar download ilimitados para ver los contenidos sin internet, configuración de planes, anual o mensual y tener cuatro perfiles de usuario al mismo tiempo, de acuerdo a las expectativas del consumidor.

- ¿Tienen planeado producir contenido propio en Latinoamérica?

Disney se ha caracterizado por una fuerte apuesta en contenido local desde hace años. Tenemos alrededor de 70 proyectos de contenido local de distintos mercados, que se van a ir liberando en la plataforma. Vamos a sostener la propuesta local, fundamentalmente en Argentina, Brasil, México y Colombia.

-¿En qué espacio de tiempo se estrenarán las 70 producciones?

Respecto a las producciones locales, no puedo dar certeza de fechas, pero muchas se estrenarán en el 2021. En este contexto, confirmar fechas exactas de producción no ha sido lo más fácil, pero se van liberando espacios para continuar con nuestros planes.

- ¿Se tienen planes para producciones en Perú para más adelante?

Hoy no puedo compartir planes de producciones en adelante. Nosotros estamos enfocados en toda la región, es parte de nuestro foco permanente. Por ahí tenemos lugares donde estamos un poco más enfocados, pero convocando a talento de toda la región, de los puntos relevantes para conectar con nuestras audiencias. Hoy no puedo dar detalles sobre planes en el Perú en particular, pero es parte de nuestro foco.

- ¿Hubo retos de implementación de Disney+ a causa de la pandemia?

Preparar un lanzamiento de esta magnitud de forma remota ha sido un reto grande, trabajamos con equipos globales y con equipos locales para realizarlo. Incrementamos fuerza laboral por esta pandemia y hemos encontrado formas de abordar y armar equipos en esta coyuntura. De una forma totalmente remota. Nos ha dejado grandes aprendizajes adaptarnos al contexto que nos toca vivir. Eso sí, no hemos modificado nuestro planes, siempre tuvimos la misma fecha de lanzamiento en nuestros objetivos.

- ¿Cómo ha visto el mercado de streaming en América Latina? Hay jugadores que llegaron antes que Disney + , ¿cómo creen que será la competencia?

Estamos entrando a un espacio de desarrollo del streaming, donde empiezan a crecer en el espacio del consumidor. Vamos a empezar a ver cómo avanza el nivel de consumo, ese momento está arrancando. Es un mercado donde se ve más oferta, Perú incluido, que en otros. Nuestros consumidores son más selectivos respecto a lo que quieren ver en sus hogares y Disney+ es complementario a todo lo que se ve en la región, un servicio único en su categoría. Y por otro lado la plataforma tiene altísima afinidad con las audiencias. Lo vemos como un servicio que estará en la mayor cantidad de hogares de América Latina. Nos hemos preocupado en desarrollar distribución y amplitud.

El consumo de plataformas streaming en Latinoamérica ha crecido mucho en el último año y tuvo un mayor impulso por la pandemia, ¿considera que esta tendencia continuará más allá de esta crisis sanitaria y confinamiento?

No podemos predecir lo que sucederá, pero sí te puedo decir que la sociedad y el contexto han cambiado, por lo tanto, los intereses y las formas de consumo también. Esto quiere decir que nuestra audiencia está en permanente evolución y cambio, lo que nos lleva a escucharlos para entender qué es relevante para ellos y adaptarnos. El consumidor siempre está en el centro de la ecuación de todo lo que hacemos. La tecnología le da la opción al consumidor de elegir qué contenido ver y cuándo. Nosotros, como proveedores y creadores de contenido, tenemos que estar disponibles donde el consumidor esté con contenidos que sean relevantes para él.

- Teniendo en cuenta el estreno de películas como Mulan, ¿tienen contemplado algo así para América Latina?

Acá Disney+ no lanzará este tipo de formato (como el de ‘Mulan’ en EEUU). El 4 de diciembre será el lanzamiento de esta película para todos nuestros suscriptores. Y ‘Soul’ se estrenará el 25 de diciembre, sin cargo adicional, dentro de la suscripción.

- ¿Se va a mantener la moneda local para las suscripciones en adelante?

Nos hemos enfocado en ofrecer precios en moneda local, se adapta mejor a cada uno de los mercados. Y tendremos tanto plan mensual como anual con este formato de precio.

- ¿Qué alternativas de métodos de pago han implementado en la región, donde el efectivo es el método de pago principal?

Estos servicios están en constante evolución. Hemos visto opciones de medios de pago bastante amplios con el fin de brindar mayor opciones de acceso y en el contexto de nuestros mercados. Tenemos un formato de venta directa en la que ofrecemos opciones de pago por tarjeta de crédito y PayPal. Pero también estamos trabajando en integrar más opciones en nuestra venta directa y contamos con una red de distribución mediante los cuales podrán contratar nuestro servicio.

- ¿Con qué teleoperadores o jugadores están trabajando en el Perú para distribuir Disney +?

Disney+ cuenta con distribución directa a través de la plataforma de Disney+ y también en forma no exclusiva a través de múltiples que son líderes en diferentes segmentos como operadores de telefonía, banda ancha, e-commerce. Esto está en constante desarrollo para ofrecer más acceso.

- Hay sistemas operativos más antiguos con los que no es compatible la plataforma, ¿cómo lidiarán con ello?

Nuestro servicio está disponible para todos los dispositivos con conexión a Internet y consolas de juego. Tenemos diferentes requisitos de compatibilidad y del sistema operativo, pero ante cualquier duda tenemos un servicio de costumer service, donde cualquier consumidor puede consultarnos y los ayudaremos.