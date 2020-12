Conforme a los criterios de Saber más

Se llama Christian Gadea Bicerra. Tiene un contrato que garantiza a su empresa, Chrisvic Group, la compra de la refinería de La Oroya (CMLO) en favor de los trabajadores de Doe Run Perú. Y aunque el Ministerio de Energía y Minas (Minem) hace caso omiso de esta pretensión, asegura que no solo está en disposición de adquirir el CMLO, sino también de reflotarlo e insuflar nuevo aliento a la ciudad de La Oroya con una inversión de US$11 mil millones.

Es decir, más dinero que el invertido en Las Bambas, el proyecto más costoso de la minería peruana (US$10 mil millones).

“Vamos a traer la inversión más grande de la historia del Perú, en el proyecto más emblemático [la refinería de La Oroya]”, refiere Gadea.

Esta inusual propuesta salió a la luz dos semanas atrás, cuando un conocido diario la publicó a página completa.

Allí, Gadea sostenía que el financiamiento para los US11 mil millones estaba (está) asegurado, porque Chrisvic tiene como socios a “importantes inversionistas de los Emiratos Árabes Unidos y China”.

Dada la escala de dicha inversión, Día1 se acercó a conversar con el empresario para que esclarezca su sorprendente oferta y detalle quienes son esos ‘socios’ que la respaldan.

Algo más de 1.300 trabajadores de Doe Run Perú, el 52% de la fuerza laboral, firmó un contrato de asociación en participación con Chrisvic Group para operar juntos el CMLO.

LA FAMILIA REAL ÁRABE

Sentado, en la oficina que comparte con una clínica estética en San Borja (Clínica Ama) Gadea se queja de que el Minem no responde a sus requerimientos para que “lo convoquen” a formalizar su oferta de US$11 mil millones.

“El Gobierno -aduce - tiene la responsabilidad de darnos todas las facilidades para poner a nuestra disposición las instituciones financieras y, de inmediato, a los ministerios de Energía y Minas y de Vivienda porque tengo en mis manos un proyecto que nunca se ha dado en la historia peruana”.

US$11 mil millones, en efecto, no se dan todos los días. Por eso le preguntamos: ¿Quiénes van a aportar ese capital?

“Bueno - responde después de un breve silencio - tenemos tratos con la familia real de los Emiratos Árabes. Eso es muy confidencial. Cuando invirtamos en Doe Run sabrán de dónde viene nuestro financiamiento”.

Y añade inmediatamente: “Son los bancos top: Deutsche Bank, JP Morgan, etc. No hay ningún problema (…) Y estoy también con el Banco de China. Uno de mis socios son los chinos. El gigante de China”.

Nada mal para una empresa que no registra experiencia en proyectos de inversión medianos, grandes o, siquiera, pequeños. Y que no cuenta con personal a su cargo, según consta en su declaración tributaria a la Sunat.

Para Gadea, sin embargo, eso no es un obstáculo: “Nosotros, recién estamos empezando acá en el Perú, pero estamos asociados con una firma consultora, IAGESA, a la que hemos dado el encargo para que lleve la parte de ingeniería”, indica.

Es más, asegura que están trabajando en varios grandes proyectos, “no de minería”, los cuales revelarán “en su momento”.

Pero ¿qué es lo que Chrisvic propone para La Oroya?

Inscripción en Sunarp de Chrisvic. La empresa fundada por Christian Gadea y Víctor Gomez señala que invierte en todos los sectores.

LA OFERTA

“Voy a hacer una nueva ciudad para 20 mil familias con una inversión de US$2.000 millones. Quiero hacer una vivienda digna, como merecen los habitantes de La Oroya”, empieza diciendo.

Gadea se refiere a reubicar La Oroya Antigua, la zona de la ciudad más próxima al CMLO, donde los niveles de contaminación por plomo son los más elevados.

Tal es, asegura, el componente social de su propuesta, que “empieza con la adquisición de la refinería de La Oroya y la mina Cobriza, por US$140 millones más IGV”, y que sigue con la reactivación de la refinería (US$800 millones), la modernización de esta (US$3.500 millones) y su industrialización (US$3.000 millones) para “dejar de exportar materias primas”.

No sólo eso. Gadea también propone “meter tecnología a Cobriza” para multiplicar su capacidad de producción por diez, de 6 mil a 50 mil toneladas por día.

¿De dónde vendrán las reservas de mineral para esa expansión?, inquirimos.

Sin inmutarse, Gadea responde que de Pukatoro, un proyecto de exploración minera a cargo de Doe Run en Ayacucho, donde “hay, por lo menos tres Toromochos”.

“Pukatoro es un megaproyecto. Lo que pasa es que es una zona muy convulsionada en Huanta, y de difícil acceso. Pero ya tenemos gente que han hecho mapeos y muestreos, por eso proponemos esa inversión”, añade.

Retrucamos que nunca hemos oído hablar de ese supuesto megaproyecto ni al Minem ni a ProInversión ni a la misma Doe Run.

“Lo que pasa es que nos engañan con las reservas, pero yo tengo información confidencial. No hablo por hablar. No estamos haciendo un trabajo improvisado, sino una inversión para reactivar la economía[1] . Y no solo en una región, sino en tres: Junín, Huancavelica y Ayacucho”, señala Gadea.

Una de las propuestas de Chrisvic consiste en reubicar La Oroya Antigua con una inversión estimada de US$2.000 millones (Foto: Miguel Bellido /El Comercio)

Muy bien. Si la inversión es tan beneficiosa ¿por qué, entonces, el Minem no responde a sus requerimientos para formalizar la inversión?, preguntamos.

“No lo sé. No tengo ni idea. Pero si es negativo o positivo que me contesten una cosa o la otra”, responde.

El Minem, ciertamente, tiene sus razones.

¿PLAN DE DILACIÓN?

Día1 se comunicó con el ministerio para que comente su impresión sobre la oferta de Chrisvic. En pocas palabras, nos dijeron que ellos no están considerando la propuesta porque albergan dudas sobre la seriedad de la empresa y su capacidad financiera.

“Los acreedores están viendo ahora otros temas. Es más, están sorprendidos por la divulgación de esa propuesta de US$11 mil millones aparecida en medios”, señalaron.

Y es que, para el Minem, Chrisvic no es un extraño. Al menos en dos ocasiones anteriores sus funcionarios oyeron y consideraron ofertas sobre el CMLO y Cobriza que nunca se concretaron.

La primera fue en mayo de 2019, cuando Chrisvic ofreció depositar US$45 millones por la refinería y US$47 millones por Cobriza, junto con una inversión de US$355 millones.

La segunda fue en agosto de ese mismo año, cuando se comprometió a abonar US$200 millones en partes iguales con los trabajadores de Doe Run.

Christian Gadea (extrema derecha, en la foto) en una reunión con funcionarios del Minem, cuando aún respondían sus solicitudes. Con él Luis Castillo (con gorro), representante de los acreedores laborales.

En ambos casos, la empresa anunció que estaba girando cheques que nunca se materializaron. Según Gadea, porque “intereses ocultos” y “protocolos bancarios” evitaron que pudiera nacionalizar la inversión de sus socios en el extranjero.

Varios acreedores de Doe Run con los que Día1 conversó, cuentan otra versión. Según ellos, la inversión y los socios de los que blasona Chrisvic no existen y nunca han existido. Para ellos, se trata de un esquema, montado por esta empresa y algunos dirigentes laborales, para dilatar la liquidación y venta de Doe Run Perú con ofertas que no se concretan nunca pero que tienen el efecto de ir incrementando “poco a poco, el monto de las acreencias concursales de los trabajadores”.

Entre 2011 y 2020, en efecto, las acreencias de los trabajadores han crecido de US$42 millones a US$108 millones, según anota el administrador concursal Luis Sierralta.

Cabe recordar que antes que Chrisvic, los trabajadores metalúrgicos habían conseguido el apoyo de otro socio inversionista, llamado Samsel Group, el cual también ofreció el oro y el moro por el CMLO y Cobriza, pero nunca pudo demostrar que tenía los fondos necesarios.

Su gerente general Luis San Martín, anunció repetidas veces que estaba trayendo inversiones de China y Europa. Finalmente, un día dijo que iba a España a traer el dinero (US$140 millones) y nunca más apareció.

Para los acreedores de Doe Run Perú, se trata de lo mismo.

“Chrisvic Group S.A.C. ha formulado esquemas en los que presentaba inversionistas sin ninguna solvencia ni capacidad financiera para asumir el apalancamiento y respaldo a una operación como la que pretende. Siempre ocurrió que se trataba de financistas de pequeña escala, sin ningún vuelo e incapacitados”, advierte una fuente.

En la mina Cobriza también guardan distancias.

En la mina Cobriza sostienen que solo creerán las ofertas de Chrisvic Group cuando vean pruebas de que cuenta con financiamiento.

BENEFICIO DE LA DUDA

Elvi Yupanqui, secretario general de sindicato de trabajadores de la mina huancavelicana, apunta que es inaceptable que se cree una falsa expectativa para la fuerza laboral, que ya se “encuentra golpeada y con el ánimo por los suelos por un año de paralización forzada”.

Añade, no obstante, que brindará el beneficio de la duda a Chrisvic.

“Cuando tengan la plata que se presenten, pero no mientras no tengan capital. Podemos conversar veinte veces con ellos, pero si no hay capital es mentira”, refiere.

Incluso los trabajadores del CMLO, con los que Chrisvic tiene un contrato de asociación firmado en mayo de 2019, han señalado que esperan una confirmación de que la empresa “ya puede girar cheques”.

De hecho, Chrisvic se había comprometido a abonar US$100 millones en estos días para concretar la transferencia del CMLO, además de emitir tres cheques de gerencia por US$1 millón, US$1,5 millones y US$2,5 millones.

Sin embargo, aún no ha librado un dólar. Gadea explica que el dinero ya “estaba en camino”, pero como el Minem no responde sus cartas, tuvieron que dejar la transferencia en stand by.

“Yo no puedo girar cualquier tipo de cheques o instrumentos financieros si no tengo un sí de los beneficiarios, por la magnitud de la inversión. Yo he dejado (al Minem) todas mis coordenadas donde me pueden ubicar, pero no me han contestado hasta hoy y eso me preocupa”, señala.

Mientras tanto, la situación en Doe Run empeora. El 18 de noviembre pasado venció el plazo de la liquidación en marcha de la empresa, lo cual significa que tiene que entrar a disolución y liquidación, es decir, a una paralización absoluta de actividades y despido de todos los trabajadores.

Trabajadores de Doe Run bloquearon Carretera Central con piedras y llantas quemadas a inicios de diciembre. Exigen que el Gobierno les transfiera el CMLO a través de una 'dación en pago'. Chrisvic es su esperanza para conseguirlo.