Llegar a conquistar la mente de los peruanos y peruanas es una lucha constante para las marcas. En particular ante la cantidad de mensajes que recibe el consumidor, así como los cambios en sus prioridades y formas de consumo. Esto se observa en el Estudio de Marcas 2024, elaborado por Arellano Consultoría para Crecer, en exclusiva para Día1. Gloria, este año, vuelve a liderar el ránking, con el 9% de las menciones en el ‘top of mind’. No obstante, a diferencia de años previos, se ve una reducción en las menciones de Gloria, que el año pasado concentraban el 13%.

Jorge Rubiños, gerente comercial de la consultora, asegura que esta primera mención ha descendido algunos puntos y que esto se debe a la mayor presencia de otras marcas del ránking que han ampliado sus menciones. "Se debe más al esfuerzo de las otras marcas que por una deficiencia de la marca. Históricamente, Gloria es de las marcas más recordadas", afirma. Infografía: Antonio Tarazona. Para Gloria, los 82 años de trayectoria de la marca , así como su diversificación, influyen en este liderazgo y los impulsa a tener una comunicación centrada en las necesidades del consumidor. “Además de desarrollarnos en el mercado de alimentos incursionando en segmentos con alto potencial, por lo que la innovación es parte de nuestra estrategia” No obstante, indican que tienen como obstáculo la “propagación de información sin sustento científico que obstaculizan la aplicación de la innovación en nutrición”. A Gloria, este año, le sigue Coca-Cola, que ocupa por primera vez el segundo lugar del ránking, que algunas veces–como el año pasado– fue conquistado por Inca Kola y antes por Nike. ¿A qué se debe el cambio? Rubiños comenta que Inca Kola ha venido haciendo lo que siempre ha hecho, “pero hoy no es suficiente”. Para el especialista, Inca Kola, que es parte del grupo Coca-Cola, se ha centrado en refrescar la marca, una estrategia de mantenimiento, pero hoy hay desafíos por tener un crecimiento continuo en el mercado. "En cambio, Coca-Cola ha hecho más acciones, centradas estrategias 360, acompañando más momentos de consumo y más allá de inversión, busca estar en puntos estratégicos", sostiene. El top 3 incluye a Adidas, que se apodera de la tercera posición por cuarto año consecutivo como la marca más recordada. Una presencia que, sin duda, se ha visto impulsada porque los peruanos hoy en día realizan más deporte y la relación de la marca con maratones y el 'running', comenta Rubiños. Además, ser la marca deportiva que viste a la selección peruana de fútbol es otro factor que impacta en la recordación. “Hay mayor uso de estos artículos y hay productos, aunque más básicos, que hoy son más accesibles, lo que hace que la gente las recuerde”, asegura. Las movidas del ránking La sorpresa de este ránking ha sido el retorno de LG al top de las marcas más recordadas. Un lugar que dejó hace cuatro años y que coincidió con que la marca surcoreana saliera de la categoría de smartphones a nivel global. Laura Soplin, subgerenta de marketing de LG Perú, cuenta que la salida de una categoría como la de celulares los llevó a revisar la estrategia e inversiones en diferentes niveles. “Una de ellas fue la publicidad y esta puedo ser una causa [de la salida del ránking], pero también nos permitió enfocarnos en otras categorías como TV, línea blanca, audio y B2B, no solo a nivel Perú sino desde las fábricas, I+D, comunicación comercial entre otras áreas”, detalla a Día1. Con este enfoque no solo han vuelto al ranking sino que lideran en categorías y han apostado más por tener más acercamiento al cliente. Infografía: Antonio Tarazona. Hoy, televisores es su principal categoría con cerca del 40%, seguido de equipos de sonido, monitores y lavadoras. Para Rubiños, LG lidera en categorías del hogar, que son puntos de contacto diario con la marca. La otra sorpresa del reporte ha sido la escalada de Claro de la novena posición, en el 2023, a ser la cuarta marca más recordada este año, superando a las otras ‘telcos’. La Selección Peruana lucirá una nueva camiseta para la Copa América 2024. Adidas es la marca que viste a la selección. (Foto: Adidas) Rubiños comenta que hay dos factores que considera han sido importantes para Claro: trabajar con personajes queridos en sus estrategias de comunicación como el futbolista Luis Advíncula, y enfocarse, sobre todo, en un producto, con el Internet, y no distrae al consumidor con muchos mensajes. “Claro golpea poco pero golpea bien”. Movistar también invierte en presencia, agrega el experto, pero aún carga una mochila. José Miguel Espinosa, gerente de Imagen de Claro Perú, menciona que la estrategia de posicionamiento de marca ha sido fundamental para alcanzar este resultado. Tanto por el lado de comunicación constante de los beneficios y mejoras de los servicios, así como mejora en la experiencia en canales de atención, como por la expansión de su presencia en el mercado peruano a través de una oferta variada y mayor inversión en infraestructura. “Más allá de mantener una posición de liderazgo, para que nuestros clientes se sientan más que satisfechos. Las empresas del sector deberían centrarse en ello, pues es la mejor manera de mejorar la relación entre el consumidor y nuestro rubro”, apunta. Claro escaló en el ránking este año. (Foto: USI) ¿Las recomienda, confía en ellas o sentiría su ausencia? Pero reinar en la mente del consumidor no lo es todo. ¿Te recomiendan y te prefieren? , ¿te extrañarían si desaparecieras? En ello tiene que ver mucho la experiencia del cliente con la marca, el desempeño del servicio o producto y el tipo de conexión con sus clientes, detalla Rubiños. Según el reporte, las cajas y financieras son el sector que anota un índica negativo en recordación, al igual que el año pasado. En tanto, el rubro de transporte terrestre tiene un nivel de confianza baja. Las marcas más recordadas por el consumidor peruano este año, ¿qué te recuerden significa que te recomienden o te extrañen si desapareces? Ilustración: Jean Izquierdo. Y si hablamos de marcas, si bien Gloria se ha asentado como la más recordada, no es la más recomendada, pero ocupa el segundo lugar después de Danlac entre la categoría lácteos. Tampoco es la que genera más confianza, ubicándose en la quinta posición. Y si bien es una de las marcas que más extrañarían si desapareciera, la supera Ideal. Al respecto, Rubiños explica que esto responde también a la conexión que establecen las marcas con sus segmentos de mercado, si es más de nicho puede tener un mayor ‘engagement’ con su segmento y su ausencia afectaría más. Al igual que si han desarrollado una conexión más emotiva y de confianza. El desafío sigue siendo que esta recordación se mantenga en el tiempo y se traduzca en la preferencia y valoración por parte del consumidor.