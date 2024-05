Los resultados al primer trimestre de IFS evidencian un mejor año para sus subsidiarias. ¿Qué indicadores generan mayor expectativa?

Hemos tenido un buen desempeño en préstamos y depósitos totales. En ambos casos hemos ganado participación de mercado.

¿Cómo queda ahora su participación?

En colocaciones, hemos llegado a 13,3% y en depósitos a 13,8%. Dentro de depósitos, en el segmento retail hemos llegado a 15,1% que es el ‘market share’ más alto que hemos tenido en la historia. Estamos contentos con ello porque lo hemos logrado digitalizando mucho a los clientes.

Informaron que IFS ha alcanzado un ratio de eficiencia de 37%. ¿Cuánto ha mejorado este indicador comparado con años anteriores?

Es uno de los mejores ratios de eficiencia de la región. Siempre hemos operado con un 40%, que ya se considera bueno para empresas que tienen tanta presencia en consumo. Estamos siendo disciplinados en inversiones y control de gastos, porque sabemos que el horizonte aún es incierto.

IFS opera con un ratio de eficiencia de 37%, posicionándose en la región como una de las más eficientes entre bancos y holdings financieras, dijo Castellanos. (Foto: Difusión)

Al cierre del 2023, los estados publicados demuestran un incremento de las provisiones del banco en más del doble frente al año previo. ¿Se han materializado retrasos en los pagos este año?

Nuestra cartera está muy bien provisionada. Es correcto que las provisiones han aumentado en esa magnitud, pero pese a ello seguimos siendo rentables. Lo importante ahí es ver la capitalización. Nuestro banco tiene un ratio de capital global por encima del 15% cuando el regulador pide alrededor del 11%. Eso es una tranquilidad para todos. En este trimestre, hemos visto que la mora ha continuado subiendo, pero ya se comienza a estabilizar.

¿Cuál es el nivel de mora de la cartera de créditos del banco?

Nuestro nivel de morosidad está por debajo del nivel del sistema. Tenemos una mora de 3,69% cuando el sistema está en 4,47% a marzo del 2024, según la SBS.

Con Interbank han alcanzado los 5 millones de clientes y la participación de aquellos que son digitales llega al 77%. A ese nivel , ¿la estrategia de transformación del banco demandará más inversión?

La visión es seguir digitalizando nuestros servicios y que sean los clientes quienes tomen las decisiones. No creemos en un mundo donde solo se haga interacción digital, pero sí uno donde la interacción sea principalmente digital. A nivel de IFS, seguiremos invirtiendo fuertemente en la digitalización de procesos y soluciones para clientes.

¿Cuál es la meta de estos clientes digitales a largo plazo?

Ese porcentaje representa a los clientes que, en el último mes, interactuaron con nosotros solo por canales digitales. Queremos que el número de clientes digitales en Interbank logre superar el 80%.

En cuanto a las oficinas físicas, ¿en qué magnitud se han reducido y transformado sucursales?

Hemos hecho una racionalización en cuanto al número de tiendas. Más o menos como el 40% de nuestra red ha sido reducida y le hemos cambiado el rol a las que existen, para que tengan los clientes ‘un viaje digital’. La principal función es cambiar los hábitos hacia una mayor digitalización.

Luis Felipe Castellano, CEO de Intercorp Financial Services. / Ronald Barros

¿Qué tipo de créditos tendrían mayor dinamismo este año?

Ante una economía que se comienza a recuperar –pero aún no crece–, debemos ser cuidadosos con el crédito. Vemos crecimiento en el mercado hipotecario que ha tenido un lento avance debido a las tasas altas. Luego vemos mucho crecimiento en medianas empresas. Las corporativas probablemente todavía se enfocarán en refinanciar sus préstamos a tasas más bajas frente a las anteriores. Un foco en hipotecas y en medianas empresas es lo que, particularmente, viene para Interbank.

Con Izipay, ¿qué oportunidades se abren para el mundo de pagos este año?

Creemos que todavía hay oportunidad de crecimiento en cobertura. Lo que buscamos es ganar participación frente al ‘cash’, eso traerá beneficios para los peruanos y les permitirá seguir siendo parte del sistema financiero.

En el caso de Interseguro, ¿qué ramas de seguros han mostrado mejor dinamismo?

Seguimos liderando el mercado de rentas vitalicias con aproximadamente 30% del mercado. En el negocio de seguro de vida de personas y el negocio de banca seguros también tenemos una buena tracción. Los resultados de Interseguro han sido positivos sobre todo viéndose en el mercado local. Hoy nos estamos diversificando más. Antes era solo de rentas, pero ahora estamos viendo otros negocios de seguros.

Como IFS, ¿qué se apunta a construir en el año?

Queremos que IFS sea una plataforma financiera que permita empoderar a los peruanos a través de soluciones financieras. La visión es mucho conocimiento de los peruanos a través de desarrollo de capacidades analíticas profundas y entregar soluciones principalmente digitales. Para eso tenemos una diversidad de empresas que brindan servicios y productos para los peruanos que cada vez las queremos hacer operar de forma integrada. Hemos crecido mucho, ahora debemos integrarnos.

IFS buscará la integración de los servicios que brindan sus subsidiarias. (Foto: GEC)

¿La expansión regional sigue en la mira de IFS?, ¿es un objetivo a largo plazo?

Seguimos mirando mercados en la región para ver dónde se presenta la oportunidad. Es difícil encontrar algo inmediato. Seguiremos comprometidos con nuestros esfuerzos en el Perú. La expansión está dentro de la visión, pero no es algo inmediato.

Tras el ‘downgrade’ aplicado al Perú, S&P aplicó una rebaja a la calificación de IFS. ¿Afecta ello al financiamiento?

Sin duda, no es una buena noticia el ‘downgrade’ del país. En el mediano y largo plazo, esto encarece el acceso a financiamiento a empresas peruanas. Ese es el principal impacto. Ese ‘downgrade’ impactó al sistema, pero el sistema se mantiene sólido y bien capitalizado. A IFS no le afecta porque no levantamos recurrentemente capital, lo hace Interbank. El banco ha sido la institución que, dentro del sistema, no ha sido afectada. Por lo que debemos preocuparnos es por el país.