Conforme a los criterios de Saber más

Las grandes, medianas y pequeñas industrias agrupadas en la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y el colectivo Mypes Unidas del Perú, manifestaron su preocupación por la propuesta normativa del Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado (COES) que variabiliza los costos fijos del gas natural usado en generación térmica.

En un comunicado público, el presidente de la SNI, Ricardo Márquez, alertó que la propuesta perjudicará fuertemente al sector industrial al elevar los precios actuales de la energía hasta en un 40%.

“Si el cambio normativo se aprueba, se afectará de manera casi inmediata a empresas industriales de todo tamaño, así como a empresas de otros sectores productivos”, dijo.

Remarcó que este perjuicio alcanzará a los hogares de todo el país y también a la canasta básica familiar, que se verá afectada por el aumento en el costo de fabricación de muchos artículos (pan, fideos, etc.).

A entender de la SNI, la propuesta del COES no es técnica, en tanto obliga a las generadoras térmicas a gas natural que incluyan sus costos fijos (take or pay y ship or pay) como si fuesen costos variables.

En el mismo sentido se pronunciaron las Mypes Unidas del Perú.

“Tal como alertamos en octubre del 2020 y los diversos cálculos hechos por los especialistas en la materia, el aumento del precio de la energía de manera inmediata podría estar en un mínimo de 10 % o, como lo señala la SNI, en un 40%”, señalaron.

Añadieron que, de ser ciertas estas cifras, estará en manos del Minem y del Gobierno “la sobrevivencia de las mypes y el aumento de los precios al consumidor”.

Las Mypes de todo el Perú piden la ayuda del Gobierno para sobrevivir a los cambios normativos eléctricos motivados por la sentencia de la Corte Suprema en contra del Minem. (Foto: Omar Lucas)

REVISIÓN POR OSINERGMIN

Ambas entidades, la SNI y las Mypes, solicitaron a Osinergmin que revise con imparcialidad los efectos de la propuesta del COES, toda vez que esta debe estar en concordancia con la Ley de Concesiones eléctricas y “no basado en los intereses comerciales de una empresa (Luz del Sur)”.

Cabe señalar que la propuesta del COES es la respuesta del Minem al fallo de la Corte Suprema que le ordena modificar la regulación eléctrica.

Por Decreto Supremo 031-2020-EM, el Minem encargo al Coes que se encargue de plasmar la sentencia en una propuesta técnica, la misma que será revisada, corregida y observada por Osinergmin a lo largo de 60 días hábiles (que corren a partir del 4 de febrero pasado).