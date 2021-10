Conforme a los criterios de Saber más

El precio del gas (específicamente el GLP envasado o balón de gas) vuelve a subir, para dolor de cabeza de las amas y amos de casa. Y para sinsabor del Gobierno, que había apostado todas sus fichas a una solución expeditiva: la devolución de dicho recurso energético al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) a fin de lograr una reducción instantánea de S/11 a S/13 en su precio.

De hecho, la medida consiguió bajar el precio del gas en S/9 a S/10 desde el día de su aplicación, el pasado 7 de setiembre, pero solo transitoriamente.

Tres semanas después, el precio del balón de gas subía en S/4,5 a S/5, pulverizando, así, la intención buscada con su inclusión en el FEPC.

“Ahora nos queda una reducción neta de S/5, pero con una nueva actualización quizás no quede nada”, advierte Abel Camasca, gerente general de la Asociación de Plantas Envasadoras de GLP (ASEEG).

¿Por qué el precio del gas envasado persiste en seguir subiendo? Para entender esto, primero debemos explicar qué es el FEPC.

Problema de fondo

El FEPC fue creado hace 17 años para evitar que la volatilidad de los precios internacionales del petróleo y sus derivados se traslade a los consumidores.

A ese fin, estableció una banda de precios, con un límite máximo y un límite mínimo, de tal manera que si el precio del hidrocarburo sube por encima de la banda, el Estado compensa a las empresas productoras e importadoras con recursos del fondo. Caso contrario, las empresas compensan al fondo. Se trata, por tanto, de un fondo revolvente.

El GLP envasado bajó cerca de S/10 luego de que el Gobierno decretara su inclusión en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Pocos días después, sin embargo, el precio de este hidrocarburo volvió a subir. (Foto: Getty)

El problema con esto, apunta el especialista en hidrocarburos Renato Lazo, es que nos encontramos en un contexto global de alza continua de precios de todos los combustibles, incluyendo el GLP, el cual no deja avizorar un horizonte en el cual el Estado dejará de poner dinero.

Esto significa que los S/4 millones diarios destinados a sostener el fondo se podrían convertir fácilmente en S/ 8 millones, S/10 millones o más millones al día, “quien sabe por cuánto tiempo”, anota Lazo.

De hecho, Aurelio Ochoa, ex presidente de Perú-Petro, ha calculado que los S/200 millones asignados por el Gobierno para sostener el FEPC solo durarán 1 o 2 meses; y que el costo de esta política rondaría los S/1.000 millones a S/1.300 millones al año. Una suma tremenda para subsidiar el GLP.

“Con esta realidad, más el aumento de fletes en el transporte [el 20% del GLP que se consume en el país se tiene que importar] y el alza del tipo de cambio, se hace difícil que los comercializadores, distribuidores, envasadores y productores de GLP puedan bajar el precio. Más bien, tenderían a subirlo”, apunta Bruno Bellido, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de Lima.

Banda de precios

Abel Camasca ensaya, sin embargo, otra explicación para el fracaso del regreso del GLP envasado al FEPC. A su entender, esto se debe a que dicha vuelta no ha seguido las pautas originales, establecidas cuando el fondo fue creado (en 2004).

Una tiene que ver con el aumento en la frecuencia de la actualización de la banda de precios, de 2 meses a 1 mes, un cambio que “ha impedido que la población pueda beneficiarse por más tiempo” de la rebaja inicial de S/9 a S/10 aplicada en setiembre.

Los precios de todos los combustibles suben fuertemente alrededor el globo. Perú importa el 20% de todo el GLP que consume a precios cada vez más onerosos para las familias de menores recursos. FOTO/Bloomberg

Y otra tiene que ver con la magnitud de las actualizaciones, pues, “en el antiguo FEPC estas no podían exceder en 1,5% a la actualización previa”. Mientras que el nuevo FECP “contempla una variación de hasta 10%”, explica Camasca.

“Todo esto ha desnaturalizado la intención del Gobierno de mantener la estabilidad de precios por un tiempo”, anota el especialista.

El análisis de las causas que originan el alza del GLP envasado varía según el interlocutor. Pero el diagnóstico es el mismo: Si el Gobierno no toma medidas rápidas, habrá malestar y protestas en la población.

“El problema es gordo por donde se lo mire y tiene que ser resuelto ya, porque no hay tiempo para más”, advierte Lazo. ¿Qué hacer?





Posibles soluciones

Para Abel Camasca, la solución radica en devolver el FEPC a su estado primigenio, restaurando su periodicidad bimensual y corrigiendo la variación en las bandas.

Otros especialistas abogan, sin embargo, por olvidarse del FEPC y usar el FISE, es decir, por liberar el precio del GLP envasado pero atenuando su impacto en los hogares más necesitados.

La mayoría de especialistas en energía aconseja al Gobierno que saque el GLP envasado del FEPC y oriente sus esfuerzos a subvencionar a las familias pobres con recursos del FISE.

“La idea es bajar el precio para la población que no puede pagar. No para todos [el FEPC subsidia también a quienes tiene dinero]. ¿Dónde está el fondo para los que no pueden pagar? Se llama FISE. Lo ampliamos si hace falta. Le ponemos reglas más sencillas y lo focalizamos por zonas”, recomienda Luis Espinoza, ex viceministro de Energía.

De esta manera, añade Aurelio Ochoa, se reencausaría el desembolso de los S/200 millones del FEPC hacia el FISE, duplicando o triplicando el número de beneficiarios -800 mil al día de hoy- de ser necesario.

De acuerdo a Lazo, todo esto debe hacerse con carácter de urgencia para “capear el temporal”, pues, lo cierto es que “el GLP será cada vez más caro y escaso” debido al agotamiento de su principal insumo: los líquidos de gas natural de Camisea, y a su elevada cotización en el mercado internacional.

Por eso, tanto él como Ochoa y Espinoza, aconsejan sustituir gradualmente el GLP por el gas natural, recurso energético que sí tenemos en abundancia y a un precio al alcance de los bolsillos, gracias al contrato firmado con el Consorcio Camisea, que estabiliza su valor.

Para eso, sin embargo, se necesita que el Estado y el sector privado se apliquen a fondo a la construcción de gasoductos, la mejor manera de llevar este hidrocarburo a los hogares peruanos de forma eficiente y económica.

Debido al precio cada vez más alto del GLP, los expertos en energía aconsejan reemplazar gradualmente este hidrocarburo por el gas natural, más barato y abundante. A ese fin, urgen la construcción de redes de ductos. (Fotos GEC)