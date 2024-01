Si el Congreso aprueba la iniciativa, esta entraría en vigencia a partir del 1 de enero del 2025.

Cambios

Actualmente el Perú tiene un esquema tributario compuesto por cuatro regímenes principales a los que los negocios pueden acogerse de acuerdo a su tamaño: el RG, el RMT, el RER y el RUS. El RUS tiene un tope de S/96 mil; el RER, de S/525 mil; y el RMT, de S/8′740.000. Los que superen la última cifra pasan a tributar mediante el RG.

Tras la eliminación del RER y del RMT, el siguiente cambio significativo del proyecto de ley está en la modificación del límite para acceder al RUS. Este dejaría de ser de S/96 mil y pasaría a tener el valor de 19 UIT. Si se considera el valor de la UIT en el 2024 (S/5.150), el tope máximo sería de S/97.850 e iría modificándose con el pasar de los años junto a la UIT.

Así, todas las empresas que ingresen o tengan adquisiciones por menor valor tributarían mediante el RUS, que mantendría sus cuotas de pago en S/20 y S/50 al mes. La iniciativa también contempla un incentivo para las empresas que se acojan por primera vez al RUS: no pagarán impuestos durante los primeros seis meses.

Actualmente el RER tiene una tasa del 1,5% para actividades de comercio o industria y del 2,5% para actividades de servicios. En tanto, el RMT tiene una tasa del 18%.

Cabe destacar que la propuesta del Ejecutivo prohíbe que las empresas dentro del RUS puedan emitir o entregar comprobantes de pago “que permitan ejercer el derecho al crédito fiscal o ser utilizados para sustentar gasto y/o costo para efectos tributarios”.

En tanto, los negocios que superen el límite de 19 UIT pasarían al RG, que establece una tasa de Impuesto a la Renta del 29,5%.

La medida también brinda un incentivo a estas últimas: las contribuyentes que pasen al RG, pero que no superen las 150 UIT de ingresos anuales (S/772.500, con la UIT del 2024) podrán aplicar una deducción por cada trabajador que contraten.

“El contribuyente del RG que contrate trabajadores, para efectos de la determinación del impuesto a la renta de los ejercicios gravables 2025, 2026 y 2027, aplica una deducción adicional equivalente al 20% de la remuneración básica que pague a dichos trabajadores siempre que la relación laboral se inicie a partir del 1 de enero del 2025, independientemente de su jornada de trabajo y su modalidad contractual”, señala el documento. La remuneración no debe superar los S/1.700 al mes.

Reacciones

Según especialistas consultados, la reducción de regímenes tributarios era necesaria para eliminar los desincentivos al crecimiento de empresas. Además, saludaron los incentivos para la transición entre regímenes.

“Los beneficios son muy positivos. Lo que existe en las microempresas es el cuestionamiento de por qué se deben formalizar. Aquí el Estado te sostiene por una pequeña etapa en la que pasaste al mundo formal, por un periodo de tiempo. Al final del día uno ahí tendría los beneficios de ser formal mientras se está adaptando”, afirmó Víctor Valdéz, asociado senior del estudio Rebaza, Alcázar & De Las Casas.

A pesar de esto, cuestionó la prohibición de que los negocios que tributen a través del RUS no puedan emitir comprobantes de pago que puedan ser utilizados para el financiamiento de sus actividades.

“Hoy, las empresas que están en el RER emiten facturas. Si eliminas el comprobante de pago, el proveedor no puede financiarse a través del ‘factoring’ cuando ese es un mecanismo que debería promoverse. Por otro lado, el que vende el bien tampoco se beneficia, pues hoy se puede deducir los gastos tributarios presentando la boleta electrónica”, explicó.

Por su parte, Klever Espinoza, socio del estudio KERZ, advirtió que el hecho de simplificar los regímenes tributarios no es sinónimo de que aumente la base tributaria.

“No pagar impuestos en los primeros seis meses no significa que uno se va a formalizar. El contribuyente espera que el Estado use bien los tributos. Si se contribuye y los recursos no se reflejan en seguridad, seguridad jurídica, reglas claras para hacer negocios, entonces no habría razón para la formalización”, indicó.

Por el mismo motivo, Alexa Adriazola, asociada principal del estudio PPU, resaltó que es necesario que el Estado a través de la Sunat acompañe a los contribuyentes de empresas que pasen por poco el umbral de las 19 UIT. En caso no se dé una buena comunicación, las empresas podrían no entender los nuevos requisitos que trae pertenecer al RG, lo que podría desincentivar el pago de impuestos e, incluso, la formalización para las empresas más pequeñas.

“El ingreso al RG será problemático porque tiene bastantes más complejidades. Me preocuparía que algún contribuyente del RMT o del RER que esté acostumbrado a la forma de su pago de impuestos digan que es muy complejo para ellos el salto al RG y se pierda el incentivo [del pago de impuestos]. Ahí Sunat tiene que hacer un acompañamiento, decirles claramente cuáles son las nuevas reglas del juego”, comentó.

En ese sentido, exhortó al Estado a ser claro en su reglamento cómo será la transición y qué plazos tendrán las empresas para pasar del RER o el RMT a los nuevos regímenes.

