El rápido avance del COVID-19 ha impactado a varias empresas del mundo, por ello, es necesario que los líderes empresariales observen los signos iniciales y las tendencias en desarrollo para evaluar cómo está evolucionando la recuperación.

En base a ello, el estudio “COVID-19 Response: Big Decisions for CEOs Right Now and Urgent Questions About the Time After” de Boston Consulting Group (BCG) brinda 12 acciones inmediatas que los CEOs necesitan tomar en este momento:

Sistema de respuesta rápida y estrategia de comunicación

Es necesario que cada líder de una organización tenga un sistema virtual que permita conocer el estado del mercado, operaciones y problemas claves que enfrenta la empresa en el momento. Asimismo, resulta importante contar con una modalidad digital donde los jefes de cada área se reúnan en el día y sean capaces de tomar decisiones inmediatas y que puedan intensificar la comunicación: ¿Quién comunica qué a quién? ¿Y con qué frecuencia? El público será su propia gente.

Reducir la velocidad de combustión

Se deben suspender los aumentos salariales, congelar la contratación, reducir el recuento de empleados de bajo rendimiento, cosechar los ahorros de eventos cancelados y reducir significativamente la comercialización durante las semanas pico del brote.

Liquidez financiera, el único objetivo

Las empresas deben crear reservas y posponer proyectos de inversión de capital. Conocer y considerar qué socios comerciales son lo suficientemente importantes para su cadena de valor y estar preparado para apoyarlos y ayudarlos a sobrevivir.

Aprovechar la ventaja

Es recomendable que los gerentes de cada área busquen formas de capturar participación de mercado donde se pueda, tratar de adaptarse al nuevo comportamiento del cliente quienes se mudan a nuevos canales de comunicación.

Endurecer la seguridad de TI

Muchas compañías cuentan con equipos informáticos (servidor) donde almacenan información confidencial, con la modalidad del teletrabajo, este equipo, al usarse externamente, los ciberdelincuentes aprovechen estas ventanas abiertas para atacar, por ello es necesario asegurar los sistemas TI y que estén a la altura del desafío.

Construir planes de contingencia

Si ha cerrado parte de sus operaciones (por ejemplo, sucursales de sus bancos minoristas, plantas de producción), es indispensable hacer uso de canales alternativos o sitios web para satisfacer las necesidades de sus clientes.

Infundir urgencia comercial en primera línea

Incluso en esta grave recesión, hay focos de crecimiento. Deben organizar una rápida aceleración en los canales de venta en línea para llevar a la compañía de ser offline a online, no solo para canales de consumo y reventa, sino también para todas las ventas B2B.

Comprometerse con el personal

Este es el momento de aprovechar el propósito de su empresa y hacer que los líderes se relacionen con el personal. Apoye a los padres que trabajan que tienen que cuidar a sus hijos y proporcionarles educación en el hogar.

Pruebas de estrés de la línea de ingresos, P&L y flujo de caja

Establezca modelos detallados de sus cinco principales mercados para estimar cómo se desarrollarán y medir las sensibilidades clave en el estado de resultados. Debe actualizarse cada 48 horas a medida que se desarrolla la crisis.

Hacer bien

Identificar oportunidades pro bono. Mejorará las habilidades de su organización y mejorará su reputación en la sociedad.

Mantenerse fiel a los clientes

Sus clientes están bajo el mismo estrés que usted. Si puede ayudar a sus clientes más leales con soluciones que marcan la diferencia, estrechará los lazos y esa relación persistirá una vez que termine la emergencia.

Proteger a los colaboradores

La salud y la higiene son los primero: si su gente no se mantiene saludable, no tiene una empresa.

¿Qué es la covid-19?

La covid-19 es la enfermedad infecciosa que fue descubierta en Wuhan (China) en diciembre de 2019, a raíz del brote del virus que empezó a acabar con la vida de gran cantidad de personas.

El Comité Internacional de Taxonomía de Virus designó el nombre de este nuevo coronavirus como SARS-CoV-2.

