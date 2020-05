El titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Édgar Vásquez, indicó que el protocolo biosanitario para el reinicio de operaciones de los restaurantes en las modalidades de recojo en el local y delivery sería publicado entre este miércoles 6 y jueves 7 de mayo.

La propuesta que está siendo evaluada por el Ejecutivo sugiere algunas medidas para reducir el riesgo de contagio del nuevo coronavirus en los servicios de reparto a domicilio. ¿Cuáles son esas exigencias?

Para el reparto de los productos, se propone que el trabajador use guantes, mascarillas y lentes. Asimismo, que los restaurantes les proporcione a sus repartidores productos químicos, como desinfectantes para manos (alcohol, gel, etc.) y para superficies inertes (alcohol, lejía, amonio cuaternario, yodo, etc.).

ANTES DEL REPARTO

Antes de iniciar el delivery, el repartidor deberá lavar y desinfectar sus manos, tendrá que verificar que el precinto de seguridad del pedido se encuentre intacto, y deberá desinfectar el contenedor donde se colocarán los pedidos.

La empresa, por su parte, deberá verificar que el repartidor lleve la cantidad necesaria de los equipos de protección, como mascarilla y guantes, así como que este cuente con un dispensador portátil con solución desinfectante para la entrega del pedido.

Italia empezará a reactivar su economía desde el próximo 4 de mayo y para junio ya tendrá abiertos sus museos, bibliotecas, bares, peluquerías o restaurantes. (AP Photo/Andrew Medichini)

Asimismo, el dueño o encargado del negocio deberá asegurar la limpieza y desinfección del vehículo de transporte, y tendrá que planificar la ruta de entrega evitando zonas de aglomeración de personas y vehículos.

En esa línea, la “Guía técnica para los restaurantes y servicios afines con modalidad de servicio a domicilio” -publicada el 3 de mayo por el Ministerio de Salud- señala que la administración del restaurante o servicio afín es responsable de supervisar las acciones para garantizar que el repartidor encargado de transportar el alimento realice el correcto lavado de manos con agua, jabón o desinfectante.

“Asimismo, debe controlar que su temperatura corporal no sea superior a 37°C, según lo indicado por el Ministerio de Salud, y que no presente procesos respiratorios, tales como: tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, entre otros”, se lee en la guía.

DURANTE EL REPARTO

El repartidor, de acuerdo con el proyecto del protocolo, deberá asegurar que la entrega del pedido sea realizada directamente al cliente. En el caso de departamentos y condominios, el repartidor hará entrega en el área de recepción o ingreso.

Verificar que el cliente utilice mascarilla antes de la entrega del pedido, de no contar con ella, no entregará el pedido, hasta que se realice la acción correctiva.

Para realizar el pago, el restaurante podrá permitir que la transacción se realice mediante un POS. En ese caso, el repartidor deberá desinfectar la tarjeta del cliente, el POS y el lapicero que utilice durante la operación.

Si el pago es en efectivo, el repartidor deberá recibir el dinero evitando tener contacto directo con este.

Después de cada servicio, el trabajador deberá desinfectar sus manos y el dispositivo móvil.

DESPUÉS DE LA ACTIVIDAD

Al retornar a la empresa, se deberá limpiar y desinfectar las superficies del vehículo y el contenedor.

Luego, se desecharán los equipos de protección, utilizados por el repartidor, en los tachos destinados a riesgo biológico.

Por último, el repartidor deberá lavar y desinfectarse las manos antes de recoger un nuevo pedido.

OBLIGACIONES DE LOS CLIENTES

El cliente deberá contar con los equipos de protección necesarios (guantes, lentes y mascarilla) para prevenir el riesgo de contagio del COVID-19 establecidos normativa peruana y la empresa.

En caso el cliente no cumpla lo dispuesto, la empresa podrá decidir no entregar los alimentos.

MEDIOS DE PAGO

El proyecto del protocolo sugiere que optar por medios de pago electrónicos, ya sea mediante transferencias bancarias, aplicativos u otras herramientas. Esto con la finalidad de reducir el riesgo de contagio por interacción directa entre el repartidor y el cliente.

“Si la empresa opta por pagos que involucran la interacción directa entre el repartidor y el cliente (pagos en efectivo y uso de POS) deberá demostrar las medidas de bioseguridad implementadas para prevenir el riesgo de contagio de COVID-19”, se lee en el documento.

Al momento de realizar su pedido el cliente será consultado sobre la forma de pago que desea emplear. Si este indica que pagará con efectivo, se le preguntará las denominaciones de los billetes para que el repartidor lleve el vuelto empaquetado.

Luego de la publicación del protocolo, el Ejecutivo informó que cada empresa deberá presentar su plan de emergencia al ministerio que corresponda, para que dicha cartera lo evalúe y lo apruebe o deniegue. (Foto: AFP / FREDERICK FLORIN)

¿Qué falta para el reinicio de operaciones?

A la fecha, el Ejecutivo ha autorizado mediante un decreto supremo el reinicio de actividades y el Ministerio de Salud publicó lineamientos para a vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19. Aún está pendiente la publicación de una resolución del Ministerio de la Producción (Produce) o del Mincetur en la que se establezcan los criterios específicos y territoriales para el inicio de operaciones, así como la publicación del protocolo biosanitario, y una resolución ministerial con el protocolo sectorial.

“Se ha dado un plazo de cinco días hasta el día viernes para que salga publicado el protocolo biosanitario. En un inicio se dijo que el Ministerio de Salud lo publicaría, pero eso cambió y otra cartera relacionada al sector, que puede ser el Ministerio de la Producción o el Mincetur, estará a cargo [de la publicación del protocolo]. Eso también se deberá establecer”, afirmó Carlos Canales, presidente de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur).

Jorge Penny, presidente del sector Gastronomía de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), indicó que los restaurantes están a la espera que el Ejecutivo determine en qué regiones o en qué zonas se va a permitir el delivery. “Hay zonas donde el nivel de contagio es muy alto, entonces no van a abrir en una primera instancia”, agregó Penny.

Tras el registro de información en el Sicovid-19, los restaurantes podrán iniciar operaciones. (Foto: Fernando Sangama GEC)

Luego de la publicación del protocolo, el Ejecutivo informó que cada empresa deberá presentar su plan de emergencia al ministerio que corresponda, para que dicha cartera lo evalúe y lo apruebe o deniegue.

En caso que el ministerio apruebe el plan, la empresa deberá registrar una serie de datos en el Sistema Integrado para COVID-19 (Sicovid-19).

“A mi entender el Sicovid-19 es una especie de declaración jurada en la que señalas que cumples con todo los mandatos fijados para el reinicio de actividades, así como los protocolos que se van a cumplir en el restaurante”, comentó Fredy Gamarra, gerente general de la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines (Ahora Perú).

Cabe mencionar que el portal del Sicovid 19 no está disponible hasta el momento. “Esperamos que esta semana sea creado el sistema”, puntualizó el presidente de Canatur.

Tras el registro de información en el Sicovid-19, el restaurante podrá iniciar operaciones.

¿Cuántos restaurantes volverán a operar?

El sector Gastronomía de la CCL, Canatur y Ahora Perú coinciden en que el número de restaurantes que volverán a operar será muy acotado.

“De los 250.000 restaurantes que hay en el Perú en promedio, cerca de 70.000 restaurantes formales que cuentan con todos los requisitos para poder operar. De ellos, hay que hacer una segunda selección para ver cuántos empezarán a operar posiblemente la próxima semana. Se espera que esta semana salga la autorización formal”, señaló Penny.

El titular de Canatur estimó que alrededor de 1% de restaurantes a nivel nacional habrán reiniciado sus operaciones en la primera fase de reactivación. Es decir, aproximadamente 2.000 restaurantes. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) coincide con esta cifra.

“Las empresas que se verán más favorecidas por esta medida son las fast food, mayoritariamente las pollerías y los chifas. Habrá una gran cantidad de restaurantes que no va a poder atender porque requerirán mayores recursos para cumplir con las exigencias de los protocolos sanitarios, sobre todo los pequeños”, remarcó.

A su turno, Gamarra, de Ahora Perú, coincide en que cerca de 1% de restaurantes podrían reanudar sus actividades. No obstante, aclaró que no necesariamente todos ofrecerán el servicio de reparto. En algunos casos, estos solo podrían vender sus productos bajo la modalidad de recojo en el local.

“Al comienzo van a haber muchos restaurantes operando bajo la modalidad de recojo. El servicio de reparto lo harán sobre todo los restaurantes que ya tenían los procedimientos para atender bajo esta modalidad”, subrayó Gamarra.

¿Cuándo reanudarán sus labores?

Canales y Gamarra prevén que entre el 11 y el 15 de mayo empezarán a operar un grupo muy reducido de restaurantes.

“Los que han cumplido con las normas sanitarias en el pasado les será fácil sumarse al reinicio de actividades. Los que no cumplían será quienes tengan mayores inconvenientes”, afirmó Gamarra.

Canales y Gamarra prevén que entre el 11 y el 15 de mayo empezarán a operar un grupo muy reducido de restaurantes. (Foto: Pixabay)

Asimismo, Penny acotó que los restaurantes ya tenían un protocolo muy estricto pero, a diferencia del protocolo biosanitario en el marco del COVID-19, siempre se ha aplicado básicamente en el área de la cocina.

“Ahora lo que se busca es fortalecer ese protocolo que se aplicaba en las cocinas y además aplicar medidas similares en otras zonas o procesos del restaurante. Es decir, desde que ingresa el proveedor con los alimentos hasta que el repartidor entrega el producto”, indicó Penny.

APPS DE DELIVERY

Esta semana la titular del Produce, Rocío Barrios, señaló que desde su sector se han comprometido a evaluar el reinicio de operaciones de los aplicativos de delivery (como Glovo, Uber Eats, Rappi) antes de que termine el mes de mayo, a fin de contar con un protocolo establecido y con las condiciones en las que se desarrollará dicho servicio.

En entrevista con RPP, la titular del sector dijo que saluda que estas empresas estén evaluando la posibilidad de que los motorizados cuenten con “una especie de tipo seguro de vida o seguro de riesgo”. (Foto: GEC)

En entrevista con RPP, la titular del sector dijo que saluda que estas empresas estén evaluando la posibilidad de que los motorizados cuenten con “una especie de tipo seguro de vida o seguro de riesgo”.

“Saludo la decisión de este tipo de empresas, que ya han montado un centro de operaciones, justamente para ver el tema de protocolos y de garantizar todo el uso de los implementos de bioseguridad para las personas que trabajarían para estos aplicativos”, indicó.

