Las exportaciones de la cadena textil-confecciones sumaron US$ 761′824.000 en los primeros cinco meses del año, reflejando un incremento de 36.6% respecto al mismo periodo del 2021 (US$ 557′586.000), la cifra más alta de los últimos 10 años en ese lapso, informó hoy la Asociación de Exportadores (Adex).

La gerenta de Manufacturas del gremio, Melissa Vallebuona Peña, resaltó el papel fundamental de Estados Unidos, principal mercado de las prendas de vestir y segundo de los productos textiles, gracias al Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambos países.

Además, mencionó la importancia del proyecto de Ley N° 1567-2021-CR (Ley para la reactivación, competitividad y formalización de la industria textil peruana sostenible, con vigencia hasta el 31 de diciembre del 2032), que está en la Comisión de Economía del Congreso de la República, pues de ser promulgado fortalecerá esa cadena y traerá consigo un impacto positivo a nivel socio-económico.

Según cifras del Sistema de Inteligencia Comercial Adex Data Trade, entre enero y mayo de este año los despachos textiles ascendieron a US$ 215,4 millones reflejando un alza de 29,2% en relación al mismo periodo del año pasado.

Su principal mercado fue Colombia con US$ 29,6 millones, al concentrar el 13,7% del total. Le siguió EE.UU. (US$ 27,4 millones), Chile (US$ 21,3 millones), Italia (US$ 20,5 millones) y Ecuador (US$ 18,9 millones), entre otros. Partidas como pelo fino cardado de alpaca, los demás tejidos de punto de algodón e hilados de lana, fueron las más demandadas.

En tanto, los envíos de prendas de vestir sumaron US$ 546,3 millones, lo cual significó una variación positiva de 39,8% en comparación a enero-mayo del 2021, pero sin llegar al monto máximo histórico del 2012.

Países como Estados Unidos (US$ 375,2 millones), Chile (US$ 31,5 millones), Canadá (US$ 25,9 millones), Brasil (US$ 17,8 millones) y Alemania (US$ 16,7 millones), lideraron el ranking de estos despachos. Los t-shirts de algodón para hombre o mujer, camisetas interiores de punto y camisas de punto fueron sus productos más solicitados.