Conforme a los criterios de Saber más

El Perú realizó la segunda emisión de bonos peruanos en el mercado internacional, en el año, por un monto de US$4.000 millones. Los especialistas del mercado calificaron la emisión de exitosa, debido a que el monto de la deuda peruana que los inversionistas extranjeros estaban dispuestos a comprar superó en más de 2,5 veces la oferta (US$10.000 millones).

“Ha sido la primera emisión de bonos sostenibles. Los ‘spreed’ fueron un poquito más elevados que los de marzo pasado [...]. Se colocaron US$ 4.000 millones para una demanda de un poco más de US$10.000 millones. De todas formas, como ha sido una emisión grande y hemos visto bastante demanda, estamos concluyendo que hay aún muchísimo apetito por el Perú”, aseveró Patricio Luza, subgerente de renta fija de Renta4 SAB.

La emisión se realizó en tres tramos. En primer lugar, uno con vencimiento en 12 años (al 2034) por un total de US$ 2.250 millones; en segundo lugar, otro por US$ 750 millones a 30 años (reapertura al 2051) y por último, otro por US$ 1.000 millones a un plazo de 50 años (al 2072).

Las tasas de interés de los bonos peruanos en el mercado internacional se determinan sobre la base de las tasas de interés de los bonos del Tesoro Norteamericano más un adicional (’spreed’), que representa el riesgo del país.

El alza del precio del gas licuado (GLP) es una de nuestras principales preocupaciones hoy en día y nos lleva a pensar en el gas natural vehicular, un segmento olvidado en los últimos años. Si vemos las cifras de Osinergmin, el precio promedio de GLP en Lima aumentó en 59% entre enero del 2020 y agosto de este año. El gas natural vehicular, subió apenas 0,63%. ¿Por qué y cuáles son sus barreras de masificación en el transporte?

Así, en el caso de los bonos al 2034 y 2051 se emitieron con 150 puntos básicos (1,5%) sobre la tasa del título del Tesoro de Estados Unidos al mismo vencimiento, lo que se tradujo en tasas finales de 3,08% y 3,45%, respectivamente.

En el tramo del 2072, el papel se vendió con 180 puntos básicos sobre la tasa del bono norteamericano, que se tradujo en una tasa de 3,77%.

Ampliación de las tasas

Para una fuente del mercado, así como para Renta4 SAB, los niveles de ‘spreed’ o la prima adicional que los inversionistas piden al Perú por sus papeles sobre los bonos de Estados Unidos fueron comparativamente más altos frente a la emisión de bonos de marzo.

“Más o menos, los ‘spreed’, en promedio, fueron 30 puntos básicos más”, comentó Luza.

Asimismo, las tasas de interés base fueron más altas, debido a que en Estados Unidos las tasas estuvieron subiendo de forma importante por la coyuntura de mayor inflación y expectativa de retiro de estímulo monetario por parte de la Reserva Federal de EE.UU. (FED).

“El mercado ha reaccionado normal. La gente habla de tapering [retiro de estímulo monetario por parte de la FED], hay más inflación, el mercado no ha exagerado en el riesgo [’spreed’ que piden por los bonos peruanos]”, dijo una fuente de un banco de inversión que prefirió el anonimato.

Para Luza todavía hay muchísimo apetito por el Perú y en general en Latinoamérica en países que tienen un poco menos de ruido político.

Luza indicó que por ejemplo, Colombia ya no tiene grado de inversión, Chile presenta una coyuntura de retiro de fondos de las AFP y periodo de elecciones, en que la izquierda ocupa los primeros lugares, por lo que Perú termina siendo la opción más favorable, pese a tener un gobierno de izquierda medio populista, dijo.

“Es la primera emisión en el gobierno de Pedro Castillo y ha tenido resultados favorables. También hay que ponderar que el MEF no ha estado emitiendo bonos locales hace varios meses y recién ha retomado estas emisiones hace tres semanas, entonces, como que han entrado tímidamente y les ha ido bien”, concluyó.

VIDEO REDOMENDADO

El alza del precio del gas licuado (GLP) es una de nuestras principales preocupaciones hoy en día y nos lleva a pensar en el gas natural vehicular, un segmento olvidado en los últimos años. Si vemos las cifras de Osinergmin, el precio promedio de GLP en Lima aumentó en 59% entre enero del 2020 y agosto de este año. El gas natural vehicular, subió apenas 0,63%. ¿Por qué y cuáles son sus barreras de masificación en el transporte?

TE PUEDE INTERSAR