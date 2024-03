El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), informó que durante el 2023 registró un nuevo récord, con la presencia de 9.331 empresas exportadoras, cifra histórica que supera en 2,2 % a la obtenida un año antes.

El Reporte Mensual de Comercio – Diciembre 2023, detalla que unas 6.391 empresas son mipymes: 729 medianas, 3.029 pequeñas y 2.633 micros. Juntas, en el transcurso del año, lograron envíos por US$ 2.251 millones, valor 5,7 % mayor respecto al 2022.

“Las mipymes continúan siendo una importante parte de las empresas que realizan envíos al exterior, al representar el 68% del total de empresas exportadoras. El 2023 fue un año donde nuestras empresas demostraron una importante capacidad de resiliencia para mantener su crecimiento.”, dijo el ministro Juan Carlos Mathews.

El 63 % de los envíos corresponde a minerales (metálica y no metálica) y 16% a productos agropecuarios, rubros que también alcanzaron valores históricos el año pasado al sumar US$ 40.537 millones (+11,4%) y US$ 10.134 millones (+4,2 %) respectivamente.

Este resultado se explica en gran medida gracias al crecimiento en las ventas de frutas (+14,9 %) y hortalizas (+2,4 %), que sumaron US$ 5.646 millones y US$ 1.577 millones respectivamente.

Los principales destinos de las exportaciones, fueron Estados Unidos, la Unión Europea (Países Bajos, España, Alemania), Ecuador, Reino Unido, Chile y China.

Dentro de las acciones del Mincetur para promover el desarrollo de las mypes exportadoras se encuentran: la Ruta Productiva Exportadora (RPE) y el Programa de Apoyo a la Internacionalización (PAI).