El titular del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), Iván Merino, se refirió a la propuesta del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, sobre renegociar el contrato con la concesionaria del gas de Camisea y resaltó que, desde su despacho, promoverán acuerdos para el beneficio de la población.

“Estamos comprometidos en trabajar con todos los actores, para lograr consensos en función al bienestar concreto de la ciudadanía. Desde el Ministerio de Energía y Minas propiciamos el diálogo directo y mantenemos nuestra política de puertas abiertas. Hagamos las cosas bien”, expresó Merino Aguirre a través de Twitter.

La réplica del ministro Merino sucede luego de que Guido Bellido proponga a la empresa explotadora y comercializadora del gas de Camisea renegociar el reparto de utilidades a favor del Estado Peruano. Sin embargo, el presidente del Gabinete Ministerial advirtió que, de no llegar a un acuerdo con la empresa, se optaría por la nacionalización del yacimiento.

“Convocamos a la empresa explotadora y comercializadora del gas de Camisea, para renegociar el reparto de utilidades a favor del Estado, caso contrario, optaremos por la recuperación o nacionalización de nuestro yacimiento”, aseveró Bellido a través de Twitter.

La iniciativa de Bellido Ugarte contradice a lo afirmado por el ministro de Economía, Pedro Francke, quien anteriormente aseguró que, durante el mandato de Pedro Castillo, no se va a expropiar el gas de Camisea.

“No vamos a expropiar el gas de Camisea. Las empresas privadas seguirán explotándolo. Nosotros queremos asegurar que sirva para que los peruanos tengan un gas más barato en su casa”, declaró en Francke en diálogo con Canal N.

Además, el jefe de Estado, Pedro Castillo, aseguró ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), durante su gira en Estados Unidos, que su administración no expropiará ni realizará medidas que ahuyentes a la inversión privada.

“No somos comunistas, nosotros no hemos venido a expropiar a nadie, nosotros no hemos venido a ahuyentar las inversiones, por el contrario llamamos a los grandes inversionistas, los empresarios para que vayan al Perú, para que lleguen al Perú”, sostuvo el mandatario.

Quien sí le dio el respaldo a Guido Bellido fue el sentenciado por corrupción e investigado por el Ministerio Público Vladimir Cerrón, quien aseguró que “recuperarán la patria” y que son apoyados por el partido Perú Libre.

“¡Vamos a recuperar la patria que nos arrebataron hace tiempo! ¡El Partido y el Pueblo apoyan indudablemente!”, indicó Cerrón vía Twitter.

