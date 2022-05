Elon Musk ha asegurado alrededor de US$ 7.100 millones en nuevos compromisos de financiación para su propuesta de adquisición de Twitter Inc. por US$ 44.000 millones, ganando el respaldo de algunos de los mayores inversores del mundo.

Los compromisos de capital se producen cuando el multimillonario de Tesla Inc. reúne capital para financiar una de las mayores adquisiciones de la industria tecnológica. Los inversores nombrados en la presentación del jueves incluyen el intercambio de criptomonedas Binance, Brookfield Asset Management, Fidelity Management & Research y Qatar Holding.

Musk también ha ganado el apoyo de su compañero empresario y cofundador de Oracle Corp., Larry Ellison, quien tiene una gran participación en Tesla y un asiento en su junta directiva. El fideicomiso de Ellison ha comprometido US$ 1.000 millones para financiar la adquisición de Musk.

La persona más rica del mundo llegó a un acuerdo el 25 de abril para adquirir Twitter utilizando un plan de financiación que ha alarmado a algunos inversores de Tesla. Además de prometer decenas de miles de millones de dólares en sus acciones de Tesla para respaldar préstamos de margen, Musk prometió alinear unos 21.000 millones de dólares en capital. Ese número ha aumentado a US$ 27.250 millones, según la presentación del jueves.

El nuevo capital le permite a Musk reducir el tamaño del préstamo de margen que previamente alcanzó con una variedad de bancos de inversión, hasta un monto total de capital de US$ 6,25 mil millones de US$ 12,5 mil millones, lo que hace que el acuerdo sea menos riesgoso tanto para Musk como para sus prestamistas. Las acciones de Twitter subieron un 2,5% en las operaciones previas al mercado.

El príncipe saudí Alwaleed bin Talal, presidente de la junta directiva de Kingdom Holding Company y uno de los mayores patrocinadores de Twitter, acordó comprometer casi 35 millones de acciones en Twitter, por un valor de US$ 1.900 millones, para retener una participación en la compañía tras la adquisición de Musk.

Anteriormente rechazó la oferta de Musk, afirmando que no se acercaba “al valor intrínseco de Twitter”.

Musk también está en conversaciones con el cofundador de Twitter, Jack Dorsey, para contribuir con algunas de sus acciones a la adquisición.

Los últimos patrocinadores de Musk incluyen un grupo de administradores de activos tradicionales, firmas de capital de riesgo, fondos de cobertura boutique y uno de los grupos de capital más grandes del mundo. Qatar Holding, una unidad del fondo de riqueza de la nación, ha acordado comprometer US$ 375 millones.

El capitalista de riesgo de Silicon Valley Marc Andreessen, quien se ha peleado públicamente con Dorsey en Twitter, acordó comprometer US$ 400 millones a través de su fondo A16Z. La firma de riesgo Sequoia Capital está poniendo el doble, con US$ 800 millones.

Varios inversores de Tesla se encuentran entre los que se encuentran comprometiendo a apoyar la oferta de Twitter de Musk, incluido Ellison, que posee el 1,45% de las acciones en circulación del fabricante de automóviles, y Fidelity Management & Research Co., que posee alrededor del 1%. Ambos se encuentran entre los mayores inversores de Tesla.

Los inversores más pequeños incluyen Witkoff Capital, la oficina familiar respaldada por bienes raíces, y Cartenna Capital, un fondo de cobertura creado por Peter Avellone, un ex gerente de cartera de Millennium Management.

“En este juego de póker de alto riesgo, Ellison y la impresionante lista de patrocinadores eliminarán más de un exceso de las acciones de Tesla a medida que el apalancamiento de las acciones de Musk ahora se vuelve menos oneroso”, dijo Dan Ives, analista de Wedbush. “Este fue un movimiento financiero y estratégico inteligente de Musk que será bien recibido en todos los ámbitos”.

No está claro cuánto de eso provendría de la venta de una parte de su participación en Tesla. Musk ha vendido más de US$ 8.500 millones en acciones de Tesla para financiar el acuerdo.