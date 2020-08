“Moriré siendo heladera”. Con estas palabras Ana María Bugosen aseguró que la Cafeladería 4D no cambió su esencia y sigue innovando con sus creaciones en medio de esta situación adversa por la pandemia.

El proceso para volver al mercado nacional, tras más de 100 días en cuarentena, fue bastante duro debido a que tuvieron que dejar a más de la mitad de sus trabajadores.

“Antes éramos 200, pero como ya no tenemos dos turnos y no se requiere tanto personal administrativo, solo han regresado 80 y eso me apena”, contó la gerente general de 4D.

Pese a que sus ventas han bajado considerablemente -en una semana recaudan lo que antes hacían en un día-, la maestra heladera mencionó que no se detendrá hasta recuperar los niveles de ingresos prepandemia.

Aunque estamos en invierno, Bugosen sostuvo que no hay temporada para negarse a un helado y lo que más sale en sus locales son los de chocolate, alfajores y beso de moza.

Entre las innovaciones que realizan están los moldes más pequeños de pasteles y se vienen nuevas creaciones. También utiliza mucho sus redes sociales para poder enseñar al público la preparación de sus productos.

“Hemos sacado una torta de chocolate húmeda ya no para 12, sino para 8 personas”, detalló.

Además, apuestan por la innovadora carta de almuerzos como el Bowl Oriental de Atún (medallón de atún fresco a la plancha, chips crocantes, tortilla de huevo, arroz al maní y ajonjolí), Quinua Bowl de Pollo (pechuga de pollo en cubos, mix de quinua y arroz, palta, chips de acelga y poros crocantes) y Cúrcuma Bowl de Salmón (filete de salmón a la plancha en cubos, arroz a la cúrcuma y garbanzos, chips de acelga y palta).

“Ya llevamos una semana en circulación y se está vendiendo este tipo de propuesta porque es nutrititva y bien balanceada”, señaló.

DÍA DEL CAFÉ

A propósito del Día de Café Peruano, que se celebra este viernes, Ana María Bugosen comentó que estos productos se venderán a un precio de 2x1.

Además, el sábado hará sus páginas oficiales un tutorial para que el público se oriente cómo elegir el consumo de una taza de café.