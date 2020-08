Sin la reanudación de los vuelos internacionales, el paso de recuperación para el sector hotelero se hace más lento. Bajo esta coyuntura, muchas cadenas y empresas independientes han tenido que reducir sus tarifas entre 40% y 50% para poder seguir vigentes en el mercado y tener ocupabilidad.

“Estamos atravesando una situación complicada y lamento que el Gobierno no haya dado respuesta a nuestras solicitudes, presentadas a través de Canatur, de ayuda al sector como dar un subsidio especial (exoneración de impuestos), especialmente para los pequeños y medianos empresarios que han sido los principales afectados”, afirma Mario Figueroa, CEO de BTH Group.

En el caso de BTH Hotel, comenta, han tenido que adaptarse al mal tiempo y ajustar también sus precios, pasando de una tarifa promedio de US$ 120 a US$ 60 e, incluso, de US$ 55, dependiendo del hotel, revela.

“El empresario del sector turismo que tenga la capacidad de adaptación es aquel que podrá mantenerse firme y sobrevivir a esta tempestad, de lo contrario, no hay forma de mantenerse en pie”, considera.

Precisa que, aunque han tenido una tarifa golpeada, irónicamente pasaron de una ocupación de 79% en abril en su hotel de San Borja a 86% en junio (uno de los mejores ratios del país), debido a que captaron el flujo de viajeros repatriados.

Similar suerte corrió su sede de la ciudad de Arequipa, donde cerraron un acuerdo con Minsur hasta setiembre para el uso exclusivo de su personal; mientras que en BTH Lima Golf (San Isidro) también se está manejando a través de acuerdos con empresas.

PLANES DE EXPANSIÓN

Pese a la pandemia, BTH Group no congelará sus planes de expansión. Hace poco compró el instituto Iberoamérica, dando el salto al sector educativo, y ahora están en conversaciones muy avanzadas con un socio inversor para tener un cuarto hotel, esta vez en la ciudad de Cusco.

Figueroa es optimista y confía que la crisis es coyuntural y que el 2021 habrá un rebote de toda la demanda contenida y los eventos que fueron postergados.

Asimismo, revela que también están puliendo detalles para concretar su proyecto BTH Cube. “Estamos muy cerca de cerrar negociaciones con los dueños del terreno para hacer realidad el primer hotel bajo este concepto en un área colindante al aeropuerto Jorge Chávez, por lo que se denominará BTH Terminal Cube”, precisa.

El hotel –compuesto por containers- demandará en su primera etapa de una inversión de US$ 2,5 millones y tendrá 63 habitaciones adaptadas para el viajero que solo está de tránsito, y en una segunda fase llegará a 120 habitaciones, con proyección de seguir creciendo de forma horizontal.

La cadena BTH recientemente recibió el premio Travellers' Choice de Tripadvisor como uno de los mejores del país, colocándose en el 10% superior de los negocios de hospitalidad en todo el mundo. Además, fue reconocido entre el TOP #1 Ranking Best Value como el mejor valorado y entre los TOP #3 en el ránking calidad – precio.

Según el Mincetur, los hoteles de cinco y cuatro estrellas tuvieron el 2019 un promedio de ocupabilidad de 49% y 57%, respectivamente, y BTH obtuvo 70,7%.