La pandemia de COVID-19 ha provocado interrupciones en la cadena de suministros de muchas empresas alrededor del mundo. Si bien la prioridad inmediata es mantener el suministro y satisfacer las necesidades de los clientes, los líderes también deben prepararse para futuros cortes.

En ese contexto, la mayoría de los líderes de supply chain (cadena de suministro) se encuentran en la fase reactiva de cómo lidiar con esta pandemia. Esto incluye combatir el miedo y la incertidumbre en torno a la escasez y medir el impacto general que tendrá esta pandemia en la cadena de suministro y las operaciones logísticas, de acuerdo con IBM.

Sin embargo, dados los costos extraordinarios que enfrentan muchas empresas, ahora deberían comenzar a identificar acciones que mejoren su capacidad de recuperación.

En esta línea, IBM indica que, mediante el uso de la inteligencia artificial (IA), las organizaciones pueden transformar datos no estructurados en información en tiempo real que ayude a predecir interrupciones y vulnerabilidades, proporcionando visibilidad a corto plazo.

Así, a medida que las organizaciones continúan avanzando hacia cadenas de suministro inteligentes y autoajustables, se deben considerar tres estrategias según un nuevo informe del IBM Institute for Business Value “COVID-19 and Shattered Supply Chains” (COVID-19 y las Cadenas de Suministro Destrozadas):

Reevaluar la estrategia de suministro y rediseñar la red de proveedores

Esto consiste en considerar el equilibrio entre el nivel de riesgo que la empresa puede tolerar y la cantidad de flexibilidad operativa que desea lograr. Así, se debe usar la IA para analizar datos no estructurados en tiempo real a fin de ofrecer alertas que ayuden a predecir las infracciones y vulnerabilidades y proporcionar información sobre las acciones correctivas recomendadas.

Crear modelos de cadena de suministro y análisis de escenarios más inteligentes

Usar digital twins tanto para proporcionar una evaluación inmediata, como para poder evaluar continuamente a largo plazo el buen equilibrio entre las operaciones eficientes y la mitigación de riesgos. Utilizando herramientas de análisis, IA y visualización es posible modelar y luego incorporar flexibilidad y opciones en las cadenas de suministro estructurales.

Ofrecer nuevos modelos de ejecución

Permitir que sus clientes tengan aún más opciones al realizar transacciones con su empresa, como el retiro en la tienda o almacén, por ejemplo. Esto disminuirá el impacto en el lado de la demanda de la cadena de suministro, además de mejorar la experiencia del cliente.

